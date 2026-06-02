Estados Unidos

Hombres en las alcantarillas de Nueva York: las autoridades advirtieron sobre el peligro de explorar el sistema de drenaje subterráneo

Los hombres descendieron en Astoria y Brooklyn desde el 5 de mayo y podrían enfrentar cargos por ingreso no autorizado a zonas peligrosas

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Varios hombres fueron registrados entrando y saliendo en las alcantarillas de Nueva York. Los hechos se registraron a partir del 5 de mayo. Foto: NBC New York
Varios hombres fueron registrados entrando y saliendo en las alcantarillas de Nueva York. Los hechos se registraron a partir del 5 de mayo. Foto: NBC New York

Varios hombres fueron registrados entrando y saliendo en las alcantarillas de Nueva York. Los hechos se detectaron a partir del 5 de mayo.

Las autoridades advirtieron el martes, en declaraciones a la cadena estadounidense NBC News, que ingresar al sistema de desagües es “ilegal y peligroso”.

Según un vocero del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, las alcantarillas pueden contener gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgo de inundación y espacios confinados.

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Por ese motivo, la institución pidió que el público no entre a “tuberías, desagües, sumideros, bocas de alcantarilla u otros puntos de salida”.

Qué dicen los agentes policiales en Nueva York

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York envió a oficiales de la unidad de servicios de emergencia para verificar que los individuos no hubieran dejado “algo nefario” bajo tierra, y “no encontraron nada”, de acuerdo con un oficial citado por NBC News.

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Según NBC News, los funcionarios confirmaron que hubo dos incursiones, ambas en Brooklyn la semana pasada. El analista policial y excapitán del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) John Monaghan indicó al medio que quienes ingresen a las alcantarillas pueden sufrir electrocución o quedar incapacitados por gases, porque “hay líneas de gas y líneas eléctricas” en el subsuelo.

Según la NYPD, el primer aviso se registró el jueves cerca de las 23:00, cuando un testigo reportó a un grupo que retiró una tapa de alcantarilla en McDonald Avenue y Colin Place y descendió. La policía indicó que algunos fueron vistos fuera del sistema unas tres horas después.

En medio de ese episodio, la NYPD recibió otra llamada cerca de la 01:00 del viernes por personas que levantaban e ingresaban por una tapa a 10 millas de distancia, en las cercanías de Heyward Street y Bedford Avenue. Según la policía, el grupo salió más de dos horas y media después, subió a un vehículo y se retiró a alta velocidad.

La NYPD informó que no se reportaron arrestos ni heridos en ninguno de los dos hechos. El alto funcionario agregó que en el último año o dos se investigaron incidentes similares y que esas pesquisas concluyeron que los intrusos buscaban objetos de valor; en uno de esos casos, señaló, hubo un detenido.

Según un vocero del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, las alcantarillas pueden contener gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgo de inundación y espacios confinados. Archivo /Amr Alfiky. REUTERS
Según un vocero del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, las alcantarillas pueden contener gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgo de inundación y espacios confinados. Archivo /Amr Alfiky. REUTERS

Sin embargo, los agentes de Nueva York aseguraron este lunes que las personas vistas saliendo de alcantarillas en Brooklyn “no representan una amenaza” para el público, tras una inspección del sistema de desagües, según informó NBC New York.

Cuáles son las hipótesis de los investigadores

La principal hipótesis de los investigadores es que el grupo recorre el sistema “buscando objetos de valor que llegan a las aguas residuales”, de acuerdo con un alto funcionario policial citado por NBC News el lunes.

Las autoridades indicaron que no hubo heridos informados hasta el momento, y que no existe evidencia inmediata de una amenaza para la salud pública, aunque el ingreso no autorizado puede constituir un delito.

Uno de los episodios ocurrió a las 2 de la madrugada del 5 de mayo en el barrio de Astoria, en Queens, cuando el dueño de un taller mecánico, Aki Jakupovic, vio a los hombres descender. “Sabía que no estaban haciendo nada bueno”, afirmó Jakupovic en una entrevista con NBC News.

Las autoridades indicaron que no hubo heridos informados hasta el momento, y que no existe evidencia inmediata de una amenaza para la salud pública, aunque el ingreso no autorizado puede constituir un delito. Foto: NBC New York
Las autoridades indicaron que no hubo heridos informados hasta el momento, y que no existe evidencia inmediata de una amenaza para la salud pública, aunque el ingreso no autorizado puede constituir un delito. Foto: NBC New York

Por otro lado, el hombre contó que llamó al 911 y que su personal movió autos de clientes hacia el garaje por precaución.

Jakupovic relató que agentes que acudieron al lugar y le recomendaron no confrontarlos si volvían a meterse bajo tierra y comunicarse con la policía. “El policía me dijo: ‘No actúes como Batman, no eres Batman, solo llama a la policía’”, dijo.

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