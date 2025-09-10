Revelaron videos que mostrarían al tirador que asesinó a Charlie Kirk

Un video muestra en dos ángulos al supuesto tirador que asesinó al activista conservador en la azotea de un edificio en el campus universitario

Charlie Kirk, activista conservador y aliado cercano de Donald Trump, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en Utah Valley University (UVU), en Orem. El director de Turning Point USA, de 31 años, se desplomó frente a decenas de estudiantes mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas.

Desde las primeras horas, los videos registrados en la universidad pasaron a ser una pieza clave de la pesquisa. Blake Spendley, ex analista del Center for Naval Analyses y hoy investigador de Hunterbrook Media, publicó en su cuenta @OSINTTechnical imágenes que parecen mostrar a una figura en el techo del Losee Center, un edificio universitario de más de 4.700 metros cuadrados que alberga oficinas administrativas y de apoyo estudiantil. Un segundo clip, filmado desde el Hall of flags (Salón de las Banderas), detrás del escenario, revelaría a una persona corriendo por la azotea del Losee Center tras el disparo.

Los videos se suman a otras grabaciones en redes sociales donde se ve a Kirk siendo impactado por la bala mientras respondía a preguntas sobre tiroteos masivos. En cuestión de segundos, el foro universitario se transformó en caos, con estudiantes lanzándose al suelo o huyendo entre gritos.

Hasta ahora, la policía no ha confirmado la autenticidad de las imágenes difundidas por Spendley. Las autoridades habían informado inicialmente que un tirador disparó desde unos 200 metros de distancia, lo que coincide con la ubicación del Losee Center, pero la investigación sigue abierta y sin arrestos.

Momento en el que el supuesto tirador corre luego de asesinar a Charlie Kirk

La vocera de UVU, Ellen Treanor, señaló que un hombre estuvo bajo custodia tras el ataque, pero luego fue liberado. “Ya no hay un sospechoso en custodia”, afirmó. El caso es investigado por la policía de Orem, la policía universitaria, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Sin embargo, más tarde, el FBI informó que detuvo a la persona sospechosa a Kirk.

“El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible”, escribió el director de la agencia Kash Patel en su perfil en la red social X

Periodistas que asistieron al acto describieron la secuencia previa al disparo. Emma Pitts, de Deseret News, relató que Kirk respondía a una pregunta sobre la proporción de atacantes transgénero en tiroteos masivos cuando se escuchó el balazo. “Antes de que pudiera contestar otra pregunta, vimos cómo su cuello se giraba hacia un lado y parecía haber sido alcanzado. Hubo sangre, inmediatamente mucha sangre”, dijo.

Otra reportera, Eva Terry, aseguró que la trayectoria parecía provenir “del medio a la derecha de la audiencia” y describió al posible atacante como “un hombre mayor, de entre 50 y 60 años, con lo que parecía ser un uniforme de trabajo”. Esa versión tampoco ha sido corroborada oficialmente.

Un agente de policía camina frente a una carpa con el lema 'The American Comeback Tour', acordonada después de que el activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fuera asesinado a tiros durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, EEUU, el 10 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jim Urquhart)

Dentro de Turning Point USA, la conmoción fue inmediata. En un correo interno, el director de operaciones Justin Streiff notificó a los empleados: “Con el corazón destrozado anunciamos que Charlie ha ido a su recompensa eterna con Jesucristo en el cielo”. El movimiento suspendió actividades hasta la próxima semana.

La noticia desató una cascada de reacciones políticas. Donald Trump escribió en Truth Social: “El Gran, y hasta Legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos”. El presidente ordenó que la bandera nacional ondee a media asta hasta el 14 de septiembre.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró la muerte de Kirk fue un “asesinato político”,.

“Este es un día sombrío para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero dejar claro que se trata de un asesinato político”, declaró Cox a la prensa.

La muerte interrumpió abruptamente el regreso público de Kirk. Horas antes del tiroteo, había escrito en X: “ESTAMOS. TAN. DE. VUELTA. La Universidad del Valle de Utah está vibrando y preparada para el primer regreso de la gira American Comeback Tour.”

El asesinato de Kirk, figura influyente pero controvertida que durante una década moldeó el activismo juvenil conservador, plantea interrogantes sobre el futuro de un movimiento que debe afrontar tanto la reorganización de su liderazgo como las implicaciones de un crimen que vuelve a evidenciar los desafíos de seguridad en los campus universitarios estadounidenses.