Estados Unidos

Las piernas en descomposición de una mujer emergían de una maleta en la carretera: su expareja admitió el secuestro

El hallazgo ocurrió en una vía rural de Missouri y desató una investigación que incluyó la desaparición de tres niñas, un intento de fuga internacional y la intervención de las autoridades federales estadounidenses

Por Alejandra Villalobos

Mahamud Tooxoow Mahamed enfrenta cadena
Mahamud Tooxoow Mahamed enfrenta cadena perpetua tras declararse culpable de secuestro con resultado de muerte, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri. (Crédito: McDonald County Sheriff's Office)

Mahamud Tooxoow Mahamed, residente permanente en Estados Unidos originario de Somalia, se declaró culpable del secuestro de su pareja, Jessica McCormack, suceso que derivó en el hallazgo de su cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una maleta rosa, a un costado de una carretera en Missouri. Según información de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri, McCormack, de 23 años, fue vista por última vez el 19 de julio de 2019, fecha en la que alertó a las autoridades de que Mahamed la había amenazado con un cuchillo y trató de forzarla a participar en un acto sexual.

La desaparición de McCormack preocupó a los agentes y a la comunidad local después de que tanto ella como sus tres hijas pequeñas —de cuatro, dos años y seis meses de edad— fueran reportadas como desaparecidas al día siguiente de su última aparición. Según la Oficina del Fiscal, McCormack expresó temor explícito de que Mahamed llegara a hacerle daño, detalle que comunicó tanto al operador del 911 como a los agentes que acudieron a su domicilio.

El 29 de julio de 2019, menos de dos semanas tras su desaparición, agentes encontraron el cadáver de McCormack con las piernas sobresaliendo de una maleta sobre la carretera entre Lanagan y Noel, desencadenando la investigación por homicidio. En el transcurso de las investigaciones, un comerciante local identificó a Mahamed como el hombre que días antes había comprado la misma maleta rosa posteriormente ubicada en la escena, hecho confirmado por la Oficina del Fiscal.

Mahamed huyó con las hijas de McCormack tras el crimen

Tras la muerte de McCormack, los investigadores determinaron que Mahamed se marchó de Missouri llevando consigo a las tres hijas menores de la víctima. De acuerdo con los reportes policiales recogidos por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Mahamed llamó a una prima suya en Iowa y le pidió que cuidara a las niñas “porque algo malo había pasado y podía estar en problemas”.

La localización de las menores en la vivienda de la prima de Mahamed no se produjo hasta el 8 de agosto de 2019, cuando agentes de Iowa lograron rescatarlas llevándolas a un lugar seguro, después de que el sospechoso abandonara el domicilio y saliera del país.

Delito de secuestro con resultado de muerte y cargos adicionales

En el año 2023, tras haber sido expulsado de Guatemala por las autoridades migratorias y devuelto a Estados Unidos, Mahamed afrontó cargos federales formales. La Oficina del Fiscal comunicó entonces su imputación por secuestro con resultado de muerte, acecho que condujo a la muerte y secuestro de menor de edad. Se desconoce, según el mismo comunicado, si Mahamed continúa enfrentando los cargos adicionales o los alegatos específicos que presentó ante cada una de esas acusaciones.

Tras su declaración de culpabilidad, Mahamed encara la posibilidad de una condena a cadena perpetua sin opción a libertad condicional.

Jessica McCormack, madre de tres
Jessica McCormack, madre de tres niñas, desapareció en julio de 2019 y su caso movilizó a las autoridades en Missouri y otros estados. (Crédito: McDonald County Sheriff's Office)

Hallazgo del cuerpo e impacto en la comunidad

El hallazgo del cuerpo de McCormack dentro de una maleta rosa resaltó la crudeza del crimen ante la opinión pública en Missouri. La carretera entre Lanagan y Noel, habitualmente transitada, fue el escenario del macabro descubrimiento por parte de los transeúntes, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que recalcó la importancia de la identificación preliminar hecha por un comerciante, aportando una pista clave respecto a la compra reciente de la maleta.

Rescate de las menores y huida internacional del acusado

La rápida movilización policial posibilitó el rescate de las tres hijas de la víctima días después de haber sido abandonadas por Mahamed en Iowa. Las menores fueron entregadas a servicios de protección infantil tras su localización. Por su parte, Mahamed intentó eludir la justicia saliendo de Estados Unidos y viajando hasta Guatemala, donde su estadía se vio truncada cuando fue deportado hacia territorio estadounidense, proceso confirmado por la Oficina del Fiscal.

El caso, que incluye elementos de violencia doméstica y abuso, terminó con la declaración de culpabilidad de Mahamed y deja abiertas interrogantes sobre los cargos secundarios y el destino de las menores.

