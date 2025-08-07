Emprendió una escalada de 4.000 metros en las montañas de Wyoming: desapareció sin dejar rastro

Grant Gardner, desapareció tras llegar a la cima de las montañas de Bighorn en Wyoming. (Big Horn County Sheriff's Office)

Grant Gardner, un residente de Minnesota, de 38 años, padre de dos niños, de 13 y 11 años, desapareció sin dejar rastro tras salir de excursión solo, durante tres días y escalar el pico más alto en el Bosque Nacional Bighorn en Wyoming, el cual tiene una altura de aproximadamente 4.000 metros.

El hombre, había planeado una caminata a través del área de Misty Moon Lake, que finalizaba en la llegada a la cima de Cloud Peak, donde se había comunicado con su esposa el 29 de julio diciéndole que había llegado a la cumbre.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Big Horn, han desencadenado una búsqueda frenética y según informaron, desde el viernes, continúan las operaciones para encontrar a Gardner.

Gardner mensajeó a su esposa diciendo que la subida resultó más exigente y que estaba cansado

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, Gardner permanecía desaparecido hasta el martes, día en que las operaciones de búsqueda y recate se mantenían activas en la zona de la desaparición.

El vehículo de Gardner fue encontrado por los funcionarios en el estacionamiento donde comienza el sendero West Ten Sleep, exactamente el lugar en el que el hombre inició su travesía, coincidiendo con los registros de caminata que se encontraban dentro de su plan elaborado.

Posteriormente, las autoridades lograron acceder a los registros de llamadas, los cuales, indicaron que aproximadamente a las 19:00 horas (hora local), el excursionista había llegado a la cumbre de Cloud Peak. Estos daros, preocuparon a los agentes encargados de la búsqueda de Gardner, debido a la “falta de senderos visibles a través de acantilados, líneas de árboles, campos de rocas y otros peligros que debían sortearse después del anochecer antes de llegar a senderos despejados y terreno seguro”.

De acuerdo con un mensaje de texto que el hombre envió a su esposa, Gardner expresó que la subida fue “más exigente de lo que esperaba y que estaba cansado”, dijo la oficina del sheriff.

Los operativos han sido interrumpidos por la dificultad del terreno

Las autoridades han reiterado que la búsqueda de Gardner ha sido exhaustiva, utilizando equipos de emergencia como helicópteros, aviones, equipos a pie y perros, sin embargo las operaciones de rescate han resultado extremadamente difíciles debido a las condiciones del terreno, con al menos dos rescatistas sufriendo “afecciones médicas” y necesitando tratamiento.

“Además de los desafíos de la gran altitud y el terreno, los patrones climáticos difíciles, como vientos, tormentas eléctricas y truenos, han dificultado los esfuerzos de búsqueda en varios momentos del día”, señalaron las autoridades.

La investigación continúa activa en la inmensa zona del el Bosque Nacional Bighorn

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, la zona que Gardner exploraba, el Bosque Nacional Bighorn en Wyoming, tiene una extensión total de 404.686 hectáreas, con 77.297 hectáreas que conforman el área silvestre Cloud Peak, según datos del Servicio Forestal de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa realizado por la Oficina del Sheriff del Condado de Big Horn, las autoridades mostraron empatía con el sentimiento que tiene la familia del excursionista desaparecido, señalando que sus “corazones están con” ellos y piden los “pensamientos y oraciones del público en su nombre y en el de los buscadores que están arriesgando su vida en esta hermosa pero implacable área silvestre”.

Además, los funcionarios declararon que las actualizaciones sobre el caso, se proporcionarán “según corresponda” y conforme las operaciones de búsqueda y rescate se desarrollen en la zona. También solicitaron el apoyo de la comunidad, instando a la población o a cualquiera que tenga información acerca del paradero de Gardner, se comunique con la Oficina del Sheriff de Big Horn o con la Línea de Información sobre Personas Desaparecidas de Wyoming.