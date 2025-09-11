Estados Unidos

Captan en video a un jabalí salvaje derribando puertas de cristal en una vivienda residencial de Florida

El animal causó destrozos dentro del domicilio y puso en alerta a los residentes, obligando la rápida intervención de las autoridades locales, quienes documentaron el inusual suceso y tomaron medidas para restablecer la seguridad en la zona

Por Alejandra Villalobos

La intervención policial resulta fundamental cuando animales silvestres ingresan en áreas habitadas del estado. (Crédito: Facebook / Lee County Sheriff's Office)

Una escena inusual sorprendió el pasado 4 de septiembre a los habitantes de Lehigh Acres, en el área de Fort Myers, Florida, cuando un jabalí salvaje irrumpió en una vivienda familiar tras romper las puertas corredizas de cristal. De acuerdo con lo descrito por la Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO), y recogido por USA TODAY, el incidente fue registrado por las cámaras corporales de los agentes que respondieron a la emergencia.

En los videos difundidos por la LCSO se observa cómo el animal, de unos 136 kilogramos (300 libras), se desplaza por el interior de la casa, dejando tras de sí una estela de cristales rotos y momentos de intensa tensión. Los efectivos intentaron primero calmar e inmovilizar al animal empleando métodos como el lazo, aunque ninguno resultó efectivo. “Eso es un animal feroz y grande”, puede oírse decir a una de las residentes durante la operación, mientras que uno de los agentes alerta por radio sobre la magnitud del ejemplar.

Tras varios intentos de controlar la situación, los oficiales lograron que el jabalí abandonara la casa, aunque antes realizó nuevos embates y arremetió incluso contra uno de los agentes que se encontraba en la entrada. Posteriormente, lograron perseguirlo hasta que el animal escapó hacia el bosque cercano. Ninguna persona resultó herida, según declaró el portavoz de la oficina, Todd Olmer, en entrevistas con USA TODAY.

Los organismos de conservación destacan
Los organismos de conservación destacan la adaptabilidad de los cerdos ferales a distintos hábitats en Florida. (Crédito: Facebook / Lee County Sheriff's Office)

Distribución y presencia del jabalí salvaje en Florida

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), los jabalíes salvajes, también denominados cerdos ferales, han colonizado los 67 condados del estado y se han adaptado a una notable variedad de hábitats. Aunque pueden encontrarse en muchas áreas, estos animales prefieren parajes como los humedales de agua dulce, los bosques de palma sabal y roble, las planicies de pinos y las tierras agrícolas abiertas.

Los ejemplares adultos alcanzan más de 68 kilogramos (150 libras) y pueden medir de 1.5 a 1.8 metros (5 a 6 pies) de largo. Su alimentación es omnívora, incluyendo plantas y pequeños animales, y se caracteriza por remover con el hocico grandes porciones de suelo y vegetación, lo que produce un impacto visual similar al de un campo recién labrado, según reporta la FWC citada por USA TODAY. Esta actividad puede generar problemas para los agricultores y propietarios de jardines y terrenos rurales.

El riesgo sanitario que representan los jabalíes ferales

Las autoridades alertan sobre los riesgos sanitarios asociados a estos animales. La FWC advierte que la presencia de jabalíes salvajes puede propiciar la transmisión de enfermedades como la pseudorrabia —una dolencia viral que resulta letal en perros— y la brucelosis porcina, de origen bacteriano. La infección puede afectar tanto a otros animales domésticos como a personas en contacto con ejemplares infectados o materiales contaminados.

En su comunicación a USA TODAY, el portavoz Todd Olmer confirmó que el ejemplar que irrumpió en la vivienda no provocó lesiones humanas. No obstante, las autoridades consideran prioritaria la adopción de medidas para reducir el riesgo de encuentros similares, particularmente en áreas donde el contacto con la fauna silvestre es habitual.

Las autoridades recomiendan instalar cercas
Las autoridades recomiendan instalar cercas específicas para impedir el acceso de fauna silvestre a viviendas y jardines. (Crédito: Facebook / Lee County Sheriff's Office)

Recomendaciones para evitar incidentes con fauna salvaje

Frente a este tipo de sucesos, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida recomienda instalar cercas eléctricas de al menos dos hebras y de una altura total entre 60 y 90 centímetros (2-3 pies) para proteger patios y huertos de dimensiones limitadas. La organización sugiere también el uso de paneles metálicos de entre 61 y 81 centímetros (24 a 32 pulgadas), aunque la instalación y el mantenimiento pueden suponer costos importantes para los particulares.

Respecto a la utilización de alarmas o luminarias activadas por movimiento, la FWC indica que su eficacia suele ser limitada y apenas proporciona soluciones temporales. Por su parte, la normativa permite la captura y caza de jabalíes durante todo el año siempre que se cuente con la autorización del propietario del terreno, según detalla la FWC en declaraciones recogidas por USA TODAY.

