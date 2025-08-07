Cinco amigas murieron tras un trágico accidente en Texas mientras celebraban un cumpleaños

Cinco amigas fallecen en trágico accidente a bordo de su camioneta en Texas mientras celebraban el cumpleaños de una de ellas. (GoFundMe)

El 25 de julio, cinco mujeres de entre 20 y 30 años viajaban en una camioneta Mercedes rumbo a Kingsland para celebrar el cumpleaños número 23 de Thalia Salinas.

El plan era pasar el fin de semana junto al lago, en el lugar favorito de la homenajeada, acompañadas por sus amigas de la secundaria.

La celebración se truncó cuando, alrededor de las 18:00 horas (hora local), una camioneta que remolcaba ganado invadió el carril contrario en la US 281, en el condado de Burnet.

Ambos vehículos colisionaron de frente provocando el incendio de la camioneta de las mujeres

El conductor de la camioneta de carga invadió el carril e impactó de frente con la camioneta en la que iban las cinco mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vehículo primero impactó a un Chevy Malibu y luego colisionó de frente con la camioneta Mercedes. El choque provocó que la SUV volcara y se incendiara, causando la muerte de todas las ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas como Thalia Salinas, Ruby Cruz, Brianna Valadez, Desiree Cervantez y Jacqueline Velazco, según informaron KVUE y KTBC. La noticia del accidente se propagó rápidamente, y la magnitud de la tragedia se reflejó en las declaraciones de los familiares. En un comunicado dirigido a CBS News, la familia de Salinas expresó:

“No hay palabras para describir lo devastados que estamos. Íbamos camino a celebrar el cumpleaños de Thalia en Kingsland, Texas, en su lugar favorito, en el lago, con toda su gente favorita. Entonces nos enteramos del fallecimiento de las niñas en el peor accidente que jamás pudiéramos imaginar. Nunca nos recuperaremos de la pérdida de Thalia, Brianna, Ruby, Jackie y Desi”.

El dueño de la camioneta fue arrestado semanas después del incidente

El conductor responsable enfrenta cinco cargos de homicidio involuntario tras el choque en la US 281. (Texas Department of Public Safety)

La investigación policial avanzó durante casi dos semanas hasta que, el 5 de agosto, las autoridades arrestaron a Kody Lane Talley, de 37 años, residente de Leander y propietario de la camioneta Ram 2018 involucrada en el accidente.

Según KTBC, Talley fue ingresado en la cárcel del condado de Burnet y enfrenta cinco cargos de homicidio involuntario. Los medios locales, como KVUE y KTBC, han seguido de cerca el proceso judicial, aunque hasta el 7 de agosto no se había confirmado si Talley contaba con representación legal ni se habían difundido declaraciones oficiales de su defensa. El Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondió a las solicitudes de información adicional realizadas por People.

El dolor de las familias se ha hecho visible tanto en declaraciones públicas como en iniciativas de apoyo

La comunidad de Texas rinde homenaje a las víctimas con corazones personalizados en el lugar del siniestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una publicación de Facebook, un familiar de Salinas describió la muerte de las jóvenes como un “fallecimiento repentino y muy trágico” y agradeció las muestras de solidaridad recibidas: “La familia estaba increíblemente agradecida por las muestras de amor, los mensajes amables y el apoyo durante este momento”. Paralelamente, se han creado campañas de GoFundMe para cada una de las víctimas.

La familia de Salinas compartió que Thalia acababa de convertirse en tía y la definió como “ingeniosa, inteligente, leal y la verdadera administradora de nuestro hogar, manteniéndonos siempre a todos bajo control”. El mensaje en la plataforma de recaudación de fondos subrayó: “Estaba llena de vida, y esta pérdida ha dejado un vacío que jamás podrá llenarse”.

La familia de Brianna Valadez, quien se preparaba para iniciar la escuela de enfermería, manifestó en GoFundMe: “Estábamos atravesando un dolor que las palabras no pueden expresar realmente”. Añadieron que la recordarán siempre por la luz que transmitía y que su historia merece ser contada.

Mientras la investigación oficial continúa, la comunidad ha encontrado formas de rendir homenaje a las jóvenes. Los corazones con sus nombres, alineados en el lugar del accidente, se han convertido en un símbolo del duelo colectivo y del impacto que la tragedia ha tenido en quienes las conocieron.