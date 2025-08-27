Estados Unidos

Trump dijo que pedirá la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington

El presidente de Estados Unidos defendió la medida como una estrategia “muy fuerte” para frenar la criminalidad en la capital estadounidense

Trump declaró que planea aplicar
Trump declaró que planea aplicar la pena de muerte en los casos de homicidio cometidos en Washington DC (REUTERS/Leah Millis)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes la necesidad de aplicar la pena de muerte en los casos de homicidio cometidos en Washington DC, donde este castigo fue abolido hace décadas.

El mandatario enmarcó su propuesta dentro de la campaña que impulsa desde hace semanas para combatir lo que describe como una grave ola de delincuencia en la capital estadounidense.

Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”, declaró Trump durante una reunión con su gabinete ante periodistas en la Casa Blanca.

El presidente insistió en que su administración “buscará” la pena capital para todos los responsables de homicidios, alegando que se trata de una “medida preventiva muy fuerte” contra la criminalidad. “Todos los que la han escuchado están de acuerdo”, sostuvo, aunque reconoció que “no sé si estemos preparados para ello en este país”.

Pese a estas dudas, Trump reiteró que “no tenemos otra opción” que recuperar la pena de muerte, describiéndola como un paso fundamental dentro de su plan de seguridad para Washington DC.

El mandatario enmarcó su propuesta
El mandatario enmarcó su propuesta dentro de la campaña que impulsa desde hace semanas para combatir lo que describe como una grave ola de delincuencia en la capital estadounidense (REUTERS)

Respecto al resto del país, Trump matizó que cada estado deberá decidir de forma independiente si aplica o no la pena capital en sus jurisdicciones, dejando claro que la propuesta inmediata se centra en la capital federal.

Trump se reunirá con su gabinete para tratar el plan para el futuro de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá este miércoles a su gabinete en la Casa Blanca para abordar la gestión de una Franja de Gaza post conflicto, pese al bloqueo israelí a las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino.

Así lo anunció el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, en la que adelantó que será una “gran reunión” y aseguró que Washington dispone de un “plan muy completo” para la Franja.

Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump”, agregó Witkoff, sin dar más detalles sobre el contenido de la propuesta.

El enviado especial estadounidense para
El enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff (REUTERS)

El funcionario subrayó que en Washington confían en resolver la situación “de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año”, al tiempo que destacó que ambas partes han mostrado su disposición a continuar las conversaciones.

Sin embargo, recordó que las autoridades israelíes han reiterado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases impulsada por Qatar y Egipto, a la que ha accedido el grupo terrorista Hamas.

Con esta reunión, la Administración Trump busca proyectar un papel activo en la búsqueda de una solución diplomática para Gaza, en un contexto marcado por la falta de consenso internacional y la persistencia de la ofensiva israelí en el enclave palestino.

(Con información de Europa Press)

