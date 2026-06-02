Donald Trump nombró a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional

El director de la agencia de financiamiento de viviendas de Estados Unidos Bill Pulte habla con reporteros en la Casa Blanca en Washington el 9 de enero del 2026 (AP foto/Evan Vucci)

Donald Trump nombró este martes a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), como director interino de Inteligencia Nacional, el cargo que coordina las 18 agencias que componen el aparato de espionaje estadounidense, entre ellas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Pulte, de 38 años y sin experiencia en seguridad nacional, reemplaza a Tulsi Gabbard, quien presentó su renuncia el 22 de mayo por motivos personales. Conservará sus funciones al frente de la FHFA y como presidente de los consejos de Fannie Mae y Freddie Mac.

Trump justificó la designación en Truth Social con el historial financiero de Pulte: “William tiene una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados”. La ley federal que creó el cargo en 2004 exige que el director de Inteligencia Nacional tenga “amplia experiencia en seguridad nacional”, un requisito que Pulte no cumple. Trump resolvió el obstáculo con la designación interina, que elude la confirmación del Senado: Pulte podrá ejercer el cargo hasta 210 días sin responder ante los legisladores, un período que se extiende hasta las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

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Pulte llegó a la FHFA sin antecedentes en regulación financiera ni en el sector público. Nieto del fundador de PulteGroup, una de las principales constructoras de vivienda del país, usó el acceso a las bases de datos de Fannie Mae y Freddie Mac para identificar registros hipotecarios de políticos demócratas y presentar referidos penales ante el Departamento de Justicia contra al menos cuatro de ellos, entre ellos el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Cuando funcionarios internos abrieron una investigación sobre cómo obtuvo esos registros, Pulte destituyó a los responsables del área de ética, una decisión que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) investiga por posible abuso de autoridad. James fue imputada en octubre por fraude bancario, pero un juez federal desestimó los cargos un mes después.

FOTO DE ARCHIVO: La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, testifica ante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos. 18 de marzo de 2026 REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo

La partida de Gabbard no simplifica el panorama. La ex diputada hawaiana presentó su renuncia porque su esposo, Abraham Williams, fue diagnosticado con una forma extremadamente rara de cáncer óseo. Su mandato estuvo marcado por tensiones con Trump: ante el Comité de Inteligencia del Senado, sostuvo que Irán no intentó reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses de 2025, una evaluación que contradecía el relato de la Casa Blanca sobre la necesidad de esa guerra. La renuncia, efectiva el 30 de junio, se produce con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán aún frágil.

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La reacción en el Congreso fue inmediata. El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, afirmó que Pulte fue elegido porque “la Casa Blanca cree que proveerá la narrativa que quiere, no la inteligencia que necesita”. El líder republicano John Thune evitó respaldarlo: dijo que Estados Unidos “no necesita un departamento de inteligencia politizado” y advirtió que confirmar a Pulte de forma permanente implicaría “un largo camino” ante el Senado. El vicepresidente JD Vance lo defendió argumentando que Pulte “reconoce que la burocracia de la comunidad de inteligencia debe responder al liderazgo electo”.

El nombramiento tiene un precedente en el primer mandato de Trump: en 2020 designó a Ric Grenell director interino con un perfil también alejado de la experiencia técnica en espionaje. La diferencia es cualitativa: Pulte asume bajo una investigación federal activa por su conducta en la FHFA y sin ningún vínculo previo con la comunidad de inteligencia.

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