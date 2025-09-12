Estados Unidos

Donald Trump anunció que hay un detenido por el asesinato de Charlie Kirk: “Tenemos a la persona que creemos que buscamos”

El presidente estadounidense confirmó que el sospechoso fue arrestado tras una intensa pesquisa. “Alguien muy cercano a él lo entregó”, expresó

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes “con un alto grado de certeza” que detuvieron al supuesto asesino del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

Tenemos a la persona que creemos que buscamos. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, dijo el mandatario en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

Trump agregó que se enteró de la captura “cinco minutos antes de entrar” al plató del programa “Fox and Friends” y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Alguien muy cercano a él lo entregó”, explicó Trump muy brevemente e indicó que, al parecer, fueron el propio padre y personas “cercanas” al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras, y que usa gafas de sol.

Una persona levanta un cuadro
Una persona levanta un cuadro con la foto de Charlie Kirk (REUTERS/Hollie Adams)

Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó.

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que mató a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía en frente de unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de 100.000 dólares a que tuviera información veraz que condujera a su captura.

Trump insistió en que no quiso ver el video donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché”, dijo.

El sospechoso del asesinato
El sospechoso del asesinato

“Contra la violencia”

Kirk fue impactado en el cuello mientras debatía con estudiantes en el campus como parte de una gira, “Demuéstrame que estoy equivocado”.

Fundador de una organización dedicada a la juventud, Turning Point, Kirk fue clave en la última campaña electoral republicana, pero su activismo había empezado años antes, acudiendo asiduamente a universidad y liceos para debatir e intentar convencer a jóvenes de su credo de derecha, nacionalista y cristiano.

El arma que supuestamente fue utilizada en el ataque fue localizada en una zona boscosa que se cree fue la ruta de escape del hombre.

Trump había responsabilizado inicialmente a la izquierda por el crimen.

Él abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda”, dijo el mandatario sobre el asesinato de Kirk.

Cuando un periodista le preguntó sobre los posibles motivos del crimen, Trump se limitó a responder: “Tengo una pista, sí, pero te contaré más adelante”.

El cuerpo de Kirk fue trasladado este jueves a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd.

La viuda, Erika Kirk, también estaba a bordo de la aeronave.

Personas dejan flores (Europa Press)
Personas dejan flores (Europa Press)

“Cambió el clima político”

El crimen fue condenado por ambos lados del espectro político, en una rara muestra de consenso en la extremamente polarizada opinión pública estadounidense.

Sin embargo, algunos mensajes confrontacionales proliferaron en las redes sociales.

Kirk recibió el tiro justo cuando respondía preguntas de un joven sobre los tiroteos en Estados Unidos.

Trump fue quien anunció oficialmente la muerte de Kirk, a quien le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos.

Padre de dos hijos y apasionado polemista, Kirk tenía una inmensa audiencia en redes sociales.

Él verdaderamente cambió el clima político en los campus estadounidenses, llevando a los jóvenes a considerar las ideas conservadoras de manera diferente”, dijo Dave Sanchez, quien participaba en el evento del miércoles donde se produjo el atentado.

El crimen conmocionó al país, que ha visto la violencia política intensificarse en los últimos años. Numerosas vigilias y plegarias se celebraron en universidades y plazas en todo Estados Unidos.

El propio Trump fue víctima de dos intentos de asesinato durante la campaña electoral de 2024.

Este año, la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados, y la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue incendiada.

En 2022, un hombre viajó desde California hasta el domicilio de uno de los jueces conservadores de la Corte Suprema nombrado por Trump, Brett Kavanaugh, con la intención de asesinarlo. Se entregó luego a la policía.

Temas Relacionados

Donald TrumpCharlie KirkEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Hallaron una extraña criatura de 2 metros de largo en una playa de California

Stefan Kiesbye, profesor de la Universidad Estatal de Sonoma, recorría Bodega Bay cuando se topó con el enorme animal

Hallaron una extraña criatura de

Pesaba 145 kilos y bajó a 62: la impactante transformación de Monica Di Giacomo, la mujer que se escondía y ahora es fisicoculturista

El punto de inflexión llegó cuando su médico le advirtió con crudeza: “No te veré en la próxima visita, vas a morir si no haces cambios”

Pesaba 145 kilos y bajó

Clima en Los Ángeles: temperatura y probabilidad de lluvia para este 12 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Los Ángeles: temperatura

Clima en Nueva York: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Nueva York: cuál

Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de septiembre en Houston

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empezó el New York Fashion

Empezó el New York Fashion Week con glamour urbano, moda abierta y personalidades que imponen su estilo

Cuáles son los 10 hábitos que hay que evitar para no acumular grasa abdominal

De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

Cuál es la mejor estación del año para podar el limonero de mi casa

El proyecto de GNL argentino en el principal evento mundial de gas: negociaciones de YPF y furor por las camisetas de Messi

INFOBAE AMÉRICA
Pesaba 145 kilos y bajó

Pesaba 145 kilos y bajó a 62: la impactante transformación de Monica Di Giacomo, la mujer que se escondía y ahora es fisicoculturista

Saltstraumen, el lugar adonde la naturaleza crea los remolinos más peligrosos del planeta

Sudáfrica reabrió la investigación por la muerte del icónico activista anti-apartheid Steve Biko tras 48 años

Tras la incursión de drones en Polonia, las maniobras militares conjuntas de Rusia y Bielorrusia elevan al máximo la tensión

Científicos estudian ciclos sísmicos que podrían anticipar futuros terremotos

TELESHOW
Pampita y Martín Pepa muy

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”