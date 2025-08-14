Murió Jacklyn Bezos, madre de Jeff Bezos, a los 78 años en Miami

Jacklyn "Jackie" Bezos, madre de Jeff Bezos y cofundadora de la Bezos Family Foundation, falleció a los 78 años en Miami. (Instagram/@bezosscholars)

Jacklyn “Jackie” Bezos, madre del fundador de Amazon, Jeff Bezos, murió a los 78 años en su residencia de Miami. La noticia fue confirmada este jueves 14 de agosto por la Bezos Family Foundation, que informó que Jackie murió en paz, rodeada de sus seres queridos.

El anuncio estuvo acompañado por un extenso homenaje que la describió como “el verdadero significado de la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”, valores que, destacan, supo transmitir a su familia y círculo cercano.

Nacida el 29 de diciembre de 1946 en Washington D.C., Jacklyn Gise Bezos vivió una vida marcada por el compromiso familiar, la superación personal y la filantropía. Durante su infancia, la familia se mudó a Albuquerque, Nuevo México.

Allí, en su adolescencia, tuvo a su primer hijo, Jeffrey, a los 17 años. Poco después se casó con Ted Jorgensen, padre biológico de Jeff, de quien se divorció cuando Bezos tenía apenas 17 meses.

Su vida dio un nuevo giro al conocer a Miguel “Mike” Bezos, un inmigrante cubano con quien se casó en 1968. Mike adoptó a Jeff y juntos criaron a sus hijos Mark y Christina. Entre sus vivencias como madre, el tributo familiar resalta que Jackie “dedicó su vida a su familia y volcó su corazón en criar a sus hijos con compasión, paciencia y sabiduría”.

Jackie Bezos invirtió junto a Mike cerca de 250 mil dólares para que Jeff fundara Amazon, cuando la aventura tecnológica todavía era una apuesta incierta. (EFE/EPA/Caroline Brehman)

Jacklyn y Mike apostaron de manera decisiva por Amazon en 1995, invirtiendo cerca de 250 mil dólares para ayudar a su hijo a lanzar lo que entonces parecía una arriesgada startup.

“La suma que le prestaron no solo era significativa, también suponía un enorme riesgo en una época en la que el internet aún generaba escepticismo”, recuerda un comentario publicado en las redes del programa Bezos Scholars. El tiempo confirmó la audacia de la familia: Jeff Bezos es hoy uno de los hombres más ricos del mundo y Amazon alcanza una valuación de más de dos billones de dólares.

La causa exacta del fallecimiento no fue dada a conocer, aunque la familia informó que Jackie tenía un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy desde 2020. Durante la enfermedad, Mike permaneció a su lado y la familia agradeció al equipo de salud que la atendió en estos años.

En el comunicado, la fundación expresa: “un capítulo final silencioso para una vida que enseñó a todos, amigos y familia, el verdadero significado de la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”.

Su nuera, Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, compartió la noticia a través de Instagram junto a una foto de Jackie y un emoji de corazón roto. El entorno de la familia y allegados han inundado las redes sociales con mensajes de reconocimiento y gratitud.

Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, compartió la noticia a través de Instagram junto a una foto de Jackie y un emoji de corazón roto. (Instagram/@laurensanchezbezos)

Más allá de su rol como madre y abuela, Jackie Bezos fue una ferviente promotora de la educación. A los 45 años retomó sus estudios y obtuvo su licenciatura con honores en Psicología en la universidad Saint Elizabeth, Nueva Jersey, “mostrando que nunca es tarde para perseguir los sueños personales”.

En el año 2000, fundó junto a su familia la Bezos Family Foundation, una organización dedicada a la promoción del aprendizaje temprano y el liderazgo juvenil a través de iniciativas como Vroom y el Bezos Scholars Program.

Su trabajo benefició tanto a estudiantes en Estados Unidos como en África, y también impulsó investigaciones médicas y el avance de tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer en el Fred Hutch Cancer Center de Seattle.

La familia destacó la humildad y calidez de Jackie al abrir las puertas de su hogar a los amigos de sus hijos, generando un espacio seguro y acogedor para todos. Como abuela, disfrutaba organizando el “Camp Marmie”, encuentro anual con sus once nietos al que dedicaba creatividad para fomentar su espíritu curioso y la resolución de problemas en familia.

En el comunicado familiar, se lee: “aunque Jackie ya no esté con nosotros, su amor permanece siempre, una luz brillante que nunca se apagará. La extrañaremos mucho más de lo que las palabras pueden expresar”.