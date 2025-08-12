Estados Unidos

EEUU anticipa nuevas medidas contra el dictador Nicolás Maduro y llama a los venezolanos a “alzarse y reclamar su libertad”

El subsecretario de Estado Christopher Landau adelantó que Washington intensificará la presión sobre el régimen y advirtió que la salida a la crisis debe surgir desde la propia sociedad venezolana

Guardar
EEUU aseguró que prepara nuevas
EEUU aseguró que prepara nuevas medidas contra el dictador Nicolás Maduro y llamó a los venezolanos a “reclamar su libertad” (REUTERS/Joshua Roberts/Archivo)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que en los “próximos días y semanas” se anunciarán nuevas acciones para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con Donald Trump Jr., emitida en el podcast Triggered, Landau insistió en que el cambio político en Venezuela debe ser liderado por sus ciudadanos.

El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario, quien destacó que la experiencia de Irak y Afganistán demuestra los riesgos de impulsar cambios de régimen desde el exterior.

Landau señaló que medidas recientes, como duplicar la recompensa por la captura de Maduro hasta 50 millones de dólares y designar su estructura criminal como organización terrorista extranjera, “enviaron un mensaje inequívoco” sobre la postura de Washington. “Si la gente no se gana su libertad, no la aprecia”, afirmó, dejando claro que la presión internacional debe ir acompañada de acciones internas.

el subsecretario de Estado Christopher
el subsecretario de Estado Christopher Landau adelantó que Washington intensificará la presión sobre el régimen y advirtió que la salida a la crisis debe surgir desde la propia sociedad venezolana (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

El subsecretario calificó de “vergonzoso” que Maduro se mantenga en el poder tras las elecciones de julio de 2024, en las que María Corina Machado y Edmundo González “ganaron de forma aplastante”. Añadió que la prolongación de la crisis política ha agravado el éxodo venezolano, al que describió como “muy desestabilizador para todo el hemisferio occidental”.

La entrevista con Trump Jr. se produjo días después de que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anunciaran la mayor recompensa en la historia de Estados Unidos por un líder extranjero buscado: 50 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Maduro. La suma duplica la ofrecida previamente y, según Landau, es el doble de la recompensa que en su día se ofreció por Osama bin Laden.

“Usualmente, cuando hay diferencias entre países, los representantes pueden sentarse a resolverlas. Pero eso asume que ambos países tienen gobiernos. Lamentablemente, ese no es el caso de Venezuela, que ha sido secuestrada por una banda criminal”, escribió Landau en la red social X cuando se dio a conocer la medida.

50 millones de dólares por
50 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Maduro

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó públicamente la decisión, afirmando que Maduro “lidera el despiadado Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela”.

Estados Unidos acusa al dictador venezolano de encabezar una estructura criminal transnacional vinculada al narcotráfico, la corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de la recompensa y la designación como organización terrorista, Washington mantiene un régimen de sanciones económicas contra funcionarios y entidades del país sudamericano.

Landau reiteró durante la conversación que la estrategia de la administración Trump seguirá centrada en “trabajar con las fuerzas de la democracia y del libre mercado” en Venezuela, pero advirtió que la presión internacional no sustituye la acción ciudadana

El funcionario también respaldó la restitución del orden constitucional, mencionando que la población “votó abrumadoramente por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado el año pasado”. Sin embargo, sostuvo que mientras Maduro y su círculo mantengan el control, el país seguirá bajo el dominio de lo que describió como un “régimen criminal”.

Estados Unidos acusa al dictador
Estados Unidos acusa al dictador venezolano de encabezar una estructura criminal transnacional vinculada al narcotráfico, la corrupción y violaciones de derechos humanos

Según organismos internacionales, más de siete millones de personas han abandonado Venezuela en la última década, buscando escapar del colapso económico y la inseguridad.

Con el anuncio de la recompensa histórica y la promesa de acciones adicionales, Washington refuerza su mensaje de que no reconoce la legitimidad de Maduro y que seguirá buscando su aislamiento internacional, mientras insiste en que la llave del cambio político está en manos de los propios venezolanos.

Temas Relacionados

Christopher LandauDepartamento de EstadoDonald Trump JrTriggeredsubsecretario de Estado de Estados UnidosMarco RubioÚltimas Noticias AméricaRecompensa por MaduroMaría Corina MachadoEdmundo GonzálezÉxodo de venezolanosCrisis en Venezuela

Últimas Noticias

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 11 de agosto de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados de Powerball: todos los

La policía busca a un hombre que lanzó un objeto sexual y golpeó a una niña en un partido de la WNBA en Brooklyn

El incidente es parte de una serie de episodios similares registrados en Atlanta, Phoenix, Chicago y Los Ángeles en las últimas dos semanas

La policía busca a un

Un avión se estrelló contra una aeronave estacionada en el aeropuerto de Montana y provocó un incendio en la pista

En el Socata TBM 700 de un solo motor viajaban el piloto y tres pasajeros, quienes lograron salir por sus propios medios antes de que las llamas consumieran el fuselaje. Según las autoridades, dos de ellos sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar

Un avión se estrelló contra

Una mujer en Texas demandó a su expareja por presuntamente poner pastillas abortivas en su bebida sin su consentimiento

La víctima, Liana Davis, afirma que el hombre mezcló el medicamento en su bebida para forzar la pérdida del embarazo de ocho semanas, que él había rechazado desde el inicio

Una mujer en Texas demandó

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Cuál será el estado del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos propuestas fiscales para la

Dos propuestas fiscales para la tribuna

Tierra del Fuego: el peronismo, LLA-PRO y partidos provinciales se disputan cinco bancas clave en el Congreso

Tragedia en un barrio privado de Pilar: se ahogó en un lago y ahora el country deberá indemnizar a la familia

Kicillof hará campaña en la sección más adversa para el peronismo e irá a un distrito clave para la interna

El Gobierno presiona al Senado para que avance con ascensos militares demorados

INFOBAE AMÉRICA
La UE condicionó el diálogo

La UE condicionó el diálogo sobre Ucrania a un alto el fuego ruso y respaldó el derecho de Kiev a decidir su futuro

Ataque armado en Ecuador: sicarios con indumentaria militar asesinaron a seis personas en plena vía pública

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

Nueva amenaza de Kim Jong-un: el Ejército norcoreano efectuó disparos de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur

El ‘New York Times’ dice que es la mejor novela del siglo XXI, pero no sabemos el verdadero nombre de la autora

TELESHOW
La emotiva historia de superación

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”