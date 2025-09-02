El bote de la lotería del Powerball alcanzó los 1.300 millones de dólares

El premio gordo de la lotería estadounidense Powerball podría alcanzar los 1.300 millones de dólares. (REUTERS/Mike Blake)

El bote de Powerball alcanzó un nuevo hito al llegar a 1.300 millones de dólares, lo que representa el quinto premio más alto en la historia de este sorteo en Estados Unidos.

Ningún participante acertó los seis números ganadores en el sorteo posterior al Día del Trabajo (Labor Day) celebrado el lunes en Tallahassee, Florida, por lo que el premio mayor sigue en juego para la próxima edición prevista para la noche del miércoles 3 de septiembre.

De acuerdo con las cifras confirmadas por Powerball, el valor disponible para quienes opten por el pago en efectivo sería de 589 millones de dólares antes de descuentos fiscales, una alternativa frente a la opción de recibir el monto total mediante pagos diferidos a lo largo de 30 años. De llegar a ser reclamado, este premio pasaría a ubicarse como el noveno más grande entre las loterías celebradas en los Estados Unidos.

La combinación ganadora del último sorteo fue: 8, 23, 25, 40 y 53, con la bola roja número 5. A pesar de que ningún boleto obtuvo el monto máximo, diez jugadores lograron acertar los cinco números blancos, lo que les permitió obtener un premio secundario de un millón de dólares.

Los boletos para el sorteo multimillonario se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. (REUTERS/Nathan Howard)

De esos billetes afortunados, se reportaron ventas en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey (dos boletos), Nueva York, Pensilvania y Virginia. Además, tres tickets —adquiridos en Colorado, Indiana y New Hampshire— incorporaron la opción Power Play, lo que duplicó su premio a dos millones de dólares.

El acumulado actual llegó a este nivel después de cuarenta sorteos consecutivos desde el 31 de mayo de 2025 sin que se reporte un solo ganador del gran premio. Según FOX Business, la racha se aproxima al récord de 42 filas sin ganador registrado en abril de 2024, cuando el premio alcanzó 1.326 millones de dólares en Oregon.

Históricamente, la Powerball ha superado este umbral en muy pocas ocasiones: el mayor premio fue de 2.040 millones de dólares en California durante noviembre de 2022, seguido por los 1.765 millones distribuidos en ese mismo estado en octubre de 2023, y el sorteo compartido por ganadores en California, Florida y Tennessee en 2016, con un monto de 1.586 millones de dólares.

El sorteo de Powerball se transmite en vivo desde Tallahassee, Florida, tres veces por semana. (AP Foto/Charles Krupa)

Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, señaló mediante un comunicado que “Estados Unidos ha esperado todo el año la oportunidad de jugar por un bote multimillonario”.

La expectativa por el sorteo del miércoles ha desatado un nuevo incremento en la venta de boletos en los 45 estados donde se comercializa Powerball —además de la presencia en el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Los boletos cuestan dos dólares y las probabilidades de acertar todos los números para el gran premio permanecen en 1 entre 292,2 millones, mientras que la posibilidad de obtener cualquier monto en la lotería asciende a 1 entre 24,9 millones.

Los sorteos se realizan y transmiten en directo desde Tallahassee, Florida, los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 hora del este de Estados Unidos, y pueden seguirse en la web oficial Powerball.com.