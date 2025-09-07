Estados Unidos

Retiran la protección policial a la exvicepresidenta Kamala Harris tras polémica en Los Ángeles

La decisión responde a la presión de agentes y sindicatos tras haberse asignado personal de tareas de patrullaje para resguardar la residencia de la exfuncionaria

Rossana Marín

Por Rossana Marín

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) retiró el sábado 6 de septiembre su servicio de protección especial a la exvicepresidenta Kamala Harris luego de varios días de críticas por el uso de efectivos públicos tras la cancelación de su escolta oficial.

La decisión, reportada por Los Angeles Times y confirmada por fuentes cercanas al cuerpo policial a otros medios estadounidenses, responde a la presión de agentes y sindicatos tras haberse reasignado personal de tareas de patrullaje para resguardar la residencia de la exfuncionaria en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

La controversia se desató a raíz de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar la protección del Servicio Secreto a Harris, quien fue candidata presidencial derrotada en las elecciones de 2024 y antigua compañera de fórmula de Joseph R. Biden Jr.

Durante su cargo como vicepresidente, Biden había extendido mediante una orden ejecutiva la escolta de Harris hasta 18 meses luego del final de su mandato; desde hace seis meses el Servicio Secreto ofrecía cobertura especial, como estipula el protocolo habitual. Sin embargo, Trump anuló esa disposición en agosto, decisión que fue calificada como “otro acto de represalia política” por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, tan solo horas después de que el Servicio Secreto se retirara, la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y la unidad Metro del LAPD cubrieron el vacío de seguridad en la vivienda de Harris durante varios días.

El operativo se llevó adelante pese al descontento interno, ya que implicó sustraer agentes de tareas de prevención del delito en zonas como el Valle de San Fernando. Un integrante del cuerpo indicó al diario angelino que “el plan siempre fue apoyar de forma temporal y agradezco al LAPD por priorizar la seguridad de todas las personas de Los Ángeles” en referencia a las declaraciones de Karen Bass.

La polémica

La asignación de recursos despertó la crítica explícita del sindicato de policías de la ciudad, la Los Angeles Police Protective League (LAPPL), que consideró la medida como un gasto injustificado.

En palabras del directorio del sindicato, recogidas por City News Service: “cada tanto la sensatez impera y celebramos que los agentes destinados a proteger a una candidata millonaria y fallida vuelvan a sus verdaderas tareas: combatir el crimen”.

El mismo comunicado sugirió con tono irónico que Harris podría “abrir una campaña en GoFundMe en vez de depender de los contribuyentes angelinos”, según consignó City News Service.

Las tensiones aumentaron por la visibilidad del despliegue policial. El jueves 4 de septiembre, varias cadenas locales captaron oficiales vestidos de civil vigilando la residencia de Harris en Brentwood.

Las imágenes provocaron comentarios sobre la eficiencia en el uso de los recursos en una ciudad con desafíos de seguridad crecientes y limitaciones presupuestarias. Un funcionario policial que pidió anonimato para Los Angeles Times detalló: “este encargo complicó aún más la cobertura de patrullaje habitual, en un momento de recortes internos”.

Otros esquemas de seguridad retirados

El retiro de la seguridad de Harris se suma a una serie de cancelaciones ordenadas por Trump desde el inicio de su mandato. En marzo, el presidente también retiró los escoltas extendidos para Hunter y Ashley Biden, hijos del expresidente Joseph Biden, así como al exasesor de seguridad nacional John R. Bolton y al exsecretario de Estado Mike Pompeo.

Fuentes cercanas al entorno de Harris informaron que la exvicepresidenta fue objeto de amenazas elevadas durante su tiempo como funcionaria y a lo largo de la campaña presidencial de 2024.

Harris, además de exvicepresidenta, desempeñó cargos como senadora y fiscal general de California, lo que la posiciona como una figura relevante dentro del espectro político estadounidense.

