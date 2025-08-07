Estados Unidos

Piloto de una aerolínea estadounidense acusado y retirado de su cargo por acosar a dos niños menores

Dominic A. Cipolla, de 40 años, fue apartado de sus funciones luego de que la justicia lo imputara por presunto acoso intencional

Por Ricardo Piña

Piloto de Spirit Airlines es
Piloto de Spirit Airlines es retirado del servicio tras ser acusado de acechar a dos niños. (Johnson County Sheriff's Office)

Un piloto de Spirit Airlines fue arrestado y apartado de sus funciones tras ser acusado de acechar intencionalmente a dos menores.

El arresto de Dominic A. Cipolla, de 40 años y residente de Kansas City, Missouri, se produjo el 17 de julio en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans.

La compañía aérea, a través de un portavoz, informó que el piloto fue retirado de sus funciones mientras se desarrolla una investigación interna y que se designó a otro piloto para operar el vuelo afectado.

Cipolla enfrenta cargos por acoso intencional a menores

El piloto de Spirit Airlines
El piloto de Spirit Airlines fue arrestado y apartado de sus funciones tras ser acusado de acechar intencionalmente a dos menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el proceso judicial contra Cipolla se inició formalmente el 11 de julio, cuando se presentó la denuncia penal en Kansas.

Los documentos judiciales, indican que los hechos investigados habrían ocurrido en agosto de 2024, aunque la denuncia también menciona el 5 de agosto como fecha aproximada de los incidentes.

Las víctimas serían dos menores nacidos en 2008 y 2013, lo que implica que al menos uno de ellos tendría menos de 14 años al momento de los hechos. La acusación incluye dos cargos de acoso intencional contra menores, uno de ellos tipificado como delito grave. Tras su detención, Cipolla fue fichado y posteriormente liberado el 2 de agosto, después de pagar una fianza de 12.500 dólares, según los registros judiciales en línea.

El día anterior a su liberación, su nombre figuraba en los registros de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Canadian, en El Reno, Oklahoma, lo que sugiere que el proceso implicó traslados entre jurisdicciones.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Cipolla se ha declarado culpable o inocente, y el medio no logró obtener declaraciones de su abogado, Brandan Davies, para ampliar la información.

La reacción de<b> </b>Spirit Airlines<b> </b>ha sido inmediata y pública

Spirit Airlines apartó al piloto
Spirit Airlines apartó al piloto de sus funciones y colabora con las autoridades mientras realiza una investigación interna. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En declaraciones recogidas por People y FOX Business, la aerolínea subrayó que el asunto no está relacionado con el desempeño profesional del piloto y que la empresa ha colaborado con las autoridades mientras realiza su propia investigación.

El portavoz de la compañía reiteró que Cipolla fue apartado de sus funciones y que se tomaron medidas para garantizar la continuidad de las operaciones.

Por su parte, la defensa de Cipolla ha insistido en la inocencia de su cliente

La defensa de Cipolla insiste
La defensa de Cipolla insiste en su inocencia y destaca que es un veterano de guerra sin antecedentes de infracciones de tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado Brandan Davies, en declaraciones a The Guardian y FOX Business, destacó que Cipolla es un veterano de guerra en dos ocasiones y no tiene antecedentes de infracciones de tráfico. Davies afirmó que su representado niega categóricamente las acusaciones y solicitó a los medios de comunicación que permitan que el proceso judicial siga su curso sin interferencias.

La próxima comparecencia de Cipolla ante el tribunal está programada para el 12 de agosto, según los registros del Tribunal de Distrito del Condado de Johnson. Hasta esa fecha, el caso continúa bajo investigación y la información disponible permanece limitada a los datos proporcionados por las autoridades y los portavoces de las partes involucradas.

La acusación contra Cipolla ha generado inquietud en la industria aérea y en la opinión pública, no solo por la gravedad de los cargos, sino también por la escasez de detalles sobre los hechos. Según la denuncia penal, uno de los menores presuntamente acosados por Cipolla tiene menos de 14 años, y la conducta atribuida al piloto habría sido lo suficientemente alarmante como para que una persona razonable o su familia temieran por su seguridad. La denuncia, presentada en el Tribunal del Condado de Johnson en Kansas y citada por PEOPLE, no especifica la naturaleza exacta de los incidentes ni las circunstancias en las que ocurrieron, lo que ha incrementado la atención sobre el caso y la demanda de transparencia.

Nueva OrleansKansas CitySpirit AirlinesAcoso InfantilAeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleansestados-unidos-noticias

