El activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello durante un evento en Utah

El activista estaba encabezando un evento en un campus de Utah cuando ocurrió el ataque. (Especial)

El activista conservador Charlie Kirk, director ejecutivo de Turning Point USA (TPUSA), resultó herido tras ser alcanzado por disparos mientras encabezaba un acto en el campus de Utah Valley University, en Orem, Utah, este miércoles. El hecho ocurrió durante una parada del tour “The American Comeback”, coordinado por la filial local de TPUSA.

La portavoz de la universidad, Ellen Treanor, indicó que los disparos partieron desde el edificio Losee Center, ubicado a unos 180 metros del lugar del evento, y que un sospechoso fue detenido en el acto. La funcionaria confirmó que el sujeto aprehendido no era estudiante de la institución.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a Kirk plenamente visible y sentado bajo una carpa, con la consigna “The American Comeback”, cuando es golpeado en el cuello. El portavoz de TPUSA, Andrew Kolvet, informó a The New York Times que Kirk fue escoltado por su equipo de seguridad inmediatamente tras ser alcanzado.

¿Cuál es el estado de salud de Charlie Kirk?

Hasta el momento no se ha revelado cuál es el estado de salud de Kirk. (Especial)

Hasta el momento, no se ha difundido un parte oficial respecto a su estado de salud. Momentos antes del incidente, Kirk había publicado en X: “ESTAMOS. DE. VUELTA. Utah Valley University está ENTUSIASMADA y LISTA para la primera parada de regreso en el American Comeback Tour”.

El hecho generó alarma en el campus, suscitando escenas de pánico y la evacuación espontánea de estudiantes, como se aprecia en varios videos. La policía universitaria confirmó la existencia de disparos y la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades federales y estatales se movilizaron tras el primer reporte. La Oficina del FBI en Utah comunicó que sus agentes acudían a la escena, y la fiscal general estatal dispuso el envío de efectivos del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Reacciones oficiales tras el atentado

El presidente Trump ha solicitado oraciones por la salud de Charlie Kirk. (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

El impacto del ataque contra Kirk provocó respuestas inmediatas desde el ámbito político. Mike Lee, senador de Utah, publicó en X que seguía de cerca el desarrollo de la situación y pidió rezar por Kirk y los estudiantes presentes. Ashley Moody, también senadora por Utah, señaló que su oficina se mantenía al tanto del caso y elevaba ruegos “por Charlie Kirk, los estudiantes y la nación”.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, subrayó mediante redes sociales que el Departamento de Justicia ya se encontraba investigando el caso. El gobernador de Utah, Spencer Cox, comunicó que está siendo informado por los cuerpos policiales y prometió que “los responsables serán plenamente encausados”.

El director del FBI, Kash Patel, manifestó su respaldo y preocupación: “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes llegarán rápidamente y el FBI respalda la respuesta y la investigación en marcha”.

En el plano nacional, el presidente Donald Trump expresó en Truth Social: “Debemos rezar por Charlie Kirk, quien ha sido herido de bala. Un gran tipo de arriba a abajo. DIOS LO BENDIGA”. El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, calificó el tiroteo como un “ataque enfermizo y despreciable”, instando a la oración por Kirk y su familia.

Quién es Charlie Kirk

Kirk se ha posicionado como uno de los principales líderes juveniles conservadores en la política estadounidense. (REUTERS/Mike Segar)

Charlie Kirk, de 31 años, es cofundador de Turning Point USA, identificado por los medios estadounidenses como la principal organización juvenil conservadora del país. Kirk se ha consolidado en los últimos años como una de las figuras jóvenes más influyentes de la derecha estadounidense, realizando frecuentes giras universitarias y manteniendo una estrecha relación con el expresidente Donald Trump.

Aunque no es integrante del gobierno federal, Kirk ejerce influencia sobre la administración al participar en el respaldo y evaluación de nuevas figuras que buscan integrarse en el entorno de Trump. Además, se ha vuelto habitual su presencia en campus universitarios con eventos multitudinarios y sesiones de preguntas y respuestas, como la programada en Utah Valley University este miércoles.