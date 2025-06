¿Dónde es más caro vivir en Estados Unidos? Ranking de los estados por su índice de costos

El índice compara los precios promedio de vivienda, alimentos, transporte y servicios en los 50 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hawái encabeza nuevamente la lista de los estados más caros para vivir en Estados Unidos, según datos recopilados por el Council for Community and Economic Research (C2ER) y publicados por Visual Capitalist. El informe, basado en precios promedio de más de 60 bienes y servicios esenciales durante 2023, clasifica los 50 estados utilizando un índice en el que 100 representa el costo de vida promedio nacional.

El archipiélago del Pacífico obtuvo un índice de 184, lo que significa que vivir en Hawái es 84% más caro que el promedio del país. Por el contrario, Misisipi figura como el estado más asequible, con un índice de 85. Entre estos extremos, se ordenan estados que exhiben fuertes contrastes económicos y sociales, delineando un mapa desigual del acceso a la vivienda, alimentos, transporte y servicios básicos en el territorio estadounidense.

Según la metodología del C2ER, este índice no incluye impuestos estatales ni federales, pero se basa en una muestra representativa de ciudades dentro de cada estado, evaluando categorías como vivienda, comida, transporte, salud, servicios públicos y bienes diversos. En algunos casos, el costo de una categoría como la vivienda puede inclinar de forma determinante el índice total.

La vivienda es el factor que más distorsiona el costo de vida en los estados más caros

En los estados con los índices más altos —Hawái (184), Nueva York (148), California (142), Massachusetts (135) y Oregón (130)— el principal impulsor del costo de vida es el precio de la vivienda. En Hawái, este rubro supera en más del triple la media nacional. Según el índice, los costos habitacionales en las islas no sólo reflejan el atractivo turístico del estado, sino también la limitada disponibilidad de suelo urbanizable y el encarecimiento de los materiales de construcción por su localización insular.

California y Nueva York muestran una dinámica similar: altos precios en zonas urbanas densamente pobladas como San Francisco, Los Ángeles o la ciudad de Nueva York presionan el índice estatal, a pesar de que algunas regiones interiores presentan costos más moderados. Esta desigualdad intrarregional no impide que el promedio final se dispare. En estos estados, el peso de la vivienda representa una barrera creciente para nuevos residentes, trabajadores y familias de clase media.

El sur y el medio oeste concentran los estados más asequibles del país

En el extremo opuesto del ranking se encuentran Misisipi (85), Oklahoma (85), Kansas (86), Alabama (88) y Georgia (89), todos con índices por debajo del promedio nacional. Aquí, el acceso a la vivienda asequible, así como precios moderados en alimentos y transporte, contribuyen a que el costo de vida general sea significativamente menor.

Por ejemplo, en Misisipi, los precios promedio de la vivienda están entre los más bajos del país. Esto hace que los ingresos disponibles rindan más, incluso cuando los salarios medios no son tan altos como en otras regiones. Estos estados también tienden a beneficiarse de menores costos en servicios médicos y bienes diversos, lo que redondea un entorno económico más accesible para las familias.

No obstante, la asequibilidad puede estar acompañada de otros retos estructurales. Algunos de estos estados presentan indicadores sociales rezagados, como menor inversión en salud pública o educación. Sin embargo, el índice se limita estrictamente a los costos directos de consumo, sin medir calidad de vida u otros factores asociados.

La brecha regional se amplía y redefine patrones de migración interna en Estados Unidos

El contraste entre el costo de vida en los extremos del ranking ha comenzado a redefinir el mapa migratorio interno del país. Según análisis del C2ER y datos complementarios publicados por Visual Capitalist, estados tradicionalmente caros como California y Nueva York están registrando salidas netas de población, mientras que estados más asequibles, como Texas, Florida y Georgia, experimentan aumentos.

Este fenómeno está impulsado, en parte, por el crecimiento del trabajo remoto posterior a la pandemia, que permite a trabajadores de sectores tecnológicos y de servicios instalarse en lugares más baratos sin perder acceso al empleo. Así, un profesional asalariado que antes debía residir en zonas metropolitanas de alto costo ahora puede mantener su nivel de ingresos viviendo en estados con un índice de 85 o 90.

Aunque el índice del C2ER no considera esta movilidad de población, sí pone en evidencia que las diferencias regionales en el costo de vida ya no son sólo un asunto económico, sino también un factor decisivo en decisiones de vida como mudarse, formar una familia o emprender un negocio.

La metodología del Council for Community and Economic Research: precios, categorías y limitaciones

El índice de costo de vida elaborado por el C2ER se actualiza trimestralmente y evalúa precios de bienes y servicios en más de 260 áreas metropolitanas. Para cada estado, se calcula un promedio ponderado en seis categorías: vivienda, alimentos, transporte, servicios médicos, servicios públicos y bienes diversos.

La escala utiliza como referencia un índice nacional igual a 100. Si un estado alcanza un índice de 120, por ejemplo, significa que sus precios promedio son 20% más altos que la media nacional. Este sistema permite realizar comparaciones estandarizadas, pero también presenta limitaciones, como la exclusión de impuestos y la falta de ajuste por diferencias salariales o índices de pobreza.

Los datos recabados no se aplican a áreas rurales o no metropolitanas, lo que puede subestimar o sobreestimar las diferencias reales en algunos estados. Además, no reflejan fluctuaciones rápidas o cambios coyunturales recientes, como desastres naturales o políticas locales de control de precios.