Estados Unidos

Tiroteo en Nueva York: un adolescente abrió fuego en Times Square y dejó al menos tres heridos

El agresor, de 17 años, fue detenido y permanece bajo interrogatorio

Guardar
Pánico en Times Square por un tiroteo que dejó tres heridos (X)

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York en la madrugada del sábado, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Una persona fue detenida y permanece bajo interrogatorio por la balacera registrada a la 1:20. Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos.

Un video divulgado en redes sociales mostró a la multitud huyendo y a los agentes de policía rodeando un automóvil mientras auxiliaban a los heridos que permanecían en el suelo. Varios de ellos han sido hospitalizados; según la policía, sus lesiones no representan un peligro para sus vidas.

El presunto atacante, un joven de diecisiete años, fue detenido en el lugar y la policía recuperó el arma utilizada. Dado su edad, el nombre del sospechoso se mantuvo bajo reserva y hasta el momento no se presentaron cargos.

El tiroteo tuvo lugar en
El tiroteo tuvo lugar en el emblemático centro de Times Square, en Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

El incidente se registró en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, en pleno distrito teatral, zona que atrae a miles de turistas cada día.

El tiroteo generó pánico entre los transeúntes en las inmediaciones del Hard Rock Cafe. Numerosas personas huyeron apresuradamente tras escuchar las detonaciones, en medio de una situación caótica.

Un amplio despliegue policial arribó para controlar la emergencia, mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas. Un herido fue evacuado en camilla hacia una ambulancia.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde permanecen en condición estable.

Así llegaban las ambulancias al lugar del incidente (Reuters)

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente.

Este hecho se produce mientras la ciudad ha registrado una baja histórica en la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, Nueva York reportó la menor cantidad de tiroteos en décadas y un descenso del 23% respecto al año anterior.

“No es cuestión de suerte. Es resultado de una labor policial precisa, esfuerzo incansable y nuestros oficiales dedicados. Menos armas en las calles, más vidas salvadas”, destacó la policía neoyorquino a principios de mes en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El tiroteo provocó pánico entre
El tiroteo provocó pánico entre los transeúntes (X)

El 30 de julio, un hombre armado con un rifle semiautomático asesinó a cuatro personas y posteriormente se quitó la vida en un rascacielos de Manhattan.

Según Gun Violence Archive, en Estados Unidos se han registrado 254 tiroteos masivos en lo que va del año, cifra que incluye el suceso del rascacielos en Manhattan. La organización define un tiroteo masivo como aquel en el que al menos cuatro personas resultan heridas de bala.

La violencia con armas de fuego sigue siendo un desafío para la ciudad, incluso cuando las cifras globales muestran una tendencia descendente este año.

Temas Relacionados

Tiroteo en Nueva YorkTiroteo en Times SquareÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAEstados Unidos

Últimas Noticias

Preocupación en EEUU por el aumento de muertes por bacterias carnívoras: estas son las causas del brote

Autoridades de salud en Florida y Luisiana reportaron más de 30 infecciones y ocho fallecimientos en lo que va del año, una cifra que supera con creces el promedio histórico

Preocupación en EEUU por el

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de agosto en Los Ángeles

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

¿Cómo estará el clima en Nueva York?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Las últimas previsiones para Dallas: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Dallas:

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de agosto en Houston

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre una

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

Pasó 16 años preso por matar, salió y robó con una pistola de juguete: el regreso al hampa de Walter Flores

Tras el escándalo del examen de residencia, el Gobierno limitó la convalidación de títulos médicos de extranjeros

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco vuelve a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky dialogó con Starmer y

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”