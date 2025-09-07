Estados Unidos

Un hombre llevó a su hijo a la selva de Brasil para alejarlo de la tecnología: pasaron seis días desaparecidos en condiciones extremas

Un estadounidense enfrenta cargos por poner en riesgo a un menor de edad al intentar replicar un programa de televisión de supervivencia

Por Daniela Mérida

Un hombre internó a su hijo en una selva para desintoxicarlo de la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciudadano estadounidense Mark Alexander Cummings Rogers, de 48 años, residente en Brasil desde hace seis años, quedó bajo investigación tras desaparecer con su hijo de 13 años en una zona boscosa de Balneario Camboriú, estado de Santa Catarina, el jueves 28 de agosto de 2025. La alarma se activó al notar la ausencia del adolescente en la escuela durante varios días, lo cual llevó al inicio de una operación de búsqueda por parte de las autoridades locales.

Las investigaciones permitieron ubicar primero los teléfonos móviles de padre e hijo en un sitio de construcción, indicio que condujo posteriormente al hallazgo de un vehículo Jeep con matrícula estadounidense propiedad de Rogers, estacionado cerca de la zona de Morro do Careca, un área turística y boscosa. Al registrar la vivienda de Cummings Rogers, la policía encontró dos gatos sin alimento, lo que fue documentado en el reporte oficial.

Las labores de rescate culminaron el martes 2 de septiembre cuando los equipos consiguieron localizar a Rogers y a su hijo en una parte remota del bosque, después de casi una semana de búsqueda en la que participaron bomberos y agentes de seguridad comisionados para rastrear la región. Ambas personas se encontraban deshidratadas, hambrientas y mostraban señales de agotamiento, precisaron las autoridades.

“El niño estaba muy hambriento y sediento, tanto que, inmediatamente después de ser rescatado por los bomberos, comió un gran trozo de pastel y pan”, declaró la delegada Luana Backes, según recogió el medio local Midiamax.

“Desintoxicación digital” y condiciones extremas

El objetivo del padre era alejar al menor de los dispositivos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la declaración de Rogers ante la policía, el objetivo del viaje era realizar una “desintoxicación digital”, buscando alejarse de la influencia de dispositivos electrónicos y televisión. Además, afirmó que pretendía replicar las condiciones del programa “Naked and Afraid”, en el que los participantes sobreviven durante 21 días en la naturaleza sin recursos básicos. Rogers no informó a otras personas sobre su plan ni su itinerario antes de ingresar al bosque.

Durante su permanencia en el área forestal, Rogers y el menor sobrevivieron consumiendo maracuyá, cactus y agua corriente, y se resguardaron en una tienda improvisada hecha con hojas. Al ser hallados tras seis días, ambos presentaban evidentes signos de desnutrición y falta de higiene, según documentos policiales . Las autoridades utilizaron drones para sobrevolar la zona y mejorar la eficiencia de las labores de búsqueda.

Cargo penal e investigación policial

El adolescente fue puesto bajo protección de servicios infantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Santa Catarina abrieron una carpeta de investigación para determinar si Cummings Rogers incurrió en el delito de poner en peligro a un menor. La policía investiga ahora los hechos y analiza la presentación de cargos formales en su contra. El sospechoso podría enfrentarse a una pena máxima de hasta un año de prisión en caso de ser hallado culpable de poner en riesgo la integridad del adolescente.

Tras ser localizado, el adolescente fue derivado a servicios de protección infantil y puesto bajo custodia temporal de amigos de la familia. El caso permanece bajo revisión por parte de la Policía Civil de Santa Catarina, mientras crecen las consultas sobre los procedimientos legales y las medidas adoptadas ante el episodio.

Rogers y su hijo, ambos originarios de California y con seis años de residencia en Brasil, mantenían vínculos en la localidad de Balneario Camboriú, ubicada en el litoral sur del país. El adolescente, de acuerdo con reportes de medios locales, también poseería nacionalidad nicaragüense. Tras la recuperación del menor, los equipos designados verificaron su estado de salud y lo pusieron bajo atención médica adecuada antes de entregarlo a personas de confianza en la comunidad.

