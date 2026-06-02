Así fue cómo Bad Bunny pasó a formar parte de ‘Toy Story 5′: “Claramente es fan”

Bad Bunny se une a Toy Story 5 tras una inesperada invitación de Pixar. (Europa Press. Captura de video)

A finales de mayo, Disney anunció que Bad Bunny participará en la nueva película de Toy Story, prestando su voz a un juguete olvidado conocido como “Pizza con lentes de sol”.

La participación del cantante puertorriqueño en la quinta entrega de la franquicia animada surgió a partir de una observación realizada por el equipo creativo de la película sobre el interés de él por la franquicia.

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Así lo explicó Lindsey Collins, productora de Toy Story 5, durante una intervención en la que relató cómo se concretó la incorporación del músico al elenco de voces.

Según Collins, miembros de la producción identificaron que Bad Bunny había publicado en YouTube varios videos con juguetes de Toy Story. Ese contenido llamó la atención del equipo y fue interpretado como una muestra de afinidad con el universo de la película.

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El cantante publicó algunos videos en los que juega con los personajes de la película animada de Disney. (YouTube)

“Estaba haciendo muchos videos para YouTube usando juguetes de Toy Story. Así que pensamos: ‘Oh, Dios mío, claramente es fan’. Así que cuando estábamos haciendo el casting para estos papeles en la escena que vieron, pensamos: ‘Sabes, tal vez podríamos preguntarle’”, comentó la productora.

Asimismo, Lindsey Collins explicó que la decisión se tomó bajo la premisa de que una invitación directa podía ser suficiente para conocer su interés. “Lo peor que podría decir es que no, pero si es fan, tal vez estaría interesado en hacerlo’”, señaló.

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La respuesta llegó de manera inmediata. De acuerdo con la productora, Bad Bunny aceptó la propuesta tan pronto como fue contactado.

“Dijo: ‘Absolutamente’. Instantáneamente respondió: ‘Estoy dentro. Sería una especie de sueño hecho realidad hacer una voz para Toy Story’”, recordó.

Bad Bunny aceptó de inmediato la propuesta para prestar su voz en la película. (Disney/Pixar)

La productora indicó que el proceso de incorporación fue sencillo una vez obtenida la respuesta afirmativa del artista.

Posteriormente, Bad Bunny acudió al estudio para grabar sus líneas de diálogo. “Cuando lo llevamos al estudio teníamos algunas líneas para él, no demasiadas”, explicó.

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Sin embargo, durante la sesión de grabación, el equipo comenzó a explorar distintas posibilidades para aprovechar las capacidades lingüísticas del intérprete.

Según relató, los realizadores le pidieron grabar versiones de sus intervenciones en diferentes idiomas. “Empezamos a decirle: ‘Ahora hazlo en español. Ahora en inglés. Ahora en ambos’”, comentó.

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Bad Bunny probó realizar algunos diálogos en inglés y español. (REUTERS/Mike Blake)

La experiencia derivó en nuevas ideas para el personaje y en material adicional que terminó incorporándose al proyecto.

Por si fuera poco, Lindsey Collins señaló que el artista también improvisó distintas frases y aportaciones durante la grabación, por lo que el ambiente de trabajo durante la sesión fue dinámico y que el equipo disfrutó el proceso creativo.

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“Comenzó a improvisar sobre varias cosas. Nos divertimos mucho con él en el estudio”, señaló.

Bad Bunny optó por improvisar algunas de sus líneas para darle su propio toque al personaje. (Europa Press)

Además de su participación dentro de la película, Collins adelantó que quienes permanezcan en la sala hasta el final de los créditos encontrarán una escena o intervención extra del artista.

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Toy Story 5 tiene planeado su estreno para el 18 de junio de 2026. En la quinta película, los famosos juguetes, liderados por Buzz Lightyear y un Woody ahora calvo, se unen para intentar salvar a su dueña Bonnie de una amenaza de lo más moderna: su tableta inteligente Lilypad, con la voz de Greta Lee.