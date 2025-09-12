Donald Trump anunció que hay un detenido por el asesinato de Charlie Kirk: “Tenemos a la persona que creemos que buscamos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes “con un alto grado de certeza” que detuvieron al supuesto asesino del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

“Tenemos a la persona que creemos que buscamos. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, dijo el mandatario en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

Trump agregó que se enteró de la captura “cinco minutos antes de entrar” al plató del programa “Fox and Friends” y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, explicó Trump muy brevemente e indicó que, al parecer, fueron el propio padre y personas “cercanas” al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras, y que usa gafas de sol.

Una persona levanta un cuadro con la foto de Charlie Kirk (REUTERS/Hollie Adams)

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó.

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que mató a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía en frente de unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de 100.000 dólares a que tuviera información veraz que condujera a su captura.

Trump insistió en que no quiso ver el video donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché”, dijo.

El sospechoso del asesinato

“Contra la violencia”

Kirk fue impactado en el cuello mientras debatía con estudiantes en el campus como parte de una gira, “Demuéstrame que estoy equivocado”.

Fundador de una organización dedicada a la juventud, Turning Point, Kirk fue clave en la última campaña electoral republicana, pero su activismo había empezado años antes, acudiendo asiduamente a universidad y liceos para debatir e intentar convencer a jóvenes de su credo de derecha, nacionalista y cristiano.

El arma que supuestamente fue utilizada en el ataque fue localizada en una zona boscosa que se cree fue la ruta de escape del hombre.

Trump había responsabilizado inicialmente a la izquierda por el crimen.

“Él abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda”, dijo el mandatario sobre el asesinato de Kirk.

Cuando un periodista le preguntó sobre los posibles motivos del crimen, Trump se limitó a responder: “Tengo una pista, sí, pero te contaré más adelante”.

El cuerpo de Kirk fue trasladado este jueves a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd.

La viuda, Erika Kirk, también estaba a bordo de la aeronave.

Personas dejan flores (Europa Press)

“Cambió el clima político”

El crimen fue condenado por ambos lados del espectro político, en una rara muestra de consenso en la extremamente polarizada opinión pública estadounidense.

Sin embargo, algunos mensajes confrontacionales proliferaron en las redes sociales.

Kirk recibió el tiro justo cuando respondía preguntas de un joven sobre los tiroteos en Estados Unidos.

Trump fue quien anunció oficialmente la muerte de Kirk, a quien le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos.

Padre de dos hijos y apasionado polemista, Kirk tenía una inmensa audiencia en redes sociales.

“Él verdaderamente cambió el clima político en los campus estadounidenses, llevando a los jóvenes a considerar las ideas conservadoras de manera diferente”, dijo Dave Sanchez, quien participaba en el evento del miércoles donde se produjo el atentado.

El crimen conmocionó al país, que ha visto la violencia política intensificarse en los últimos años. Numerosas vigilias y plegarias se celebraron en universidades y plazas en todo Estados Unidos.

El propio Trump fue víctima de dos intentos de asesinato durante la campaña electoral de 2024.

Este año, la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados, y la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue incendiada.

En 2022, un hombre viajó desde California hasta el domicilio de uno de los jueces conservadores de la Corte Suprema nombrado por Trump, Brett Kavanaugh, con la intención de asesinarlo. Se entregó luego a la policía.