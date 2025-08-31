Estados Unidos

¿En qué se diferencian el Labor Day y el Día Internacional del Trabajador en Estados Unidos?

Una jornada que marca el cierre simbólico del verano y celebra la historia y el legado del movimiento obrero, mientras que otra recuerda las manifestaciones por los derechos laborales durante el auge industrial

Por Alejandra Villalobos

Reconocimiento a las aportaciones de
Reconocimiento a las aportaciones de la clase trabajadora en el desarrollo económico de Estados Unidos. (REUTERS/Al Drago/Foto de archivo)

El Labor Day en Estados Unidos se celebrará el lunes 1 de septiembre de 2025, fecha que, como cada año, marca el fin simbólico de la temporada estival. A lo largo del país, este feriado federal inaugurará un fin de semana largo de tres días, el cual está asociado a la reapertura de escuelas, el regreso de las familias tras las vacaciones y la posibilidad de realizar una última visita a las playas o piscinas de los vecindarios. Este día se ha arraigado en la vida estadounidense no solo como un marcador de calendario, sino como un momento de reconocimiento y reflexión sobre el papel clave de la clase trabajadora en el desarrollo nacional.

El Día del Trabajo trasciende su función como celebración del final del verano y se orienta a conmemorar las luchas, sacrificios y logros alcanzados por el movimiento obrero de la nación. Desde su instauración, el feriado representa un homenaje explícito a quienes han impulsado las mejoras en las condiciones laborales y al avance económico del país. USA TODAY destaca que, desde sus orígenes, esta fecha sirvió para reconocer los esfuerzos de trabajadores de diversos gremios y sindicatos en la conquista de derechos fundamentales.

En el siglo XIX, Estados Unidos enfrentó una transformación laboral marcada por jornadas extensas, salarios insuficientes y ambientes peligrosos. En ese periodo, conocido como la Revolución Industrial, sindicatos y activistas comenzaron a movilizarse para exigir mejores condiciones y propusieron un día de reconocimiento para honrar la labor de quienes integraban la fuerza productiva nacional.

Los orígenes del Día del Trabajo: líderes sindicales y desfiles multitudinarios impulsaron la festividad

La creación del Día del Trabajo presenta una disputa en cuanto a sus protagonistas iniciales. Diversos registros, mencionados por USA TODAY, atribuyen la primera propuesta al líder sindical Peter J. McGuire, quien era cofundador de la Federación Estadounidense del Trabajo. Otros análisis sostienen que el mérito corresponde a Matthew Maguire, quien ocupaba el cargo de secretario en el Central Labor Union de Nueva York a comienzos de la década de 1880.

Más allá de la controversia sobre su origen, la evidencia destaca que en 1882 tuvo lugar el primer gran desfile obrero en Nueva York. Ese año, aproximadamente 10.000 trabajadores marcharon desde el Ayuntamiento de la ciudad hasta la Union Square, manifestando la creciente cohesión de las luchas gremiales y el deseo de visibilizar las demandas obreras. Estos primeros actos públicos allanaron el camino para que, un lustro después, el estado de Oregón aprobara oficialmente la celebración del Día del Trabajo, abriendo la puerta para que en 1894 un total de 32 estados adoptaran la festividad.

Un día que honra los
Un día que honra los avances y derechos conquistados por los movimientos obreros estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficialización como feriado federal y el papel de la huelga de los trabajadores de la compañía Pullman en la promulgación de la ley

El Día del Trabajo fue reconocido como feriado federal en 1894. USA TODAY indica que el presidente Grover Cleveland estuvo a cargo de la promulgación de la ley tras aprobarse su designación en el Congreso, iniciativa que llegó en un contexto marcado por una oleada de huelgas y protestas que expusieron la urgencia de proteger los derechos laborales. Uno de los episodios centrales que influyó en la decisión fue la huelga de los empleados de la compañía ferroviaria Pullman, radicada en Chicago.

Durante aquella huelga, el gobierno federal envió tropas para dispersar a los trabajadores, lo que derivó en enfrentamientos violentos y en el reforzamiento del debate nacional sobre las condiciones laborales. Poco después, el Congreso aprobó la legislación y Cleveland firmó la ley el 28 de junio de 1894, institucionalizando el Labor Day en todo el país como celebración nacional y momento de reconocimiento para la clase trabajadora.

Labor Day y el Día Internacional del Trabajador: diferencias en la historia, el simbolismo y la agenda obrera mundial

El Día del Trabajo en Estados Unidos y el Día Internacional de los Trabajadores difieren en fecha y significado, aunque ambos se centran en homenajear y visibilizar el aporte de quienes integran la fuerza trabajadora. El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora el 1 de mayo en la mayoría de países del mundo, evocando la huelga de 1886 en Chicago por la reducción de la jornada laboral a ocho horas, episodio conocido como los Sucesos de Haymarket. Esta fecha está fuertemente ligada al legado de resistencia y reivindicación de derechos a nivel internacional.

Por contraposición, en Estados Unidos, la decisión de establecer el Labor Day el primer lunes de septiembre se tomó deliberadamente para distanciarlo de los acontecimientos y la carga política asociada al 1 de mayo. De acuerdo con USA TODAY, ese día en Norteamérica está marcado por un tono más festivo y menos confrontacional, donde las actividades centrales son los desfiles, el descanso y el reconocimiento de los logros económicos facilitados por el aporte cotidiano de los trabajadores.

La fecha conmemora la lucha
La fecha conmemora la lucha por mejores condiciones laborales en la historia del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado contemporáneo del Día del Trabajo: descanso, derechos laborales y memoria histórica sindical

En la actualidad, USA TODAY subraya que el Día del Trabajo en Estados Unidos combina las tradiciones de descanso, viajes y compras con el recuerdo de las luchas sindicales. Es una oportunidad anual para valorar la importancia del trabajo digno y la herencia de quienes lucharon por derechos fundamentales como la jornada laboral de ocho horas, el salario mínimo y las normas de seguridad ocupacional.

Más allá de ser un cierre estacional, la fecha destaca cómo los avances obtenidos por el movimiento obrero continúan definiendo la vida cotidiana de millones de personas en el país. El feriado sirve de recordatorio sobre el valor social de la clase trabajadora y la vigencia de los logros alcanzados a lo largo de décadas de organización y protesta.

En síntesis, el Labor Day estadounidense es una jornada en la que se mezclan el descanso festivo y la conmemoración, enmarcada en la memoria de un movimiento obrero que aún hoy influye de manera decisiva en la cultura y economía nacionales, según relatan las fuentes de USA TODAY.

