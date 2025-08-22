Hombre de 40 años quedó atascado en un tobogán infantil: los bomberos cortaron la estructura para rescatarlo

El parque infantil de una escuela primaria se convirtió en escenario de una inusual intervención de emergencia. (Crédito: Facebook / Town of Vernon Fire Department)

Un hombre de 40 años experimentó momentos de angustia el pasado sábado 16 de agosto por la tarde después de quedar atrapado dentro de un tobogán tubular en el parque infantil de la Northeast Elementary School en Vernon, Connecticut. La emergencia movilizó a los cuerpos de rescate locales, quienes cortaron parte de la estructura para liberar al individuo, según comunicó el Vernon Fire Department y reportó NBC News.

El suceso tuvo lugar poco después de las 16:30 horas, cuando el equipo de emergencias recibió la alerta acerca de una persona atascada en la instalación del parque. Al llegar, los bomberos hallaron al hombre, cuya identidad no fue divulgada, “atrapado de pies y cabeza en primer lugar, en la porción media del tobogán”, según el informe entregado por el Vernon Fire Department. Las altas temperaturas de esa tarde agravaron el malestar del afectado, que permanecía inmóvil e incapaz de salir.

El personal de Servicios de Emergencia de Vernon administró oxígeno a la víctima antes de iniciar las maniobras de rescate, ya que se encontraba “en extremo malestar” debido al calor y la falta de ventilación. De acuerdo con el comunicado oficial, los rescatistas establecieron ventilación adicional para disminuir la temperatura dentro del tubo e iniciaron el proceso de extracción utilizando herramientas especializadas.

Herramientas especializadas y maniobras de ventilación fueron empleadas durante la intervención. (Crédito: Facebook / Town of Vernon Fire Department)

El procedimiento de rescate requirió cortar la estructura del tobogán en condiciones de calor extremo

La intervención exigió una operación meticulosa para garantizar la seguridad del hombre durante toda la extracción. De acuerdo con información del Vernon Fire Department citada por NBC News, los bomberos emplearon herramientas de extricación para cortar y remover una sección de la estructura tubular. Paralelamente, instalaron cuerdas desde la escalera aérea de una unidad de bomberos como un punto alto que ayudó a estabilizar el área mientras se liberaba la porción del tobogán.

El personal de rescate se mantuvo alerta a posibles riesgos adicionales debido a la exposición prolongada al calor. Específicamente, se enfocaron en mantener la ventilación suficiente y monitorearon los signos vitales de la víctima, quien estuvo atrapada cerca de media hora en el interior del tubo.

El procedimiento fue completado en menos de 30 minutos, lapso en el que los equipos de emergencia trabajaron coordinadamente para preservar tanto la integridad física del hombre como su bienestar inmediato. Tras la extracción, el hombre recibió una primera evaluación médica en el sitio y, según notificó el Vernon Fire Department, rechazó recibir tratamiento hospitalario adicional y no fue trasladado a un centro médico.

Equipos de bomberos y personal de emergencia participaron en una operación para asistir a un adulto atrapado. (Crédito: Facebook / Town of Vernon Fire Department)

Más de una docena de imágenes documentan la operación de los bomberos en Vernon

La respuesta de los equipos de emergencia quedó ampliamente registrada. El Vernon Fire Department difundió más de una docena de fotografías sobre las labores desarrolladas durante el rescate. En una de las imágenes se aprecia a los bomberos sujetando la sección del tobogán que fue retirada para permitir la liberación. En otra fotografía, se ve a un rescatista acompañando al hombre mientras abandona la estructura y toma tierra firme.

La documentación visual, proporcionada el mismo día del incidente, ilustra con claridad la complejidad de la maniobra y la coordinación de los diferentes servicios de rescate involucrados. El Vernon Fire Department calificó el rescate como un llamado “único” en la experiencia de su personal. En un comunicado oficial citado por NBC News, la institución subrayó: “Mientras que esta es una llamada singular para el departamento de bomberos, el profesionalismo mostrado en la escena fue ejemplar”.

El dispositivo de rescate se llevó a cabo en una estructura de juego infantil en Vernon. (Crédito: Facebook / Town of Vernon Fire Department)

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre el motivo del incidente

Aunque la operación fue ampliamente documentada, ni el Vernon Fire Department ni las autoridades locales han ofrecido detalles sobre las circunstancias previas que condujeron al accidente. El nombre del hombre involucrado no se reveló al público y, hasta el cierre de la jornada, las fuentes oficiales rehusaron proporcionar información adicional acerca de su estado, así como del motivo por el que se encontraba en el interior del tobogán.

El relato del rescate fue distribuido a la prensa mediante un comunicado institucional y reportado por NBC News. Los equipos de emergencia recalcaron la importancia de la intervención rápida y la cooperación de varias instancias para garantizar un desenlace seguro. La documentación fotográfica del suceso se suma a los registros de incidentes infrecuentes gestionados por los servicios de emergencia de la zona.

El hombre rescatado se negó a la atención médica complementaria y abandonó el lugar por sus propios medios, concluyendo así un episodio inusual que no dejó víctimas ni heridos adicionales en el parque infantil de Vernon.