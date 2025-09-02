Estados Unidos

California destinará fondos millonarios para salvar playas ante el aumento del nivel del mar

La erosión costera y la falta de sedimentos ponen en jaque a las playas más visitadas del estado, que reciben más de 20 millones de turistas adultos al año

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
El condado de Los Ángeles
El condado de Los Ángeles invertirá 5,1 millones de dólares para restaurar y proteger playas ante la alarmante erosión costera. (REUTERS/Mike Blake)

Los Ángeles County destinará 5,1 millones de dólares para restaurar y proteger varias playas que están desapareciendo a un ritmo alarmante, impulsado en parte por el aumento del nivel del mar.

Así lo informó el Departamento de Playas y Puertos (DBH) a través de un comunicado oficial, en medio de crecientes alertas sobre la erosión costera y la sostenibilidad de los espacios públicos más emblemáticos del estado.

La iniciativa contempla el diseño e implementación de medidas para fortalecer la resiliencia de Dockweiler, Zuma y Redondo Beach, zonas donde la erosión alcanza hasta 1,4 metros al año.

Según datos del propio departamento, Zuma pierde anualmente unos 1,1 metros de línea costera, mientras Dockweiler ve retirarse hasta 1,4 metros de arena. Redondo afronta además desafíos adicionales por alteraciones en la infraestructura existente.

Las playas de Dockweiler, Zuma
Las playas de Dockweiler, Zuma y Redondo Beach pierden hasta 1,4 metros de costa al año por efecto del aumento del nivel del mar y la falta de sedimentos. (REUTERS/Carlos Barria)

El fenómeno arrastra implicancias sociales y económicas de gran escala. Un modelo del Servicio Geológico de Estados Unidos advierte que, de continuar la tendencia actual sin intervenciones, California podría perder hasta un 75% de su litoral antes de 2100.

El retroceso de las playas impacta directamente sobre millones de residentes: más del 89% de los californianos considera estos espacios esenciales, y más de 20 millones de adultos visitan la playa al menos una vez al año, según California State Coastal Conservancy.

Planes y recursos

De los fondos anunciados, 3,1 millones de dólares irán a ampliar Zuma Beach y crear nuevos hábitats de dunas. Para Dockweiler, se destinarán 230.000 dólares a instalar una barrera de arena y restaurar las dunas, mientras que en Redondo Beach se invertirán 1,7 millones de dólares para ampliar el área de playa y generar hábitats de dunas adicionales.

Sin embargo, informes del propio Departamento de Playas y Puertos sugieren que los costos reales de las obras serían mucho más altos. El plan de Zuma asciende en estimaciones recientes a 49 millones de dólares, y el de Redondo ronda los 27 millones, de acuerdo con datos recopilados por Newsweek.

Más del 89% de los
Más del 89% de los californianos considera las playas esenciales; más de 20 millones de adultos acuden al menos una vez al año. (REUTERS/Daniel Cole)

Causas estructurales y soluciones temporales

La acelerada erosión no responde solamente al aumento del nivel del mar. Robert Young, profesor de geología y director del Programa de Estudio de Litorales Urbanizados de la Western California University, dijo a Newsweek que “la mayoría de los ríos que entregaban sedimentos a la costa fueron represados hace mucho tiempo”. Según Young, “cuando colocas una represa, todo el sedimento que debería llegar al mar queda en el embalse y ya no aporta a la formación natural de las playas”.

La falta de arena nueva, sumada al avance del océano, empuja las líneas costeras tierra adentro. Young explicó, además, que “el resultado de esta combinación es una pérdida constante de playa. Lo que se hace ahora es, básicamente, mantener las playas sumando arena de manera artificial”.

Sobre la efectividad de estas acciones, aclaró que “es efectiva de forma temporal, pero no es una solución permanente. Habrá que continuar sumando arena una y otra vez para que las playas no desaparezcan”.

Temas Relacionados

CaliforniaPlayasErosión costeraAumento del nivel del marestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: aquí está

Clima en Virginia: conoce el pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre en Reston

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: conoce el

Clima en Texas: conoce el pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre en San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en Texas: conoce el

Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Ranking Apple en Estados Unidos:

Un empresario de Wisconsin descubrió por accidente con un naufragio perdido hace 138 años en el lago Michigan

El descubrimiento fue realizado por Matt Olson, quien, mientras analizaba imágenes satelitales desde su casa, notó una extraña decoloración en aguas poco profundas

Un empresario de Wisconsin descubrió
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un simple cambio en la

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

INFOBAE AMÉRICA
Catástrofe en Sudán: un deslizamiento

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

TELESHOW
La Voz Argentina estrenó Los

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país

Erika de Sautu Riestra de En el barro defendió a la China Suárez: “Es bullying lo que le hacen”

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita