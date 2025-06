Donald Trump afirmó tener “tres o cuatro” candidatos en mente para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras Jerome Powell, habla en la Casa Blanca, en Washington, EE.UU. (REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que ya tiene en mente “tres o cuatro” posibles candidatos para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed), a quien ha criticado con frecuencia desde su regreso a la presidencia en enero.

Durante una rueda de prensa celebrada en La Haya, donde participa en la cumbre de la OTAN, Trump declaró: “Sé de entre tres o cuatro personas a quién voy a elegir. Afortunadamente se va muy pronto, porque creo que es terrible”. El mandato de Powell al frente del banco central concluye en mayo del próximo año.

Entre sus críticas, Trump volvió a cuestionar la decisión del presidente de la Fed de no recortar los tipos de interés, argumentando que no hay presiones inflacionarias en la actualidad. “Están entrando cientos de miles de millones de dólares por los aranceles. Se están construyendo fábricas porque no quieren pagar los aranceles, y las están construyendo por todo el país”, añadió el mandatario.

Donald Trump dice que tiene “tres o cuatro” candidatos en mente para suceder a Powell en la Fed. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Trump ha intensificado su presión sobre Powell para que rebaje los tipos de interés lo antes posible. No obstante, la Reserva Federal ha insistido en mantener una postura prudente, observando de cerca la evolución económica y el impacto de las políticas comerciales.

Este martes, Jerome Powell le aseguró a los legisladores que el banco central no tiene prisa por bajar las tasas de interés. “Los efectos de los aranceles dependerán, entre otras cosas, de su nivel final”, afirmó el presidente de la Reserva Federal durante su comparecencia ante un panel del Congreso. “Por el momento, estamos en buena posición para esperar a conocer más sobre la posible evolución de la economía antes de considerar cualquier ajuste en nuestra política”.

Sus declaraciones ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes llegan poco después de que la Reserva Federal decidiera, la semana pasada, dejar las tasas de interés sin modificaciones, manteniéndolas dentro del rango del 4,25% al 4,5%.

El presidente republicano, que en el pasado ha llegado a calificar a Powell de “imbécil”, lo acusa de actuar “demasiado lento” y de tomar decisiones influenciadas por consideraciones “políticas”.

Medios estadounidenses han señalado al actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, como uno de los posibles candidatos a tomar las riendas de la Fed.

El futuro de la Reserva Federal parece encaminarse hacia un cambio de liderazgo, en medio de un tenso clima político y económico. Con críticas constantes desde la Casa Blanca y un mandato que expira en menos de un año, Jerome Powell enfrenta una creciente presión mientras defiende la independencia y cautela del banco central.

La eventual elección de su sucesor por parte de Trump podría marcar un giro significativo en la política monetaria de Estados Unidos, justo en un momento clave para la estabilidad económica del país.

(Con información de EFE)