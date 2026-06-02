Reprograman la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras el atentado contra Trump

La nueva Cena de Corresponsales en Washington contará con mayores controles de seguridad y acceso restringido para garantizar la protección de los asistentes (Europa Press).

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reprogramó para el 24 de julio su cena anual tras el ataque armado que interrumpió la gala del 25 de abril en Washington, según comunicó Weijia Jiang, presidenta de la entidad y corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, en un correo electrónico a los miembros de la asociación.

De acuerdo con lo citado del comunicado por CBS News y The New York Times, la nueva edición será “una reunión más íntima” y tendrá “medidas de seguridad significativamente mejoradas y nuevos procedimientos de acceso”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó en Truth Social que aceptó la invitación para hablar en la cena reprogramada y describió el encuentro como un “evento imperdible”. También aseguró: “Este anuncio es muy positivo, ya que no podemos permitir que unos locos cambien nuestra forma de vida, ni siquiera nuestra agenda”.

Aunque la presidenta no confirmó el lugar de la nueva cena, Trump indicó en su publicación que será en el Waldorf Astoria de Washington, anteriormente conocido como Trump International Hotel, y señaló: “No sé si repetiré las mismas declaraciones desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos”.

PUBLICIDAD

Donald Trump confirmó que aceptó la invitación para hablar en la Cena de Corresponsales reprogramada (Truth Social: @realDonaldTrump).

El nuevo encuentro busca afirmar que la prensa libre no será silenciada

En su mensaje a los integrantes de la asociación, Jiang escribió: “No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra, especialmente durante un año en el que reflexionamos sobre el 250 aniversario de Estados Unidos y todo lo que representamos”, informaron CBS News, The New York Times y NBC News.

En otra parte del texto agregó: “Esta cena no solo será una oportunidad para llevar a cabo nuestro programa. Será una declaración de que la violencia no tiene lugar en la vida estadounidense y que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio. Como todos ustedes han demostrado, el coraje y la comunidad pueden y deben prevalecer”.

PUBLICIDAD

A su vez, señaló que sus pensamientos siguen con el agente herido y con todos los que estuvieron en la velada; y agradeció la reacción del Servicio Secreto, de las fuerzas de seguridad y del personal del hotel.

Según el comunicado, la organización reunió fondos suficientes para que quienes compraron entradas para abril puedan asistir sin costo a la nueva cita y para ofrecer apoyo económico a los becarios que deban viajar.

PUBLICIDAD

Qué ocurrió en la Cena de Corresponsales de abril

La cena original se celebró el 25 de abril y terminó abruptamente cuando un hombre armado se lanzó contra un puesto de control de seguridad situado fuera del evento, reportó CBS News.

Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y varios integrantes del gabinete que asistían al encuentro fueron evacuados, mientras periodistas y ejecutivos de medios se protegieron debajo de las mesas, de acuerdo con The New York Times.

PUBLICIDAD

El incidente de abril obligó a evacuar a Trump y altos funcionarios, mientras periodistas buscaron resguardo ante el ataque armado en el ingreso al evento (Foto AP/Alex Brandon).

El sospechoso del ataque, Cole Allen, tiene 31 años. Según las autoridades, llegó a Washington D. C. en tren desde California y se alojaba en el hotel en el que estaba prevista la cena de prensa. El acusado llevaba una escopeta, una pistola y cuchillos cuando intentó atravesar el control de seguridad un piso por encima del salón principal del Washington Hilton.

Por consiguiente, disparó contra un agente del Servicio Secreto, que recibió el impacto en su chaleco antibalas y no sufrió heridas graves, de acuerdo con CBS News.

PUBLICIDAD

Allen fue acusado de intentar asesinar al mandatario, de agredir con un arma mortal a un agente federal y de dos delitos vinculados a armas de fuego. Se declaró no culpable de todos los cargos y permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.