Identificaron a los dos menores asesinados en el ataque armado en Minneapolis: “Siempre brillantes y profundamente amados”

Fletcher Merkel, de 8 años y Harper Moyski, de 10

La policía de Minneapolis confirmó este jueves la identidad de los dos menores asesinados en el ataque armado perpetrado durante una ceremonia religiosa en la Annunciation Catholic Church. Las víctimas fatales son Harper Moyski, de 10 años, y Fletcher Merkel, de 8, quienes participaban de una misa especial junto a otros 15 alumnos y tres adultos que resultaron heridos.

El incidente ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando un hombre armado ingresó al templo y abrió fuego indiscriminadamente. De acuerdo con declaraciones del jefe policial citadas por AP, el atacante tenía antecedentes de haber asistido previamente a la escuela y “albergaba creencias extremas contrarias a la religión”.

En una comparecencia ante los medios, el padre de Fletcher, Jesse Merkel, pidió que su hijo fuera recordado por quién fue y no por la forma en que murió.

“Ayer, un cobarde decidió quitarnos a nuestro hijo Fletcher”, expresó Merkel

“Por favor, recuerden a Fletcher por la persona que fue y no por el acto que terminó con su vida”.

Añadió que la familia jamás podrá “abrazarlo, hablarle o verlo crecer como el maravilloso joven que estaba camino a ser”. Jesse Merkel describió a su hijo como un niño activo, aficionado a la cocina, los deportes y la pesca.

La policía de Minneapolis confirmó este jueves la identidad de los dos menores asesinados en el ataque armado perpetrado durante una ceremonia religiosa en la Annunciation Catholic Church (REUTERS/Tim Evans)

La familia de Harper Moyski, formada por Michael Moyski y Jackie Flavin, difundió un comunicado en el que describen a la niña como “brillante, alegre y profundamente amada”.

Subrayaron que la risa, amabilidad y espíritu de la menor “tocaron a todos los que la conocieron”. Agregaron que la hermana pequeña de Harper “adoraba a su hermana mayor y está sufriendo una pérdida inimaginable”.

Según el texto familiar, “como familia, estamos destrozados y las palabras no pueden captar la profundidad de nuestro dolor”. Los Moyski manifestaron el deseo de que la memoria de Harper “motive acciones” para detener la violencia armada.

“Ninguna familia debería pasar por este dolor. Es posible y necesario un cambio, para que la historia de Harper no sea una más entre tantas tragedias”.

Los familiares de ambos niños solicitaron privacidad “para hacer duelo y apoyarse uno al otro”, y anticiparon el propósito de crear un fondo de becas en honor a Fletcher. “Harper seguirá brillando a través de nosotros, y esperamos que su memoria inspire a trabajar por un mundo más seguro y compasivo”, cierra la carta de los Moyski.

Agentes del orden establecieron barreras tras el tiroteo en la Iglesia de la Anunciación, que también albergó una escuela primaria, en Minneapolis (REUTERS/Ben Brewer)

Las autoridades informaron que entre los 18 heridos, al menos 15 son menores de entre 6 y 15 años y tres son adultos de más de 80. Un portavoz del hospital local indicó a AP que al menos uno de los niños permanece en estado crítico. La policía explicó que, si bien aún no se ha determinado un motivo oficial, el atacante “manifestaba un fuerte resentimiento hacia la institución religiosa” y “su madre trabajó en la escuela antes de jubilarse”. La madre del atacante no ha respondido a los intentos de contacto de la policía.

Durante la semana se celebraron vigilias en distintos puntos de Minneapolis y St Paul para recordar a las víctimas. En homenaje, las banderas en la ciudad permanecen a media asta. También se guardó un minuto de silencio antes del partido de béisbol entre los Minnesota Twins y los Toronto Blue Jays.

El crimen ha conmocionado a la comunidad escolar y religiosa, que permanece bajo estrictos controles de seguridad. “Esperamos que las víctimas encuentren fuerza para salir adelante y vivir vidas plenas”, expresó Merkel en su mensaje, al tiempo que animó a los padres a “abrazar hoy a sus hijos y demostrarles cariño”.

Pesonas participan en una vigilia en Lynnhurst Park después de un tiroteo temprano en el día en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis, Minnesota (REUTERS/Tim Evans)

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras la comunidad y los allegados a Harper y Fletcher esperan respuesta de las autoridades sobre el proceso penal y futuras medidas de prevención.