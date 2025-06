Latina que compró un café en Texas denuncia que lo recibió con una broma cruel escrita en él

Una mujer hispana sufrió una broma cruel cuando compró un café en un Starbucks de Texas. (Captura de pantalla CBS News)

El mensaje en el vaso de café que recibió Blanca López en Starbucks, dentro de una tienda Target en Irving, Texas, ha provocado reacciones de la comunidad hispana y promesas de investigación por parte de la empresa. Según CBS News, el lunes 23 de junio de 2025, López acudió al local acompañada de sus dos hijas, quienes habían recibido tarjetas de regalo escolares para consumir en Starbucks. Después de ordenar un latte de horchata, sus hijas notaron un mensaje manuscrito en la tapa del vaso.

La inscripción decía: “What do you call a sick eagle? Illegal”. Según relató López a CBS News, el mensaje la dejó sin palabras e inmediatamente se cuestionó: “¿Se supone que debo reírme o qué tengo que hacer?”. El comentario representó para ella una referencia directa a la situación migratoria, dada la rima en inglés entre “eagle” (águila) e “illegal” (ilegal), lo que la hizo sentirse ofendida y rechazada.

López declaró que el momento fue especialmente doloroso porque en los meses recientes, personas cercanas a su entorno habían enfrentado procesos de deportación, lo que incrementó su malestar. “¿Por qué me escribieron eso? ¿Por qué me preguntan si tengo papeles o no? Para mí, eso es ofensivo”, expresó López. De inmediato mostró el vaso al gerente del local, quien le manifestó disculpas y aseguró que hablaría con el equipo para evitar incidentes similares.

López exige una disculpa de la empresa

En entrevista para CBS News, Blanca López aseguró que espera una disculpa pública por parte de Starbucks. (Captura de pantalla CBS News)

Blanca López guardó el vaso como evidencia y comunicó que espera una respuesta formal de Starbucks. López sostiene que el mensaje la hizo sentirse aludida por motivos de origen y situación migratoria. Argumentó ante CBS News: “Básicamente, están diciendo que somos ilegales, personas enfermas que no pertenecemos a este país”.

La situación ha generado preocupación en la comunidad hispana local y ha sido ampliamente difundida en medios. Carlos Quintanilla, defensor de los derechos de los inmigrantes y representante de la organización Acción América, convocó a una protesta el pasado sábado frente a las tiendas involucradas. Por su parte, López comparó su experiencia laboral con la gestión del incidente y expresó: “Yo trabajo como gerente. Si alguien en mi equipo hiciera algo así, sería despedido inmediatamente”.

Investigación y respuesta de Starbucks y Target

Tanto Target como Starbucks declararon a los medios que los hechos están bajo investigación. (REUTERS/Eli Hartman)

Starbucks indicó a CBS News que inició una investigación y que mantiene una política de “cero tolerancia” ante conductas discriminatorias. La empresa sostuvo que el caso está bajo revisión pero no detalló si se han aplicado medidas disciplinarias contra el personal involucrado. Por su parte, Target aseguró que desea que “todas las personas sean tratadas con cortesía y respeto” en sus establecimientos y añade que la situación está “siendo activamente investigada y atendida”.

El mensaje combina el nombre del águila (“eagle”) con la palabra “illegal”, apelando a un juego de palabras en inglés que carece de sentido en español, pero provoca una rima en su idioma original. Traducido dice “¿Cómo se le llama a un águila enferma?" y la respuesta es “Illegal (ilegal)”, que si se descompone sería “Ill (enferma)” y “egal”, que tiene la misma pronunciación que águila en inglés.

Por el momento, ni Starbucks ni Target han anunciado qué tipo de medidas incluirá en sus políticas. López insistió ante CBS News en que busca más que una disculpa, enfocando su petición en acciones concretas: “Las palabras importan, especialmente en comunidades inmigrantes que ya se sienten vulnerables”, afirmó. El caso surgió pocos días antes de una movilización mayor por derechos de migrantes en el centro de Dallas.