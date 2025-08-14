Estados Unidos

Hombre enfrenta cargos federales en D.C. por lanzar un sándwich a oficial de la Patrulla Fronteriza

El acusado habría protagonizado una confrontación nocturna en una céntrica avenida de la capital estadounidense, en un contexto de creciente despliegue de fuerzas federales y debate público sobre el control de la seguridad y la presencia policial en la ciudad

Por Alejandra Villalobos

El cargo de asalto a un elemento federal podría acarrear hasta un año de prisión para el acusado. (Crédito: Instagram / @bigap4l)

Un ciudadano de Washington, D.C., enfrenta cargos federales tras lanzar supuestamente un sándwich tipo sub a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una confrontación en el noroeste de la capital estadounidense. Sean Charles Dunn fue acusado de asalto a un oficial federal, según documentos judiciales citados por ABC News y NBC News. El incidente ocurrió el domingo 11 de agosto alrededor de las 23:00 cerca de la calle 14, en el contexto de un operativo de patrullaje conjunto entre miembros de la CBP y la Policía de Tránsito Metropolitana.

La denuncia detalla que Dunn se acercó a los oficiales gritando insultos y expresando su rechazo a la presencia policial federal en la ciudad. “¡Váyanse de aquí! ¡Fascistas! ¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!”, exclamó Dunn antes de arrojar el sándwich al pecho del agente identificado como Lairmore, de acuerdo con el relato presentado en la corte. Una grabación del momento, difundida en Instagram, mostró a Dunn enfrentando verbalmente a los agentes antes de lanzar el alimento, según describen ABC News y NBC News.

Después del incidente, Dunn intentó escapar del lugar, pero fue detenido poco después. Las autoridades informaron que, durante el proceso de detención y registro, Dunn admitió su responsabilidad: “Yo lo hice. Lancé el sándwich”, declaró ante un oficial de policía, conforme aparece en la queja judicial citada por ambos medios. El acusado aún no ha presentado un alegato de culpabilidad y, hasta la fecha, los registros judiciales no identifican abogado que lo represente.

Sean Charles Dunn fue acusado tras un incidente nocturno en el noroeste de Washington, D.C., que incluyó una confrontación con un agente de la CBP, según informes judiciales. (Instagram/@bigap4l)

Fiscal federal y reacción institucional tras el incidente público con el agente de CBP

En respuesta al suceso, la fiscal del distrito de D.C., Jeanine Pirro, emitió un mensaje a través de la red social X donde subrayó la gravedad de la acusación y la determinación de su despacho de respaldar a la policía. “Pensó que era gracioso. Hoy no le parece gracioso porque lo acusamos por un delito grave: asalto a un policía. Y vamos a respaldar a la policía al máximo. Así que, ya sabe, guarde su sándwich de Subway en otro sitio”, afirmó Pirro, según recogen NBC News y ABC News. El cargo que se le imputa a Dunn podría suponer hasta un año de prisión.

Diversas autoridades locales interpretaron el episodio como resultado de las recientes medidas que han incrementado la visibilidad y el número de fuerzas federales en las calles de la capital. La fiscalía federal insistió en que cualquier ataque a oficiales en el desempeño de sus funciones será perseguido con rigor legal, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad de los funcionarios públicos.

Sean Charles Dunn fue acusado tras un incidente nocturno en el noroeste de Washington, D.C., que incluyó una confrontación con un agente de la CBP, según informes judiciales. (Instagram/@bigap4l)

Contexto político e incremento de la presencia federal en la capital estadounidense

El altercado se produce en medio de una intensificación de las operaciones de seguridad federal ordenada por el gobierno federal, el cual federalizó recientemente a la Policía Metropolitana de D.C. y anunció el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional en la capital, a raíz de una emergencia de seguridad pública declarada el lunes. La orden busca mantener la ciudad bajo control federal por al menos 30 días y reforzar la patrulla en calles y áreas concurridas junto con las autoridades locales.

El gobierno justificó las acciones por la necesidad de combatir un supuesto incremento del crimen y la presencia de personas sin hogar. El presidente también adelantó que enviará al Congreso una iniciativa de ley para extender el control federal, aunque reconoció las dificultades políticas para su aprobación ante la falta de respaldo legislativo demócrata, reportaron ABC News y NBC News.

La presidenta del Comité Judicial y de Seguridad Pública del Concejo Distrital, Brooke Pinto, expresó reservas sobre la presencia federal y consideró que la situación actual “no representa la realidad de la mayoría de residentes y visitantes de la ciudad”, postura recogida por ABC News.

Sean Charles Dunn fue acusado tras un incidente nocturno en el noroeste de Washington, D.C., que incluyó una confrontación con un agente de la CBP, según informes judiciales. (Instagram/@bigap4l)

Contraste entre las justificaciones del Ejecutivo y las estadísticas de criminalidad

Brian Schwalb, informó desde X que los delitos violentos en la ciudad descendieron a mínimos históricos en los últimos 30 años, y que en lo que va del año han bajado otro 26%, según citan ABC News y NBC News. Estadísticas de la policía local respaldan estas afirmaciones, mostrando una tendencia opuesta a la expuesta por la administración federal.

En este contexto de visiones contrapuestas, el caso contra Sean Charles Dunn seguirá su curso judicial y pone de relieve las tensiones existentes entre la narrativa oficial y la realidad en materia de seguridad pública en Washington, D.C.. La investigación y el proceso penal podrían prolongarse en un entorno marcado por la presencia federal reforzada y el debate sobre la pertinencia de dichas estrategias para la seguridad de la capital.

