Las autoridades sanitarias de Texas declararon el fin del brote de sarampión

Centenares de personas resultaron infectadas y dos menores sin vacunar murieron durante la mayor crisis de sarampión en Estados Unidos en décadas

Rossana Marín

Por Rossana Marín

El brote de sarampión en Texas causó más de 760 casos confirmados, la mayoría en menores de edad.

La autoridad de salud del estado de Texas declaró que el brote de sarampión que afectó este año a cientos de personas llegó oficialmente a su fin tras más de seis semanas sin nuevos casos reportados en la región occidental.

Esta decisión fue comunicada el lunes 18 de agosto por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), el cual confirmó que el periodo necesario para considerar finalizada la transmisión local ya se cumplió sin incidencias adicionales.

El brote de sarampión se había iniciado a finales de enero y provocó 762 casos confirmados en todo el estado. De acuerdo con CBS News, más de dos tercios de los afectados fueron niños. Durante este periodo, murieron dos menores que no se encontraban vacunados, según información recogida en el mismo reporte.

Dos niños no vacunados fallecieron durante la peor fase del brote en el estado, según el Departamento de Servicios de Salud de Texas.

La declaración oficial señala que, de acuerdo con los estándares internacionales de salud, 42 días sin nuevas infecciones indican el cierre de un brote, ya que este plazo duplica el periodo de incubación de la enfermedad. El DSHS detalló que dejará de actualizar su tablero interactivo de seguimiento, aunque continuará analizando posibles nuevos casos que pudieran surgir.

La comisionada de salud, Dra. Jennifer Shuford, destacó el esfuerzo coordinado de los distintos equipos médicos y de salud pública. “Quiero resaltar el esfuerzo incansable de los profesionales de la salud pública en todo el estado que contribuyeron al control de uno de los virus más contagiosos”, afirmó Shuford. Agregó que la contención del brote obedeció a “una respuesta integral que incluyó pruebas, vacunación, monitoreo de la enfermedad y campañas de concientización”.

La especialista también agradeció la labor de quienes identificaron y atendieron los casos, pues “se trataba de una enfermedad que para muchos proveedores sanitarios resultaba desconocida, ya que rara vez la habían presenciado en persona antes de este brote”.

La autoridad sanitaria recomendó a todos los proveedores estar atentos ante síntomas compatibles y continuar las pruebas.

Aunque el DSHS considera eliminado el brote dentro de Texas, la dependencia advirtió que continúan activos algunos focos en otras partes de Estados Unidos, por lo que existe riesgo de nuevos contagios en la población estatal a lo largo del año.

En ese sentido, el comunicado recomendó a las y los profesionales de la salud mantener atención a posibles síntomas y seguir realizando pruebas cuando sus pacientes manifiesten signos compatibles con la infección.

Qué es el sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente transmisible que puede derivar en complicaciones graves, sobre todo en la infancia. En palabras del propio DSHS, “el sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, capaz en ciertos casos de causar infecciones graves pulmonares y cerebrales que pueden provocar dificultades cognitivas, sordera o muerte”, expuso la entidad.

Estados Unidos ha registrado el mayor número de casos de sarampión en más de 30 años.

El control del brote en Texas se logró principalmente gracias al uso del biológico conocido como vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola, MMR por sus siglas en inglés), de la que médicos y autoridades sanitarias estadounidense aseguran su seguridad y eficacia probadas contra la infección. La difusión de información y actividades de prevención en la comunidad también formaron parte del protocolo general.

En términos generales, durante 2025, los Estados Unidos enfrentaron el mayor número de casos de sarampión de las últimas tres décadas. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 1.300 infecciones han sido confirmadas en 39 estados de la unión, lo que marca un aumento respecto a años anteriores y subraya la importancia de mantener e incrementar las coberturas de vacunación.

“Los proveedores de atención sanitaria deben permanecer atentos y realizar pruebas de sarampión si sus pacientes presentan síntomas compatibles”, puntualizó el comunicado del DSHS, en referencia a la relevancia de la vigilancia médica para evitar nuevos brotes.

