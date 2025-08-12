EEUU anticipa nuevas medidas contra el dictador Nicolás Maduro y llama a los venezolanos a “alzarse y reclamar su libertad”

EEUU aseguró que prepara nuevas medidas contra el dictador Nicolás Maduro y llamó a los venezolanos a “reclamar su libertad” (REUTERS/Joshua Roberts/Archivo)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que en los “próximos días y semanas” se anunciarán nuevas acciones para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con Donald Trump Jr., emitida en el podcast Triggered, Landau insistió en que el cambio político en Venezuela debe ser liderado por sus ciudadanos.

“El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario, quien destacó que la experiencia de Irak y Afganistán demuestra los riesgos de impulsar cambios de régimen desde el exterior.

Landau señaló que medidas recientes, como duplicar la recompensa por la captura de Maduro hasta 50 millones de dólares y designar su estructura criminal como organización terrorista extranjera, “enviaron un mensaje inequívoco” sobre la postura de Washington. “Si la gente no se gana su libertad, no la aprecia”, afirmó, dejando claro que la presión internacional debe ir acompañada de acciones internas.

el subsecretario de Estado Christopher Landau adelantó que Washington intensificará la presión sobre el régimen y advirtió que la salida a la crisis debe surgir desde la propia sociedad venezolana (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

El subsecretario calificó de “vergonzoso” que Maduro se mantenga en el poder tras las elecciones de julio de 2024, en las que María Corina Machado y Edmundo González “ganaron de forma aplastante”. Añadió que la prolongación de la crisis política ha agravado el éxodo venezolano, al que describió como “muy desestabilizador para todo el hemisferio occidental”.

La entrevista con Trump Jr. se produjo días después de que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anunciaran la mayor recompensa en la historia de Estados Unidos por un líder extranjero buscado: 50 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Maduro. La suma duplica la ofrecida previamente y, según Landau, es el doble de la recompensa que en su día se ofreció por Osama bin Laden.

“Usualmente, cuando hay diferencias entre países, los representantes pueden sentarse a resolverlas. Pero eso asume que ambos países tienen gobiernos. Lamentablemente, ese no es el caso de Venezuela, que ha sido secuestrada por una banda criminal”, escribió Landau en la red social X cuando se dio a conocer la medida.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó públicamente la decisión, afirmando que Maduro “lidera el despiadado Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela”.

Estados Unidos acusa al dictador venezolano de encabezar una estructura criminal transnacional vinculada al narcotráfico, la corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de la recompensa y la designación como organización terrorista, Washington mantiene un régimen de sanciones económicas contra funcionarios y entidades del país sudamericano.

Landau reiteró durante la conversación que la estrategia de la administración Trump seguirá centrada en “trabajar con las fuerzas de la democracia y del libre mercado” en Venezuela, pero advirtió que la presión internacional no sustituye la acción ciudadana

El funcionario también respaldó la restitución del orden constitucional, mencionando que la población “votó abrumadoramente por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado el año pasado”. Sin embargo, sostuvo que mientras Maduro y su círculo mantengan el control, el país seguirá bajo el dominio de lo que describió como un “régimen criminal”.

Según organismos internacionales, más de siete millones de personas han abandonado Venezuela en la última década, buscando escapar del colapso económico y la inseguridad.

Con el anuncio de la recompensa histórica y la promesa de acciones adicionales, Washington refuerza su mensaje de que no reconoce la legitimidad de Maduro y que seguirá buscando su aislamiento internacional, mientras insiste en que la llave del cambio político está en manos de los propios venezolanos.