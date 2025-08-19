Estados Unidos

EEUU imputó a presuntos líderes del Tren de Aragua en Colorado por asesinatos por encargo, narcotráfico y armas de fuego

La acusación se produce después de una investigación de nueve meses iniciada en un complejo de apartamentos del área metropolitana de Denver, una zona que el Departamento de Justicia describió como afectada por un aumento en la violencia y en las actividades de narcotráfico

Guardar
EEUU imputó a presuntos líderes
EEUU imputó a presuntos líderes del Tren de Aragua en Colorado por asesinatos por encargo, tráfico de drogas y armas de fuego (Fuente)

Treinta personas, incluidas figuras identificadas como líderes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, enfrentan cargos formales en Estados Unidos por tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y asesinatos por encargo, así lo anunció este lunes el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La acusación surge tras una investigación de nueve meses iniciada en un complejo de apartamentos del área metropolitana de Denver, Colorado, escenario que la autoridad describió como afectado por un “incremento en crimen violento y actividades de drogas”, según el comunicado oficial.

Entre los acusados se encuentran Luis Alejandro Enríquez Charaima, conocido como “Alex”, y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias “Luissito”, ambos de nacionalidad venezolana. Estos dos individuos fueron detenidos en Colombia en el mes de julio y se encuentran actualmente esperando su extradición hacia territorio estadounidense.

Entre los acusados se encuentran Luis
Entre los acusados se encuentran Luis Alejandro Enríquez Charaima, conocido como “Alex”, y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias “Luissito”, ambos de nacionalidad venezolana (Policía Nacional de Colombia)

El director general de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana, informó el 31 de julio que la captura de ambos responde a que “eran requeridos por la Corte Distrital de Colorado (Estados Unidos) por los delitos de tráfico de armas, conspiración, tráfico de drogas sintéticas y hurto”. En sus palabras, “los capturados, de nacionalidad venezolana, habrían ingresado a Estados Unidos en 2023, con la misión de expandir el tráfico de drogas sintéticas. Además, adquirieron un arsenal en Denver (Colorado), para venderlo en varios países latinoamericanos”.

La información difundida por el DOJ detalla que, además de los dos venezolanos detenidos en Colombia, otros 28 individuos enfrentan cargos federales derivados de la misma investigación. Las acusaciones principales incluyen tráfico de armas, utilización de armas en operaciones de tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y municiones por parte de extranjeros, así como la comercialización de diversas sustancias ilícitas.

El departamento de Aurora, Colorado, compartió un metraje en el que se observa a un grupo de presuntos miembros de la peligrosa pandilla venezolana deambulando por un edificio de departamentos.

Entre los estupefacientes incautados destaca la inclusión de metanfetaminas, cocaína y una droga sintética conocida como ‘Tulsi’, descrita por las autoridades estadounidenses como un narcótico de color rosado cuyo origen se encuentra en Venezuela y que contiene ketamina y éxtasis.

Uno de los aspectos más graves del caso es que cinco de los acusados fueron señalados por conspiración para cometer homicidio bajo encargo. Como parte del operativo, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) logró el decomiso de 69 armas de fuego, incluidas pistolas automáticas que, según el comunicado, “muchas de ellas están relacionadas con tiroteos en Denver y Aurora”, así como con robos en la misma zona.

El Tren de Aragua, una organización transnacional surgida en cárceles de Venezuela, ha sido catalogada como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia subrayó que la investigación en Denver es vista como parte de la respuesta a la expansión criminal de este grupo, que estaría operando no solo en Estados Unidos sino también en otros países de Latinoamérica.

Otros detenidos, identificados como alias
Otros detenidos, identificados como alias Reymon, “Shagy” y “Beiker”, cumplían funciones de expendedores directos en el parque Los Hippies y sus alrededores, mientras que alias Gordo Rappi se encargaba de la distribución a domicilio - crédito Mebog

En la esfera política y de seguridad, el combate a las bandas criminales de origen latinoamericano se ha intensificado bajo la administración de Donald Trump, quien declaró a este grupo como organización terrorista desde los primeros días de su Administración. La designación se ha utilizado como argumento para justificar políticas migratorias más severas hacia Venezuela y la realización de operativos de gran envergadura, tanto dentro del país como en la región.

Como complemento a estas acciones judiciales y policiales, fuentes citadas por Reuters han informado sobre el despliegue de tres destructores estadounidenses —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— que llegarán en las próximas 36 horas a la costa de Venezuela con el objetivo de abordar amenazas derivadas de cárteles de drogas latinoamericanos.

Según un funcionario estadounidense consultado, alrededor de 4.000 marinos e infantes de marina están involucrados en estos operativos, que además contemplan el uso de aviones de vigilancia y un submarino de ataque. Aunque se trata de operaciones distintas, esta presencia militar fue presentada como parte de la estrategia general del gobierno para enfrentar el impacto de organizaciones criminales consideradas terroristas.

Entre los estupefacientes incautados destaca
Entre los estupefacientes incautados destaca la inclusión de metanfetaminas, cocaína y una droga sintética conocida como ‘Tulsi’

Las autoridades estadounidenses insisten en que el proceso judicial continuará activa durante los próximos meses, mientras los imputados enfrentan a la justicia y las fuerzas del orden mantienen su atención en la intersección entre crimen organizado, tráfico de drogas y violencia armada, cuestiones que afectan tanto a comunidades locales como a la seguridad regional.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosTren de AraguaDepartamento de JusticiaColoradoDenverNarcotráficoAsesinato por encargoLuis Alejandro Enríquez CharaimaLuis Fernando Uribe TorrealbaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 18 de agosto de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados de Powerball: todos los

Expertos alertan por aumento récord de miopía y fatiga visual en Estados Unidos vinculado al uso de pantallas

Más de 130 millones de estadounidenses presentan miopía, mientras siete de cada diez reportan problemas oculares tras largas jornadas con dispositivos digitales

Expertos alertan por aumento récord

Los hermanos Menéndez enfrentan una audiencia clave por su posible libertad esta semana: qué saber

La junta de libertad condicional del estado analizará las nuevas circunstancias legales y personales de Erik y Lyle Menéndez, quienes buscan salir de prisión tras más de tres décadas

Los hermanos Menéndez enfrentan una

Explosión en un carguero activó un operativo de emergencia en el puerto de Baltimore

El incidente ocurrió cerca del lugar donde colapsó el puente Francis Scott Key en marzo de 2024

Explosión en un carguero activó

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Según fuentes citadas por Reuters, la misión contará con los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, reconocidos por su capacidad de defensa antiaérea, antisubmarina y de ataque contra objetivos en superficie

EEUU desplegará tres destructores frente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los empresarios que luchan contra

Los empresarios que luchan contra los bloqueos replantean su tarea: ahora asesorarán a pymes para evitar “la escalada sindical ilegal”

Atomización y pases de factura: la oferta de centro pierde atractivo en la polarización entre LLA y el peronismo

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas y 10 medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio

La dieta que ayuda a controlar la glucosa en adultos con diabetes tipo 2

Fentanilo contaminado: el desafío de reconstruir la confianza entre pacientes y profesionales

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN confirmó que Estados

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

Una bóveda secreta, 9 anillos de seguridad y un libro de crímenes de arte

Afganistán, el espejo de los límites del poder occidental

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”