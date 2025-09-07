Dos años después de la muerte del periodista Dylan Lyons, su prometida espera un hijo suyo por gestación subrogada

La gestación subrogada permitió cumplir el sueño de la paternidad planeado en vida por la pareja de Dylan Lyons. (Crédito: X / @Casey_Lyons_; ARCHIVO)

Casey Lyons, quien fuera la prometida del periodista Dylan Lyons, espera el nacimiento de su primer hijo junto a él, a poco más de dos años de que Lyons fuera asesinado en un ataque armado en Florida. El anuncio, realizado por Lyons en redes sociales y confirmado a través de una entrevista con la filial WESH de Daytona Beach, revela que la llegada del niño, que llevará el nombre Dylan Colby Lyons Jr., está prevista para marzo de 2026, el mismo mes en que nació el reportero. El embarazo ha sido posible gracias a un proceso de fecundación in vitro y gestación subrogada.

Dylan Lyons, reportero de Spectrum News 13, fue asesinado el 22 de febrero de 2023 cuando cubría la escena de un crimen en Orlando, Florida, en un incidente en el que también perdieron la vida otras dos personas. Según información de NBC News, esa misma noche el equipo médico recuperó el esperma del periodista, medida que abrió la puerta a que su prometida pudiera materializar el proyecto familiar que habían planeado juntos.

En una publicación en la red social X, Casey Lyons compartió dos imágenes de ultrasonido y un body de bebé con las palabras “I’m so cool I used to be frozen (Soy tan genial que antes estaba congelado) #IVFbaby”, que hacen referencia al procedimiento de fertilización en laboratorio. “El mayor milagro llegará en marzo de 2026. Dylan Colby Lyons Jr., ya te amo muchísimo. Tu papá y yo hemos soñado contigo durante años y sé que él te envió a mí. Estoy emocionada por ser tu mamá y ver a tu papá a través de tus ojos”, escribió Lyons en su mensaje.

Recuerdos, duelo y el largo camino hacia el embarazo tras el homicidio

En su entrevista para WESH, Lyons relató que el camino hacia la maternidad fue largo y lleno de obstáculos. Después del asesinato de su prometido, intentó durante varios meses concebir mediante fertilización in vitro. No fue hasta que decidió recurrir a una amiga de la universidad como gestante subrogada que finalmente recibió la noticia esperada. “El dolor nunca va a irse. Voy a estar de luto toda mi vida, pero tener este bebé me va a ayudar a encontrar el modo de vivir hasta que vuelva a ver a Dylan”, compartió Lyons, según citó NBC News.

La familia del periodista ha apoyado la decisión de Casey Lyons en todo momento. Ella afirmó que mantener vivo el legado de su prometido y formar la familia que él deseaba fue uno de los grandes motores para continuar el proceso de gestación, a pesar del dolor persistente. Lyons expresó: “Él siempre quiso ser padre. Sé que estaría tan emocionado. Finalmente vamos a tener un bebé juntos”.

Familiares y amigos rodean con apoyo el proceso de gestación subrogada emprendido por la prometida de Dylan Lyons. (Crédito: X / @Casey_Lyons_)

El acusado tras el tiroteo y la situación judicial pendiente en torno a la muerte de Dylan Lyons

El asesinato de Dylan Lyons ocurrió en un episodio violento que conmocionó a la comunidad periodística y a la sociedad de Florida. El presunto responsable, Keith Melvin Moses, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Lyons, de Nathacha Augustin (de 38 años) y de la niña T’Yonna Major (de 9 años). Según reportó NBC News basándose en datos de las autoridades locales, Moses ha declarado su inocencia y el proceso judicial continúa en marcha.

Tras estos acontecimientos, Spectrum News, medio para el que laboraba Lyons, emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida de su reportero y de las demás víctimas del ataque. “Nos encontramos profundamente apenados por la pérdida de nuestro colega y de las otras vidas que fueron arrebatadas sin sentido”, manifestó la empresa, según difundió NBC News.

La memoria de Dylan Lyons y cómo Casey planea honrar a su pareja a través de su hijo

Casey Lyons aseguró que su hijo conocerá toda la historia y el deseo que ambos tenían de ser padres. “Él va a saber cuánto lo quisimos Dylan y yo, y que una persona muy mala nos lo arrebató”, declaró Lyons. Añadió que, para ella, transmitir ese legado es fundamental para mantener viva la memoria del periodista, cuyo sueño siempre fue formar una familia.

El nacimiento de Dylan Colby Lyons Jr. está previsto para marzo de 2026 en Florida. Lyons compartió que la decisión de llevar adelante el embarazo significó “mantener la promesa y el sueño” de quien fuera su compañero, con el respaldo de familiares y amigos, según relató a NBC News.