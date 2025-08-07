Estados Unidos

Emprendió una escalada de 4.000 metros en las montañas de Wyoming: desapareció sin dejar rastro

Grant Gardner, un excursionista de 38 años, lleva más de una semana desaparecido tras llegar a la cima en solitario del Bosque Nacional Bighorn y enviar un último mensaje a su esposa

Por Ricardo Piña

Guardar
Grant Gardner, desapareció tras llegar
Grant Gardner, desapareció tras llegar a la cima de las montañas de Bighorn en Wyoming. (Big Horn County Sheriff's Office)

Grant Gardner, un residente de Minnesota, de 38 años, padre de dos niños, de 13 y 11 años, desapareció sin dejar rastro tras salir de excursión solo, durante tres días y escalar el pico más alto en el Bosque Nacional Bighorn en Wyoming, el cual tiene una altura de aproximadamente 4.000 metros.

El hombre, había planeado una caminata a través del área de Misty Moon Lake, que finalizaba en la llegada a la cima de Cloud Peak, donde se había comunicado con su esposa el 29 de julio diciéndole que había llegado a la cumbre.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Big Horn, han desencadenado una búsqueda frenética y según informaron, desde el viernes, continúan las operaciones para encontrar a Gardner.

Gardner mensajeó a su esposa diciendo que la subida resultó más exigente y que estaba cansado

Gardner envió un último mensaje
Gardner envió un último mensaje a su esposa, diciendo que se encontraba cansado al llegar a la cumbre de la monataña. (Big Horn County Sheriff's Office)

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, Gardner permanecía desaparecido hasta el martes, día en que las operaciones de búsqueda y recate se mantenían activas en la zona de la desaparición.

El vehículo de Gardner fue encontrado por los funcionarios en el estacionamiento donde comienza el sendero West Ten Sleep, exactamente el lugar en el que el hombre inició su travesía, coincidiendo con los registros de caminata que se encontraban dentro de su plan elaborado.

Posteriormente, las autoridades lograron acceder a los registros de llamadas, los cuales, indicaron que aproximadamente a las 19:00 horas (hora local), el excursionista había llegado a la cumbre de Cloud Peak. Estos daros, preocuparon a los agentes encargados de la búsqueda de Gardner, debido a la “falta de senderos visibles a través de acantilados, líneas de árboles, campos de rocas y otros peligros que debían sortearse después del anochecer antes de llegar a senderos despejados y terreno seguro”.

De acuerdo con un mensaje de texto que el hombre envió a su esposa, Gardner expresó que la subida fue “más exigente de lo que esperaba y que estaba cansado”, dijo la oficina del sheriff.

Los operativos han sido interrumpidos por la dificultad del terreno

La búsqueda de Grant Gardner
La búsqueda de Grant Gardner se ha visto interrumpida por las complicaciones del terrerno, resultando en dos agentes heridos. (Big Horn County Sheriff's Office)

Las autoridades han reiterado que la búsqueda de Gardner ha sido exhaustiva, utilizando equipos de emergencia como helicópteros, aviones, equipos a pie y perros, sin embargo las operaciones de rescate han resultado extremadamente difíciles debido a las condiciones del terreno, con al menos dos rescatistas sufriendo “afecciones médicas” y necesitando tratamiento.

“Además de los desafíos de la gran altitud y el terreno, los patrones climáticos difíciles, como vientos, tormentas eléctricas y truenos, han dificultado los esfuerzos de búsqueda en varios momentos del día”, señalaron las autoridades.

La investigación continúa activa en la inmensa zona del el Bosque Nacional Bighorn

Los agentes del sheriff continúan
Los agentes del sheriff continúan con los operativos de búsqueda y rescate en Wyoming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, la zona que Gardner exploraba, el Bosque Nacional Bighorn en Wyoming, tiene una extensión total de 404.686 hectáreas, con 77.297 hectáreas que conforman el área silvestre Cloud Peak, según datos del Servicio Forestal de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa realizado por la Oficina del Sheriff del Condado de Big Horn, las autoridades mostraron empatía con el sentimiento que tiene la familia del excursionista desaparecido, señalando que sus “corazones están con” ellos y piden los “pensamientos y oraciones del público en su nombre y en el de los buscadores que están arriesgando su vida en esta hermosa pero implacable área silvestre”.

Además, los funcionarios declararon que las actualizaciones sobre el caso, se proporcionarán “según corresponda” y conforme las operaciones de búsqueda y rescate se desarrollen en la zona. También solicitaron el apoyo de la comunidad, instando a la población o a cualquiera que tenga información acerca del paradero de Gardner, se comunique con la Oficina del Sheriff de Big Horn o con la Línea de Información sobre Personas Desaparecidas de Wyoming.

Temas Relacionados

WyomingBosque Nacional BighornExcursionistaMontañas de WyomingGrant Gardnerestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El temor a las redadas migratorias provoca ausentismo escolar entre estudiantes latinos en Estados Unidos

Asociaciones educativas advierten sobre consecuencias graves no solo en el rendimiento académico, sino también en la salud mental y los recursos de las propias escuelas

El temor a las redadas

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

El secretario de Estado de EEUU aseguró que se mantienen los contactos con Moscú y Kiev para definir un eventual acuerdo de paz

Marco Rubio advirtió que “aún

Las 10 series más populares disponibles en Paramount+ Estados Unidos para disfrutar hoy mismo

A mitad de la semana, las icónicas caricaturas de la década de los 2000 se posicionaron cómo las más vistas de la plataforma de streaming

Las 10 series más populares

Identifican al sargento Quornelius Radford como el presunto autor del tiroteo en Fort Stewart

El ataque fue perpetrado por Radford, de 28 años, quien utilizó un arma personal y permanece bajo custodia. Las autoridades investigan cómo ingresó el arma a la base y el estado de las víctimas es estable

Identifican al sargento Quornelius Radford

Trump planea imponer un arancel del 100% a los chips importados y presiona para relocalizar la industria tecnológica

Apple invertirá 600.000 millones de dólares en Estados Unidos para evitar el nuevo gravamen. Analistas advierten sobre el impacto económico y las posibles represalias globales

Trump planea imponer un arancel
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
Fabián Cubero habría denunciado a

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años