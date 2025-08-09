Tiroteo en Nueva York: un adolescente abrió fuego en Times Square y dejó al menos tres heridos

Pánico en Times Square por un tiroteo que dejó tres heridos (X)

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York en la madrugada del sábado, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Una persona fue detenida y permanece bajo interrogatorio por la balacera registrada a la 1:20. Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos.

Un video divulgado en redes sociales mostró a la multitud huyendo y a los agentes de policía rodeando un automóvil mientras auxiliaban a los heridos que permanecían en el suelo. Varios de ellos han sido hospitalizados; según la policía, sus lesiones no representan un peligro para sus vidas.

El presunto atacante, un joven de diecisiete años, fue detenido en el lugar y la policía recuperó el arma utilizada. Dado su edad, el nombre del sospechoso se mantuvo bajo reserva y hasta el momento no se presentaron cargos.

El tiroteo tuvo lugar en el emblemático centro de Times Square, en Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

El incidente se registró en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, en pleno distrito teatral, zona que atrae a miles de turistas cada día.

El tiroteo generó pánico entre los transeúntes en las inmediaciones del Hard Rock Cafe. Numerosas personas huyeron apresuradamente tras escuchar las detonaciones, en medio de una situación caótica.

Un amplio despliegue policial arribó para controlar la emergencia, mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas. Un herido fue evacuado en camilla hacia una ambulancia.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde permanecen en condición estable.

Así llegaban las ambulancias al lugar del incidente (Reuters)

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente.

Este hecho se produce mientras la ciudad ha registrado una baja histórica en la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, Nueva York reportó la menor cantidad de tiroteos en décadas y un descenso del 23% respecto al año anterior.

“No es cuestión de suerte. Es resultado de una labor policial precisa, esfuerzo incansable y nuestros oficiales dedicados. Menos armas en las calles, más vidas salvadas”, destacó la policía neoyorquino a principios de mes en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El tiroteo provocó pánico entre los transeúntes (X)

El 30 de julio, un hombre armado con un rifle semiautomático asesinó a cuatro personas y posteriormente se quitó la vida en un rascacielos de Manhattan.

Según Gun Violence Archive, en Estados Unidos se han registrado 254 tiroteos masivos en lo que va del año, cifra que incluye el suceso del rascacielos en Manhattan. La organización define un tiroteo masivo como aquel en el que al menos cuatro personas resultan heridas de bala.

La violencia con armas de fuego sigue siendo un desafío para la ciudad, incluso cuando las cifras globales muestran una tendencia descendente este año.