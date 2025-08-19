El huracán Erin obligó a evacuar parte de la costa de Carolina del Norte y amenaza con peligrosas marejadas

Imágenes satelitales muestran relámpagos mientras el huracán Erin pasa cerca del Caribe

Holly Andrzejewski aún no había dado la bienvenida a sus primeros huéspedes y a los de su familia en el Atlantic Inn en la isla Hatteras cuando tuvo que comenzar a reprogramarlos, ya que el huracán Erin se acercaba a los Outer Banks de Carolina del Norte el martes y amenazaba con provocar olas salvajes y vientos con fuerza tropical.

Aunque se espera que la monstruosa tormenta permanezca en alta mar, se ordenaron evacuaciones en islas barrera a lo largo de la costa de Carolina como Hatteras, ya que las autoridades advirtieron que la tormenta podría provocar peligrosas corrientes de resaca y inundar carreteras con olas de 15 pies (4,6 metros).

Andrzejewski y su esposo compraron el hostal, conocido como el más antiguo de la isla, hace menos de una semana. Para el lunes, ya habían traído todos los muebles de exterior y se aseguraron de que su hija y su novio, los dueños del hostal, tuvieran generadores, agua de repuesto y linternas, ya que se quedaron para vigilar la propiedad.

En esta imagen, tomada de un video de WVEC-TV muestra varias viviendas en la costa atlántica, en el condado de Dare, Carolina del Norte, el 18 de agosto de 2025, antes de la llegada del huracán Erin. (WVEC-TV vía AP)

“Es una de esas cosas que sabes que siempre existe la posibilidad de que ocurra, y simplemente lo aprovechas al máximo. De lo contrario, no vivirías en la playa”, dijo Andrzejewski, quien también permanecerá en la isla, en su casa, a unos 15 minutos en coche.

Erin azotó parte del Caribe con lluvia y viento el lunes. Los meteorólogos confían en que se desvíe hacia el norte y se aleje del este de EE. UU., pero se emitieron alertas de tormenta tropical y marejada ciclónica para gran parte de los Outer Banks.

Las autoridades de Wrightsville Beach, cerca de Wilmington, Carolina del Norte, informaron al Servicio Meteorológico Nacional que rescataron al menos a 60 nadadores de las corrientes de resaca el lunes.

Imagen tomada de la pagina oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) que muestra el estado del huracán Erin. EFE/ Centro Nacional de Huracanes

A primera hora del martes, Erin había perdido algo de fuerza con respecto a días anteriores, pero seguía siendo un huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph), según informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Se encontraba a unos 1090 kilómetros (675 millas) al suroeste de Bermudas y a 1240 kilómetros (770 millas) al sur-sureste de Cabo Hatteras, y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad más lenta de 11 km/h (7 mph).

Una advertencia de tormenta tropical permaneció vigente para las Islas Turcas y Caicos, donde se suspendieron los servicios gubernamentales, se cerraron algunos puertos y se ordenó a los residentes quedarse en sus casas.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, se esperaba que las inundaciones costeras comenzaran el martes y continuaran hasta el jueves.

Las tropas del Regimiento de las Islas Turcas y Caicos se preparan para apoyar la asistencia humanitaria y las operaciones de socorro tras el huracán Erin (REUTERS)

Las evacuaciones en la isla Hatteras y Ocracoke se produjeron en pleno apogeo de la temporada turística en la estrecha franja de islas barrera bajas que se adentran en el océano Atlántico y son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas.

Hace un año, el huracán Ernesto permaneció a cientos de millas de la costa y aun así produjo fuertes olas y oleajes que provocaron daños costeros.

En esta ocasión, existe la preocupación de que varios días de fuerte oleaje, vientos fuertes y olas puedan arrasar partes de la carretera principal. Algunas rutas podrían quedar intransitables durante días.

Gente pescando junto a la costa en Arecibo, Puerto Rico, mientras el huracán Erin provoca lluvias en la zona, el domingo 17 de agosto de 2025. (AP Foto/Alejandro Granadillo)

Esta es la primera evacuación de Ocracoke desde que el huracán Dorian en 2019 causó el mayor daño en la historia registrada de la isla.

Tommy Hutcherson, dueño del único supermercado de la comunidad, dijo que la isla se ha recuperado en gran medida. Se muestra optimista de que esta tormenta no será tan destructiva.

“Pero nunca se sabe. Sentí lo mismo por Dorian y nos dieron una paliza”, dijo.

Un hombre se encuentra en una playa, tras el paso de Erin, el primer huracán de la temporada atlántica de 2025, que fue degradado a categoría 3 después de haber sido evaluado como un catastrófico huracán de categoría 5, en Nagua, República Dominicana, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Erika Santelices

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático. El calentamiento global está provocando que la atmósfera retenga más vapor de agua y elevando las temperaturas oceánicas, y las aguas más cálidas alimentan a los huracanes para que desencadenen más lluvias y se fortalezcan con mayor rapidez.

Bermudas experimentará la amenaza más severa el jueves por la noche, según Phil Rogers, director del Servicio Meteorológico de Bermudas. Para entonces, el agua podría alcanzar una altura de hasta 7 metros (24 pies).

“Surfistas, nadadores y navegantes deben resistir la tentación de salir. Las aguas serán muy peligrosas y habrá vidas en peligro”, declaró el ministro interino de Seguridad Nacional, Jache Adams.

(con información de AP)