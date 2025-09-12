Las autoridades de Utah y el FBI confirmaron el arresto del presunto asesino de Charlie Kirk: “Lo tenemos”

Una foto combinada muestra a una persona de interés en el tiroteo fatal del activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk. Departamento de Seguridad Pública de Utah/Folleto vía REUTERS

El FBI confirmó este viernes que, el presunto asesino de Charlie Kirk se entregó a la Policía.

La detención de Tyler Robinson en relación con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk marcó el cierre de una búsqueda que mantuvo en vilo a las autoridades de Estados Unidos y Utah durante dos días.

El anuncio oficial se realizó el viernes, cuando el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó la captura en una conferencia de prensa, subrayando la relevancia del caso para la opinión pública y la seguridad local.

“Damas y caballeros, lo tenemos”, dijo el gobernador.

El proceso que condujo a la localización de Robinson se inició tras la intervención de un familiar del sospechoso, quien, tras el tiroteo, decidió contactar a un amigo de la familia. Este último, según explicó Spencer Cox en su comparecencia ante los medios, se comunicó con la oficina del sheriff y transmitió a los agentes que Robinson había confesado o insinuado su responsabilidad en el asesinato.

El gobernador de Utah, Spencer Cox. REUTERS/Jim Urquhart

Esta colaboración resultó determinante para orientar la investigación y permitió a las fuerzas del orden actuar con rapidez.

Durante la investigación, los agentes hallaron munición sin disparar junto al arma que, según las autoridades, habría sido utilizada en el tiroteo.

Spencer Cox detalló que en estos cartuchos se encontraron inscripciones grabadas, entre ellas: “¡Oye, fascista! ¡Toma esto!”, así como otra que rezaba: “Si lees esto, eres gay, jajaja”, utilizando el acrónimo de “me muero de risa”.

Estos mensajes aportaron elementos adicionales a la investigación y fueron destacados por el gobernador como parte de la evidencia relevante en el caso.

La detención de Tyler Robinson representa un avance significativo en la resolución del asesinato de Charlie Kirk, un hecho que generó conmoción y movilizó a las autoridades estatales y federales en la búsqueda del responsable.

La noche del jueves, Tyler fue arrestado cerca de Zion National Park, una zona situada a varios cientos de kilómetros del campus de Utah Valley University, según informó un funcionario de las fuerzas de seguridad.

El operativo, que se llevó a cabo a las 23:00 hora local de Utah (MT), contó con la participación de la policía estatal y local de Utah. De acuerdo con la información proporcionada, Tyler fue detenido en las inmediaciones del parque nacional.

La distancia entre el lugar de la detención y el campus universitario subraya la magnitud del despliegue policial, ya que Zion National Park se encuentra a varios cientos de kilómetros de Utah Valley University.

Más temprano el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo que quien ayudó con la captura del presunto asesino “fue un ministro, y el ministro fue a un amigo, un ministro que, por cierto, estaba involucrado con las fuerzas del orden. Y su buen amigo es un alto alguacil de Estados Unidos, y ellos se encargaron a partir de ahí”, explicó Trump.

El relato continuó con la intervención de la familia del sospechoso. Trump señaló que el padre del individuo desempeñó un papel decisivo en el desenlace.

“Luego fue un padre quien se involucró. Específicamente su padre. Y dijo: ‘Tenemos que entregarnos’”, relató el mandatario, subrayando la importancia de la decisión familiar en el proceso de entrega.

Noticia en desarrollo...