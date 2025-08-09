Estados Unidos

Disparó a sus vecinos y luego incendió su vivienda: la tragedia que dejó tres muertos en Iowa

Dennis Burnell, de 71 años, comenzó un tiroteo contra los Oman, antes de que su casa quedara consumida por el fuego. El hombre había sido declarado culpable de acoso el año pasado

Por Ricardo Piña

Una explosión precedió al incendio
Una explosión precedió al incendio que destruyó la casa de Dennis Burnell en Glenwood, Iowa. (WOWT via AP)

Una grave explosión provocó un incendio que consumió la vivienda de Dennis Burnell en Glenwood, un pequeño municipio de Iowa.

Testigos y vecinos relataron a la policía que, tras el estallido, la casa quedó envuelta en llamas, esto después de una disputa con unos esposos que vivían en el vecindario.

Cuando los agentes llegaron al lugar, hallaron a dos personas heridas de bala frente a la propiedad incendiada.

Tres personas murieron, entre ellos, unos esposos de la pequeña comunidad

El incidente dejó tres muertos
El incidente dejó tres muertos y expuso un historial de conflictos vecinales en la pequeña comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por los medios The Associated Pressste y ABC News, este episodio, que sacudió a una comunidad de apenas 5.000 habitantes, culminó con la muerte de tres personas y expuso un historial de conflictos vecinales.

La División de Investigación Criminal de Iowa confirmó que Dennis Burnell, de 71 años, disparó a sus vecinos Brandon Oman (38 años) y Stevie Oman (35 años) tras una disputa ocurrida la noche del miércoles.

Los Oman residían justo enfrente de Burnell, según los registros del Tasador del Condado de Mills. Ambos fueron encontrados fuera de la casa en llamas, Brandon Oman falleció en el lugar, mientras que Stevie Oman murió en un hospital de Omaha, Nebraska. La pareja fallecida deja una hija, quien su edad no fue especificada, según consta en sus obituarios.

Burnell fue trasladado en ambulancia pero falleció por las heridas ocasionadas

Burnell sufrió quemaduras graves, fue
Burnell sufrió quemaduras graves, fue arrestado y murió en la Unidad de Quemados del Centro Médico de Kansas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Burnell sufrió quemaduras graves al salir de su vivienda incendiada. Fue arrestado en el sitio y trasladado a la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, donde falleció días después del incidente.

La policía cree que el incendio fue provocado por el propio Burnell tras el tiroteo, aunque no se han divulgado detalles sobre el motivo exacto de la disputa ni sobre la relación previa entre las víctimas y el agresor, según la información publicada por los medios The Associated Press (AP) y ABC News.

La policía ya había intervenido anteriormente en una disputa en casa de Burnell

El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, informó que la policía había intervenido anteriormente en la casa de Burnell por disputas, aunque no especificó la naturaleza de esos incidentes.

Además, documentos judiciales en línea revelan que en agosto del año anterior, Burnell fue declarado culpable de acoso en tercer grado contra otro vecino y recibió una multa superior a 100 dólares. El abogado Ryan Michael Dale, de Council Bluffs, Iowa, indicó que no ha sido contactado para representar a Burnell en relación con este último caso.

La investigación continúa abierta y no se ha esclarecido si las personas fallecidas llevaban tiempo teniendo problemas

La policía sospecha que Burnell
La policía sospecha que Burnell provocó el incendio tras el tiroteo, aunque el motivo exacto no ha sido revelado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia de los hechos comenzó con una llamada a los servicios de emergencia la noche del miércoles, alertando sobre un tiroteo en Glenwood, situada a unos 241 kilómetros (150 millas) al suroeste de Des Moines, la capital estatal.

Al llegar, los agentes encontraron la vivienda de Burnell envuelta en llamas y a las dos víctimas mortales en el exterior. Según la policía, una explosión poco después del tiroteo desencadenó el incendio que terminó por consumir la casa.

La División de Investigación Criminal de Iowa no ha precisado si existía una relación personal o antecedentes de conflicto directo entre Burnell y los Oman, más allá de la vecindad. Los registros de propiedad confirman que ambas familias vivían en la misma calle. La investigación sigue abierta, mientras la comunidad de Glenwood intenta asimilar la magnitud de la tragedia.

