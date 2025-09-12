Estados Unidos

Las autoridades de Utah y el FBI confirmaron el arresto del presunto asesino de Charlie Kirk: “Lo tenemos”

Como anticipó el presidente Donald Trump, el autor del crimen fue convencido por ministros de la Iglesia y parte de su familia tras pasar casi dos días prófugo

Guardar
Una foto combinada muestra a
Una foto combinada muestra a una persona de interés en el tiroteo fatal del activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk. Departamento de Seguridad Pública de Utah/Folleto vía REUTERS

El FBI confirmó este viernes que, el presunto asesino de Charlie Kirk se entregó a la Policía.

La detención de Tyler Robinson en relación con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk marcó el cierre de una búsqueda que mantuvo en vilo a las autoridades de Estados Unidos y Utah durante dos días.

El anuncio oficial se realizó el viernes, cuando el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó la captura en una conferencia de prensa, subrayando la relevancia del caso para la opinión pública y la seguridad local.

“Damas y caballeros, lo tenemos”, dijo el gobernador.

El proceso que condujo a la localización de Robinson se inició tras la intervención de un familiar del sospechoso, quien, tras el tiroteo, decidió contactar a un amigo de la familia. Este último, según explicó Spencer Cox en su comparecencia ante los medios, se comunicó con la oficina del sheriff y transmitió a los agentes que Robinson había confesado o insinuado su responsabilidad en el asesinato.

El gobernador de Utah, Spencer
El gobernador de Utah, Spencer Cox. REUTERS/Jim Urquhart

Esta colaboración resultó determinante para orientar la investigación y permitió a las fuerzas del orden actuar con rapidez.

Durante la investigación, los agentes hallaron munición sin disparar junto al arma que, según las autoridades, habría sido utilizada en el tiroteo.

Spencer Cox detalló que en estos cartuchos se encontraron inscripciones grabadas, entre ellas: “¡Oye, fascista! ¡Toma esto!”, así como otra que rezaba: “Si lees esto, eres gay, jajaja”, utilizando el acrónimo de “me muero de risa”.

Estos mensajes aportaron elementos adicionales a la investigación y fueron destacados por el gobernador como parte de la evidencia relevante en el caso.

La detención de Tyler Robinson representa un avance significativo en la resolución del asesinato de Charlie Kirk, un hecho que generó conmoción y movilizó a las autoridades estatales y federales en la búsqueda del responsable.

La noche del jueves, Tyler fue arrestado cerca de Zion National Park, una zona situada a varios cientos de kilómetros del campus de Utah Valley University, según informó un funcionario de las fuerzas de seguridad.

El operativo, que se llevó a cabo a las 23:00 hora local de Utah (MT), contó con la participación de la policía estatal y local de Utah. De acuerdo con la información proporcionada, Tyler fue detenido en las inmediaciones del parque nacional.

La distancia entre el lugar de la detención y el campus universitario subraya la magnitud del despliegue policial, ya que Zion National Park se encuentra a varios cientos de kilómetros de Utah Valley University.

Más temprano el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo que quien ayudó con la captura del presunto asesino “fue un ministro, y el ministro fue a un amigo, un ministro que, por cierto, estaba involucrado con las fuerzas del orden. Y su buen amigo es un alto alguacil de Estados Unidos, y ellos se encargaron a partir de ahí”, explicó Trump.

El relato continuó con la intervención de la familia del sospechoso. Trump señaló que el padre del individuo desempeñó un papel decisivo en el desenlace.

“Luego fue un padre quien se involucró. Específicamente su padre. Y dijo: ‘Tenemos que entregarnos’”, relató el mandatario, subrayando la importancia de la decisión familiar en el proceso de entrega.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Charlie KirkFBIEEUU

Últimas Noticias

El sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

Donald Trump había anunciado la captura y se espera que el FBI de más detalles de cómo fue identificado y se entregó a las autoridades

El sospechoso de haber asesinado

Aumenta el costo de la ESTA para entrar a Estados Unidos: esto deberán pagar los viajeros

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que el ajuste se aplicará a todas las solicitudes presentadas después de la actualización del sistema prevista para el 30 de septiembre de 2025, en cumplimiento de una reciente ley federal

Aumenta el costo de la

Donald Trump anunció que hay un detenido por el asesinato de Charlie Kirk: “Tenemos a la persona que creemos que buscamos”

El presidente estadounidense confirmó que el sospechoso fue arrestado tras una intensa pesquisa. “Alguien muy cercano a él lo entregó”, expresó

Donald Trump anunció que hay

Hallaron una extraña criatura de 2 metros de largo en una playa de California

Stefan Kiesbye, profesor de la Universidad Estatal de Sonoma, recorría Bodega Bay cuando se topó con el enorme animal

Hallaron una extraña criatura de

Pesaba 145 kilos y bajó a 62: la impactante transformación de Monica Di Giacomo, la mujer que se escondía y ahora es fisicoculturista

El punto de inflexión llegó cuando su médico le advirtió con crudeza: “No te veré en la próxima visita, vas a morir si no haces cambios”

Pesaba 145 kilos y bajó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es la principal hipótesis

Cuál es la principal hipótesis en el caso del padre y su hijo de 3 años hallados muertos en Córdoba

Caen las muertes por enfermedades crónicas en el mundo pero el progreso se desacelera, según un estudio en The Lancet

Receta de galletas de miel, rápida y fácil

Cerró sus puertas una reconocida fábrica de motos en Campana y despidió a la mayoría de sus operarios

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron en la pileta de una casa, se tirotearon con la Policía y terminaron detenidos

INFOBAE AMÉRICA
El ejercicio físico impulsa la

El ejercicio físico impulsa la neurogénesis y fortalece la salud mental

Una nueva clase de peligrosos opioides sintéticos se expande por el mundo: los nitacenos

Mariana Enríquez y Marta Sanz encabezan el Festival de editoriales “Back to the Book” en Madrid

Caen las muertes por enfermedades crónicas en el mundo pero el progreso se desacelera, según un estudio en The Lancet

El discurso con que Rafael Spregelburd entró a la Academia de Letras

TELESHOW
Pablo Granados celebró sus 60

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación