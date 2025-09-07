Estados Unidos

Lotería Powerball: números ganadores del 6 de septiembre de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El boleto de Powerball tiene
El boleto de Powerball tiene un costo de dos dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Powerball, una de las loterías estadounidenses que entregan millones de dólares en premios, difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: sábado 6 de septiembre de 2025.

Resultados: 11 23 44 61 62 17.

Multipler: 2.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente estadounidense para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo ganar Powerball?

Powerball es una de las
Powerball es una de las loterías más populares del mundo(AP Photo/)

Para poder jugar Powerball primero necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus juegos.

Posteriormente, debes de escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no te decides sobre que números elegir, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para hacerte del premio mayor del sorteo Powerball, los seis números de tu combinación tienen que acertar con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si obtienes el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball comenzó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Una enfermera logró reanimar a un mapache con maniobras de RCP en un estacionamiento de Kentucky

La trabajadora sanitaria aplicó técnicas de primeros auxilios para auxiliar a un animal silvestre hallado en estado crítico cerca de las instalaciones de una dependencia local, alertando a las autoridades especializadas para que se encargaran del ejemplar

Una enfermera logró reanimar a

Escuelas de EEUU adoptan bolsas magnéticas para hacer frente al uso de celulares: esto es lo que hay que saber

La iniciativa, extendida en diversos distritos del país, responde a nuevas regulaciones que buscan transformar los hábitos digitales de los estudiantes y abre el debate sobre la gestión de recursos y la dinámica en las aulas

Escuelas de EEUU adoptan bolsas

Tras escuchar “ruidos extraños”, vecinos de condominio en Oregón encuentran a un hombre viviendo en el subsuelo

Las autoridades hallaron una completa instalación eléctrica, dispositivos electrónicos y sustancias ilegales en el espacio oculto, luego de que una denuncia alertara sobre movimientos inusuales en el complejo residencial

Tras escuchar “ruidos extraños”, vecinos

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Reston

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Virginia: el pronóstico

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en Texas: el pronóstico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a un hombre que

Buscan a un hombre que cortó su tobillera electrónica, la destrozó y la abandonó en una zanja en Chaco

Rescataron a varios animales silvestres de una granja en Córdoba: había carpinchos, tortugas y loros habladores

Damián Falcone, del IAE: “La estabilidad cambiaria eleva el uso del dólar como moneda de pago”

Medidas del Gobierno para la estabilidad cambiaria: todas las decisiones del Banco Central y el Tesoro antes de las elecciones

Círculo rojo: un cóctel diplomático, internas desatadas y especulaciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
La hija de Edmundo González

La hija de Edmundo González Urrutia reclamó públicamente información y garantías sobre el paradero de su esposo que tras 242 días preso

El presidente Irfaan Ali fue reelecto para un segundo mandato consecutivo de Guyana

Lula afirmó que Brasil no volverá “a ser colonia de nadie” en su mensaje por el Día de la Independencia

“Tarde de perros” sigue viva: todo lo que la gran película con Al Pacino tiene aún para decirnos a 50 años de su estreno

Thomas Meyer, biógrafo de Hanna Arendt: “¿Es posible que cada uno sea un pequeño Eichmann?"

TELESHOW
Mirtha Legrand relató que tuvo

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón

Alfonso González Lesca habla de su papel en Adulto: “No tuve problema en trabajar con mi viejo, nos entendemos bien”

Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna presentan Verano Trippin, la película sobre una amistad que atravesó la ficción

El divertido baby shower de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: juegos, globos y una tarde de amor

Mirtha Legrand causó impacto en su programa con un elegante look de cristales y plumas