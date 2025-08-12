Estados Unidos

Él es Ethan Nieneker, el hombre arrestado en Texas por el tiroteo en el Target de Austin

Las autoridades identificaron al principal sospechoso, un varón de 32 años con antecedentes de padecimientos de salud mental

Por Daniela Mérida

El tirador en un Targen
El tirador en un Targen de Austin, Texas, fue identificado por las autoridades. (Austin Police Department)

El lunes 11 de agosto de 2025, la policía de Austin, Texas, identificó a Ethan Nieneker, de 32 años, como principal sospechoso del tiroteo fuera del supermercado Target que dejó un saldo de tres personas muertas, incluyendo un niño. Las autoridades publicaron su fotografía con lesiones visibles en el rostro tras la detención.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 14:15 horas, cuando la policía recibió reportes de disparos en el estacionamiento de la tienda. Al llegar, los agentes encontraron a tres personas con heridas de bala en el lugar. Los nombres de las víctimas no fueron revelados por las autoridades al cierre del martes.

Durante la huida, Nieneker presuntamente robó dos automóviles. El primero fue sustraído en el propio estacionamiento donde ocurrieron los hechos, y después de perder ese auto en un accidente, tomó otro vehículo de una agencia. Fue arrestado en el sur de Austin, a unos 32 kilómetros (20 millas) del lugar del crimen, tras un operativo policial que culminó con el uso de una pistola eléctrica.

El desarrollo del ataque y la respuesta policial

El presunto tirador, de 32
El presunto tirador, de 32 años, fue detenido luego de robar dos autos en su huida tras el ataque. (Mikala Compton/Austin American-Statesman/AP)

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, declaró que los agentes respondieron rápidamente al llamado de emergencia alrededor de las 14:15 horas y atendieron a las víctimas en el estacionamiento del Target. Una de las víctimas fallecidas fue identificada preliminarmente como la propietaria de uno de los vehículos sustraídos por el sospechoso, reportó Associated Press.

Austin-Travis County Emergency Medical Services informó que un adulto y un niño fueron declarados muertos en el sitio del tiroteo, mientras que otro adulto falleció tras ser trasladado a un hospital cercano. Una cuarta persona recibió atención médica por una afección menor no relacionada con heridas traumáticas.

La persecución policial se extendió por diversas zonas de la ciudad, lo que llevó al cierre parcial de calles y al refuerzo de seguridad en establecimientos comerciales aledaños. La jefa Davis aseguró que el sospechoso, Nieneker, tiene antecedentes relacionados con salud mental, aunque no precisó los diagnósticos ni detalles concretos del historial médico.

Repercusiones y reacciones oficiales

El saldo en el tiroteo
El saldo en el tiroteo fue de tres personas muertas y un herido. (Mikala Compton/Austin American-Statesman/AP)

El alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó en la red social X que “mi corazón está con las víctimas y sus familias”. Definió los hechos como “una situación devastadora” y calificó el ataque de “acto cobarde de violencia armada”. Watson añadió que la investigación permanece activa y en curso.

La cadena Target, propietaria del supermercado atacado, expresó pesar y solidaridad a través de un comunicado oficial, en el que notificó la apertura de servicios de apoyo psicológico para su personal en Austin. “Nuestros corazones están con las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, nuestro equipo en Austin y todos los afectados por esta tragedia”, manifestó la empresa.

La portavoz de la policía, Lisa Davis, remarcó que “este es un día muy triste para Austin”, añadiendo sus condolencias para los allegados de las víctimas. Tanto la policía como el ayuntamiento evitaron difundir información adicional sobre los motivos del tirador y los vínculos con las víctimas, indicando que las pesquisas siguen en desarrollo.

El tiroteo causó conmoción entre la comunidad

Nieneker enfrenta cargos por homicidio
Nieneker enfrenta cargos por homicidio capital. (Mikala Compton/Austin American-Statesman/AP)

Testigos presenciales señalaron que la zona del incidente fue acordonada poco después de los disparos, y decenas de policías y equipos de emergencia bloquearon el acceso vehicular y peatonal al estacionamiento del Target. Lonnie Lee, de 22 años, relató haber visitado la tienda con su hermana horas antes del tiroteo y al regresar para continuar sus compras, encontró la zona invadida por patrullas y ambulancias.

Trabajadores de otros comercios colindantes, como un establecimiento de servicio automotriz Jiffy Lube contiguo al Target, informaron que al escuchar las detonaciones cerraron y aseguraron los accesos de inmediato. Paul Smith, empleado del lugar, declaró a la prensa que apenas regresaba de comprar en el supermercado cuando observó a personas huyendo de sus vehículos en estado de pánico.

El arresto de Nieneker fue confirmado la tarde del lunes, tras un despliegue policial coordinado que lo detuvo tras recorrer más de 32 kilómetros (20 millas) desde el lugar del tiroteo. La policía informó que enfrenta acusaciones de asesinato capital y asesinato en primer grado, cargos por los que podría enfrentar penas severas en el estado de Texas.

