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Una pareja británica perdió la apelación contra una condena de 10 años de prisión en Irán

Los familiares informaron que los detenidos no pudieron asistir a la audiencia ni acceder a explicaciones oficiales sobre la decisión judicial, y permanecen incomunicados tras iniciar una huelga de hambre en protesta por su situación

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Craig y Lindsay Foreman fueron arrestados en enero de 2025 cuando recorrían Irán en motocicleta y niegan todos los cargos. (Reuters)
Craig y Lindsay Foreman fueron arrestados en enero de 2025 cuando recorrían Irán en motocicleta y niegan todos los cargos. (Reuters)

Una pareja británica perdió este martes la apelación contra su condena de 10 años de prisión en Irán por cargos de espionaje, según informaron su familia y el gobierno del Reino Unido.

Craig y Lindsay Foreman fueron detenidos en enero de 2025 mientras recorrían el mundo en motocicleta. Condenados en febrero de ese año por un tribunal iraní, permanecen recluidos en la prisión de Evin, en Teherán. Ambos niegan los cargos.

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Ninguno pudo asistir a la audiencia ni recibió explicación sobre el rechazo del recurso. Se les pidió firmar documentos en persa que no podían leer. “No se les permitió asistir a su propia audiencia de apelación”, declaró Joe Bennett, hijo de Lindsay.

La abogada Haydee Dijkstal, parte del equipo legal en el Reino Unido, afirmó que se trata de “turistas inocentes detenidos arbitrariamente y cuyos derechos fundamentales han sido violados grave y sistemáticamente durante su detención”. El caso fue remitido al Tribunal Supremo de Irán, aunque la familia desconoce los plazos, el proceso y si habrá representación legal efectiva. El Poder Judicial iraní no respondió a las solicitudes de comentarios.

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Joe Bennett lleva meses reclamando públicamente por la liberación de su madre y su padrastro, recluidos en la prisión de Evin en Teherán. (Reuters)
Joe Bennett lleva meses reclamando públicamente por la liberación de su madre y su padrastro, recluidos en la prisión de Evin en Teherán. (Reuters)

Las comunicaciones de la pareja con el exterior fueron cortadas hace más de un mes, tras una entrevista que concedieron a la BBC. Desde entonces, ambos iniciaron una huelga de hambre en protesta. El último contacto consular tuvo lugar en diciembre.

Craig, carpintero de profesión, lleva 25 días sin ingerir alimentos y solo consume azúcar, leche y agua. Su estado es de debilidad creciente. Lindsay, coach de vida, retomó la medida tras un breve paréntesis y acumula 16 días sin comer.

Las noticias sobre su estado llegan a la familia únicamente a través de los compañeros de celda. “Es una razón más por la que dos ciudadanos británicos, sin otras opciones, se están sometiendo a la huelga de hambre en protesta”, afirmó Bennett, quien reconoció tener menos información sobre el estado de su madre que sobre el de su padrastro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico calificó el encarcelamiento como “injustificado y atroz” y expresó decepción por el resultado de la apelación. Señaló que el embajador en Teherán los visitó en prisión y facilitó llamadas con su familia durante el último año.

La familia alegó a principios de año que la pareja estaba siendo utilizada como “escudos humanos” en medio del conflicto regional. El gobierno advierte desde hace años que tener un pasaporte británico o vínculos con ese país “puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes lo detengan”.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe pasó más de cinco años presa en Irán antes de ser liberada en 2022, en un caso que guarda similitudes con el de la pareja Foreman. (EP)
Nazanin Zaghari-Ratcliffe pasó más de cinco años presa en Irán antes de ser liberada en 2022, en un caso que guarda similitudes con el de la pareja Foreman. (EP)

Irán tiene un historial de detener a ciudadanos occidentales bajo cargos de seguridad. Distintos gobiernos y organizaciones de derechos humanos acusan a Teherán de utilizar a estos detenidos como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas, acusación que el gobierno iraní niega.

El caso más cercano es el de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, trabajadora humanitaria británica-iraní liberada en 2022 tras más de cinco años presa por cargos que ella y sus defensores rechazaron. Su liberación coincidió con el pago de una deuda de cientos de millones de libras por parte del Reino Unido al gobierno iraní, aunque Londres nunca confirmó la conexión.

Richard Ratcliffe, esposo de Zaghari-Ratcliffe, declaró sobre el rechazo de la apelación: “El Tribunal Revolucionario es un teatro de castigo, no un tribunal de verdad. Así que cuando sucede algo así, es una señal de las autoridades iraníes al gobierno británico“.

Bennett declaró: “El problema es que no veo el final de esto por el momento, y eso es lo más difícil. Solo queremos que vuelvan a casa”.

(Con información de AP, BBC y Reuters)

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