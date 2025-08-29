Estados Unidos

Líderes globales de negocios, deporte y entretenimiento confluirán en Miami para el America Business Forum 2025

El evento, bajo el lema “The World Meets in America”, tendrá como anfitrión el estadio de los Miami Heat y promete marcar una nueva etapa en la proyección de Estados Unidos como centro de articulación global

Guardar
America Business Forum Miami | The World Meets in America

Miami acogerá el America Business Forum (ABF) los días 5 y 6 de noviembre de 2025, en una edición que, según información oficial de la organización, será histórica por reunir en el Kaseya Center a más de 40.000 líderes y millones de espectadores en todo el mundo. El evento, bajo el lema “The World Meets in America”, tendrá como anfitrión el estadio de los Miami Heat y promete marcar una nueva etapa en la proyección de Estados Unidos como centro de articulación global.

Entre las figuras confirmadas destacan Lionel Messi, referente del fútbol internacional; Will Smith, actor y productor de cine; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; y Adam Neumann, creador de WeWork. La lista de participantes prevé sumar nuevos nombres de primer nivel en los próximos meses.

Ignacio González, fundador y CEO de America Business Forum, afirmó: “El mundo pide a gritos una plataforma de unidad. America Business Forum será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que es más grande que nosotros mismos, estamos diseñando una plataforma para los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”.

González, uruguayo de 33 años, es conocido por su trayectoria en televisión y la organización de eventos internacionales, como el festival America Rockstars y nueve ediciones consecutivas del ABF en Uruguay, que han reunido a más de 30.000 líderes, 80 conferencistas internacionales y una audiencia potencial de 303 millones de personas desde 2016.

Por su parte, Francis Suárez, alcalde de Miami y presidente del foro, destacó la relevancia de la ciudad: “Es emocionante recibir a los líderes que marcarán la agenda global de los próximos años en este escenario histórico. Miami se ha transformado en un imán para visionarios de la innovación, la cultura y los negocios”. Suárez, de 47 años, es conocido por impulsar la llegada de grandes eventos deportivos como el Mundial de Fútbol, la Fórmula 1 y el Super Bowl, además de promover el traslado de entidades financieras a la ciudad, entre ellas Citadel, consolidando el apodo de Wall Street South. El auge del sector tecnológico ha llevado a la creación de la marca Silicon Beach en la ciudad, que ha atraído a fundadores como Jeff Bezos y Ken Griffin, ahora residentes en Miami.

La agenda del ABF también incluye actividades exclusivas como el Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes presentes en Miami, y la VIP Night Forum, la fiesta de clausura con invitados internacionales. La organización anticipó que en 2026 la edición global del foro continuará en Estados Unidos y regresará a Latinoamérica para celebrar su décimo aniversario, reafirmando su impacto en la región.

Las entradas y actualizaciones para el evento están disponibles en www.americabusiness.com.

Temas Relacionados

America Business Forum 2025miamifloridaFrancis Suárezlionel messi

Últimas Noticias

Marco Rubio visitó la sede del Comando Sur en Florida

El secretario de Estado norteamericano se reunió con el almirante Alvin Holsey

Marco Rubio visitó la sede

Este es el ranking de los estados donde se trabaja más en EEUU en 2025

La investigación muestra cómo factores como la incorporación temprana de jóvenes al mercado, el aprovechamiento del tiempo libre y la preferencia por múltiples empleos influyen en la posición de cada estado dentro de la medición

Este es el ranking de

¿El verano dura más donde vives? Así han cambiado las temperaturas

El calendario tradicional ya no marca el inicio ni el final de los días calurosos en varias regiones del continente

¿El verano dura más donde

Por qué el huracán Katrina fue una catástrofe y por qué su impacto sigue presente 20 años después

Las secuelas del desastre pusieron a prueba la respuesta de las autoridades y evidenciaron fragilidades en la infraestructura y la atención a comunidades vulnerables

Por qué el huracán Katrina

Así es el tren más rápido de Estados Unidos que conecta Nueva York, Boston y Washington en tiempo récord

El nuevo servicio ferroviario de alta velocidad comenzó a operar en el corredor noreste con mayor capacidad, tecnología avanzada y mejoras en la experiencia de los pasajeros

Así es el tren más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambios en Starbucks: la famosa

Cambios en Starbucks: la famosa cadena de cafés cierra locales y busca reinventarse

Una estación de la línea D del Subte permanecerá tres meses cerrada por obras

Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a uno de los jefes de la barra brava de Independiente

Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

INFOBAE AMÉRICA
Israel abatió a un alto

Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

Luis Fernando Camacho recuperó la libertad tras casi mil días de detención preventiva en Bolivia

India y Japón consolidan su alianza estratégica con acuerdos en inversión, defensa y tecnología

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

El número de desempleados en Alemania superó los 3 millones por primera vez desde 2015

TELESHOW
Después de varios días de

Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”

María Becerra y J Rei celebraron tres años de amor: “Sos todo lo que alguna vez soñé”

Alberto Cormillot celebró sus 87 años en la radio bailando tango y se convertirá en estrella de circo

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”