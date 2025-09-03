Estados Unidos

Un tribunal de apelaciones de EEUU bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos

El tribunal concluyó que no existe evidencia de una “invasión o incursión depredadora” por parte de una potencia extranjera que justificara el uso de la norma

Guardar
Un tribunal de apelaciones de
Un tribunal de apelaciones de EEUU bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump para deportar a venezolanos (REUTERS/Leah Millis)

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos impidió el martes que el presidente Donald Trump utilizara la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto de tiempos de guerra del siglo XVIII, para deportar rápidamente a un grupo de inmigrantes venezolanos. El fallo representó un revés para la administración en su política de deportación masiva de inmigrantes.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito resolvió por 2 votos a 1 que no se había determinado que la Ley se aplicara en el caso de estos migrantes, acusados por la administración Trump de pertenecer al Tren de Aragua, una organización narcocriminal con raíces en Venezuela.

El tribunal concluyó que no existía evidencia de una “invasión o incursión depredadora” por parte de una potencia extranjera que justificara el uso de la norma.

El caso es considerado una prueba clave sobre cómo los tribunales evaluarán el uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto de guerra que rara vez se invoca, para acelerar la deportación de inmigrantes.

Esta es una enorme victoria para el estado de derecho”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), organización que defendió el caso. “Deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar y luego invocar los poderes que quiera”, añadió.

Migrantes venezolanos deportados de Estados
Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)

En abril, la Corte Suprema había bloqueado temporalmente la deportación de inmigrantes venezolanos mientras avanzaban en tribunales inferiores las demandas que cuestionaban la utilización de poderes de guerra por parte de Trump. El fallo del Quinto Circuito corresponde a uno de esos casos.

Los jueces precisaron que su orden judicial se aplica únicamente al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y no impediría que el gobierno utilice otros mecanismos legales para expulsar a terroristas extranjeros de Estados Unidos.

Donald Trump dio más detalles del operativo contra un barco del Tren de Aragua en el Caribe

El presidente Donald Trump difundió este martes imágenes del operativo militar con el que fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación del grupo criminal Tren de Aragua en aguas internacionales del Caribe.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, Trump confirmó que se llevó a cabo una maniobra contra miembros identificados de la organización designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”, escribió el mandatario estadounidense en su publicación.

El presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque ocurrió en aguas internacionales

Trump señaló que el Tren de Aragua está designado oficialmente como una organización terrorista extranjera, “que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental”.

Según el mensaje, el incidente tuvo lugar en aguas internacionales cuando los integrantes del grupo transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”, comunicó Trump.

En el video compartido se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur. Hasta el momento, Washington no divulgó la ubicación exacta del ataque ni detalles sobre el equipamiento empleado.

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”.

Temas Relacionados

Ley de Enemigos ExtranjerosDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaTren de AraguaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Lo rescataron de una muerte segura en una tormenta de nieve, el caso fue reseñado como “milagroso” pero 40 años después se descubrió la atroz verdad

Durante años, nadie sospechó del protagonista de una hazaña de supervivencia hasta que la tecnología forense reescribió la historia

Lo rescataron de una muerte

¿Cómo estará el clima en Washington D. C.?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Temperaturas en Miami: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Miami: prepárate antes

Descubre el ranking de las películas más populares de Google Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Google busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Descubre el ranking de las

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 2 de septiembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense celebró su más reciente sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Para qué sirve tirar sal

Para qué sirve tirar sal y bicarbonato de sodio al inodoro

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y los presos lo atacaron a golpes cuando llegó a la celda

Vidal le empieza a dar forma al PRO rebelde y comenzó una recorrida para apoyar a los candidatos que compiten contra LLA

Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata que dejó una nota y se fue de su casa

Juicio por corrupción en un penal de Salta: un ex interno reconoció que obtuvo beneficios a cambio de dinero

INFOBAE AMÉRICA
Represión en Indonesia: al menos

Represión en Indonesia: al menos 10 muertos y miles de detenidos tras diez días de protestas contra el Congreso

Crisis política en Tailandia: el primer ministro interino presentó un decreto para disolver el Parlamento

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 500 drones y 24 misiles contra Ucrania: al menos 5 heridos

Ecuador advirtió que el Cartel de los Soles estaría operando en el país a través de bandas criminales locales

Tras la operación de EEUU en el Caribe, María Corina Machado aseguró que el régimen de Maduro está al borde del colapso

TELESHOW
Se estrena Verano Trippin: Zoe

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto