Estados Unidos

Trump calificó de “muy sorprendente” la condena de Bolsonaro por conspiración golpista

El presidente de EEUU defendió a su aliado brasileño tras el fallo del Supremo Tribunal Federal que lo declaró culpable de intentar impedir la investidura de Lula en 2023

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con los medios de comunicación antes de subir al Marine One para partir hacia Nueva York, en Washington DC, Estados Unidos, este 11 de septiembre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “muy sorprendente” la condena de su aliado brasileño Jair Bolsonaro por cargos de conspiración para derrocar el orden democrático.

Trump, quien ha mantenido una relación cercana con el ex mandatario brasileño, se pronunció poco después de conocerse el fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que declaró culpable a Bolsonaro de haber atentado contra la democracia tras su derrota electoral en 2022.

“Pensé que fue un buen presidente de Brasil, y me resulta muy sorprendente que eso pueda suceder. Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto”, declaró Trump ante periodistas al ser consultado sobre la decisión judicial. Y añadió: “Era un buen hombre”.

La condena de Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2023, fue dictada este jueves por la Primera Sala del STF con una mayoría de cuatro votos contra uno. El voto definitivo llevó la firma de Cristiano Zanin, presidente de la sala y ex abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el tribunal determinó que Bolsonaro intentó impedir la investidura tras perder las elecciones de 2022. El fallo condena también a otros siete ex colaboradores, incluidos antiguos ministros y jefes militares, considerados parte de una organización criminal armada orientada a mantener a Bolsonaro en el poder por cualquier medio.

Durante su presidencia, Trump sostuvo una relación de afinidad política con Bolsonaro, caracterizada por la coincidencia en enfoques conservadores y el apoyo explícito durante las gestiones de ambos. Las declaraciones de Trump establecen un paralelo entre la situación judicial de Bolsonaro y los procesos que él mismo ha enfrentado en Estados Unidos, sugiriendo una persecución política contra líderes de su misma línea ideológica.

Trump junto al entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro en una cena en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 7 de marzo de 2020 (Alan Santos/Oficina de Prensa Presidencial de Brasil vía AP)

La declaración de culpabilidad contra Bolsonaro ha generado repercusiones a nivel internacional, mientras la Justicia brasileña continúa deliberando sobre las penas que podrían alcanzar hasta 43 años de cárcel, en función de los delitos de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

El veredicto, que atribuye a Bolsonaro la jefatura de la conspiración para revertir el resultado electoral, se basa en una investigación instruida por la Fiscalía General, que detalló diversas etapas de la trama: desde una campaña de descrédito a las instituciones, hasta el asalto violento a los principales edificios públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Trump, al tomar distancia de las acusaciones que enfrenta Bolsonaro por los intentos de impedir la investidura de Lula, insistió en su apoyo al ex presidente brasileño y cuestionó la legitimidad de los procesos judiciales.

(Con información de AFP y EFE)

