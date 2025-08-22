Estados Unidos

Estados Unidos rechaza exenciones arancelarias al acero y aluminio europeo y mantiene línea dura en su política comercial

Peter Navarro, economista y consejero de Donald Trump, justificó la decisión oficial al señalar que aliados extranjeros aprovecharon beneficios previos, lo que motivó un control más estricto en las importaciones

Guardar
Estados Unidos mantiene altos aranceles
Estados Unidos mantiene altos aranceles al acero importado (Reuters)

La administración de Estados Unidos, a través de Peter Navarro, consejero comercial del presidente Donald Trump, descartó toda exención en los aranceles impuestos al acero y aluminio, incluidos los productos procedentes de la Unión Europea

Esta determinación surgió tras la difusión de nuevos detalles sobre el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, y señala una política arancelaria estricta, de acuerdo con información difundida por la agencia EFE.

En diálogo con la prensa, frente a la Casa Blanca, Peter Navarro se mostró tajante al abordar la posibilidad de flexibilizar el régimen arancelario para la Unión Europea.

Peter Navarro descartó flexibilizar medidas
Peter Navarro descartó flexibilizar medidas sobre metales industriales (Reuters)

El funcionario afirmó: “Puedo decirles que la experiencia del primer mandato con los aranceles al acero y al aluminio es que cada vez que intentamos otorgar una exención o exclusión a uno de nuestros aliados, la aprovecharon por completo, y aprendimos que era un terreno resbaladizo. Por lo tanto, en este nuevo mandato de Trump no habrá exenciones ni exclusiones para los aranceles al acero y al aluminio”.

Vigencia de los nuevos aranceles y trato especial al Reino Unido

Estados Unidos aplica actualmente gravámenes del 50% a las importaciones de acero y aluminio. Sin embargo, para las importaciones provenientes de Reino Unido, Washington optó por reducir el arancel a la mitad, lo que proporciona a este país una ventaja frente al resto del bloque europeo.

La revisión de esta política traduce una mayor rigidez en la gestión y fiscalización de las relaciones internacionales.

Donald Trump sostiene una estrategia
Donald Trump sostiene una estrategia dura en el comercio internacional (Reuters)

Navarro describió este periodo como “un nuevo y hermoso espíritu y en torno de cooperación con Europa”, pero puntualizó que la prioridad sigue siendo la defensa de los intereses estadounidenses y la firmeza en materia arancelaria.

El consejero comercial defendió la
El consejero comercial defendió la postura inflexible ante la prensa (Reuters)

El consejero sostuvo que los beneficios logrados por Estados Unidos justifican, incluso, defender la política ante tribunales internacionales:

Durante la misma comparecencia, los periodistas consultaron sobre la posibilidad de otorgar beneficios similares a otros productos europeos, como vinos y bebidas espirituosas, que tienen un peso relevante para la economía de la Unión Europea. Navarro evitó emitir una respuesta explícita o definir una posición.

Caso India: uso de aranceles en la política geoeconómica estadounidense

Navarro también abordó la política arancelaria aplicada a India, señalando que las exportaciones de dicho país enfrentan un arancel “recíproco” del 25% más un 25% adicional", que está ligado, a su vez, a las voluminosas compras de crudo ruso por parte de la nación asiática.

Después del inicio del conflicto en Ucrania, India incrementó la adquisición de petróleo ruso y refinó derivados destinados tanto al mercado asiático como al europeo y africano, un hecho que no es del agrado de Estados Unidos.

Navarro señaló abusos de aliados
Navarro señaló abusos de aliados en exenciones anteriores (Reuters)

Según Navarro, los ingresos generados por estas operaciones benefician a India y, de manera indirecta, a Rusia, un aspecto que en su interpretación, agrava la situación de seguridad en Ucrania:

“Utilizan el dinero que obtienen de nosotros cuando nos venden bienes para comprar petróleo ruso, que luego procesan en refinerías, y ganan un montón de dinero con eso. Luego los rusos usan el dinero obtenido para construir más armas y matar ucranianos, y entonces los contribuyentes estadounidenses tienen que proporcionar más ayuda de tipo militar a los ucranianos”, argumentó el consejero, de acuerdo con transmitido por EFE.

Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, refuerza así una estrategia comercial de firmeza y selectividad, restringiendo las exenciones y manteniendo el control sobre los sectores considerados esenciales para sus intereses económicos y de seguridad.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosArancelesDonald TrumpPeter NavarroAceroAlumnio

Últimas Noticias

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Texas: el pronóstico

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Washington apuntó a más de una docena de buques, empresas y al empresario griego Antonios Margaritis por facilitar la exportación de crudo iraní en un contexto de tensiones diplomáticas y militares en Medio Oriente

Estados Unidos impuso nuevas sanciones

Los hermanos Menéndez, a las puertas de la libertad tras 35 años: cronología completa del asesinato que sacudió a EEUU

El caso, marcado por denuncias de abuso, nuevos testimonios y atención mundial, enfrenta su capítulo más decisivo esta semana

Los hermanos Menéndez, a las

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 22 de agosto

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Reporte del estado del tiempo

Clima en Pensilvania, conoce el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana viernes 22 de agosto

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima en Pensilvania, conoce el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo dijo que el empresariado

Caputo dijo que el empresariado argentino “está alineado y comprometido con el proyecto del Gobierno”

Regresan las lluvias y el mal tiempo este viernes: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

Taylor Swift reinventa el glamour de Las Vegas: secretos de su look de corista en el nuevo álbum

El Senado sancionó la ley que blinda los presupuestos universitarios y el Ejecutivo prepara un nuevo veto

Cierran los pasos fronterizos a Chile y hay alerta por nevadas en la Cordillera: cuándo podrían reabrir

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos eliminó a un

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

TELESHOW
Pampita confesó cuál es el

Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más utiliza: “Yo soy una fanática”

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

La mágica fiesta de cumpleaños de María Inés, la hija de Darío Barassi, inspirada en Encanto

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo

Jimena Barón mostró el primer paseo en cochecito con su hijo Arturo: “Lo logramos”