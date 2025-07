Un muerto y un herido tras un tiroteo en el interior de un dormitorio de la Universidad de Nuevo México

La Universidad de Nuevo México evacuó a estudiantes tras un tiroteo mortal en el campus de Albuquerque. (Chancey Bush/The Albuquerque Journal vía AP)

Un tiroteo ocurrido en un complejo de dormitorios de la Universidad de Nuevo México, dejó como resultado una persona muerta, otra herida y un sospechoso, que hasta el momento continúa prófugo.

La madrugada del viernes, poco antes de las 3:30 horas (hora local), la universidad emitió una alerta a la comunidad tras el estallido de disparos en el campus central de Albuquerque, donde residen aproximadamente 23.000 estudiantes durante el año escolar.

La policía universitaria acudió al complejo Casas del Río, compuesto por cuatro edificios y más de 1.000 camas, y halló a dos personas con heridas de bala.

Las autoridades de la universidad encontraron a una persona muerta y emitieron una alerta de resguardo

El tiroteo en el complejo Casas del Río dejó un muerto, un herido y un sospechoso prófugo, según la policía. (Foto AP/Susan Montoya Bryan)

Una de las víctimas fue encontrada sin vida, mientras que la otra con lesiones que no ponían en riesgo su integridad, según la información publicada por The Associated Press (AP). La identidad de las víctimas y la descripción del sospechoso no se hicieron públicas.

Horas después, la universidad emitió una alerta a través de redes sociales, instando a quienes permanecían en el campus que se resguardaran, buscando lugares seguros y a no desplazarse sin autorización policial.

“Varias agencias policiales están en la escena e investigando activamente”, comunicó la institución. El campus, habitualmente concurrido, lucía desierto al mediodía, según informó un reportero de The Associated Press (AP).

El miedo y la inseguridad se han manifestado entre la comunidad estudiantil

La policía mantiene acordonado el área de dormitorios y refuerza la seguridad mientras continúa la investigación. (Foto AP/Susan Montoya Bryan)

El testimonio de Mikey Beck, uno de los nuevos estudiantes que participaba en la orientación previa al inicio del semestre de otoño, ilustró el clima de temor.

Beck relató que escuchó disparos durante la madrugada y observó a una persona herida oculta entre arbustos, mientras otras dos personas escapaban por la ventana de una residencia. “Es muy peligroso aquí. El solo hecho de estar en Albuquerque da mucho miedo”, expresó Beck, quien confesó sentirse desconcertado ante el incidente.

Los estudiantes fueron evacuados de manera ordenada por la policía

Las autoridades de Albuquerque evacuaron de manera organizada a los estudiantes tras el tiroteo. (Chancey Bush/The Albuquerque Journal vía AP)

La respuesta institucional incluyó la evacuación ordenada de los residentes, quienes recibieron instrucciones precisas de no moverse sin la orden expresa de la policía. La portavoz Cinnamon Blair reiteró en un comunicado que la prioridad era garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, mientras la investigación seguía en curso.

Una fila de autobuses universitarios aguardaba a los estudiantes, muchos de ellos con mochilas y pequeños carritos para el equipaje, mientras la Universidad de Nuevo México ejecutaba una “evacuación táctica y organizada” tras el tiroteo en uno de sus complejos de dormitorios.

La escena, descrita en un comunicado de la portavoz Blair, reflejaba la tensión que se apoderó del campus de Albuquerque durante la mañana del viernes, cuando la policía mantenía vigente la orden de refugio y el área de alojamiento estudiantil permanecía acordonada.

Albuquerque enfrenta un aumento en la delincuencia

El aumento de la violencia en Albuquerque y Nuevo México genera preocupación y presión política para tomar medidas. (Foto AP/Susan Montoya Bryan)

El contexto de violencia en Albuquerque y en el estado de Nuevo México ha sido motivo de preocupación creciente. En los últimos años, la ciudad más poblada del estado ha enfrentado un aumento de la delincuencia violenta, especialmente entre jóvenes.

El fiscal de distrito Sam Bregman, aspirante a la nominación demócrata a gobernador, ha solicitado a los legisladores estatales que adopten medidas más contundentes para enfrentar lo que calificó como una crisis. Su petición se produce tras una serie de episodios violentos recientes, como un atropello y fuga mortal en Albuquerque y un tiroteo en Las Cruces en marzo, que dejó tres muertos y quince heridos.

La presión política se ha intensificado sobre la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham, a quien fiscales, fuerzas del orden y legisladores republicanos han instado a convocar una sesión legislativa extraordinaria para abordar la problemática de la delincuencia.

Aunque la gobernadora manifestó su decepción con la Legislatura controlada por los demócratas al cierre de la última sesión, no ha dado señales recientes de que planee reunir nuevamente a los legisladores en Santa Fe.

Mientras tanto, la comunidad universitaria de Nuevo México enfrenta el impacto inmediato de la violencia, con la seguridad reforzada y la incertidumbre marcando el inicio de un nuevo ciclo académico.