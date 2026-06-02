Mamdani anunció la apertura de 2.000 cupos de cuidado infantil gratuito para niños de 2 años

Las inscripciones para las vacantes gratuitas de 2-K estarán abiertas hasta el 26 de junio, con solicitudes disponibles en línea, por teléfono y en Centros de Bienvenida para la Familia (Angelina Katsanis/Pool vía REUTERS).

Este martes 2 de junio inició la primera inscripción para cuidado infantil gratuito destinado a niños de 2 años en la ciudad de Nueva York. El programa comenzará con 2.000 vacantes y formará parte de un plan de expansión hacia la universalización del servicio en los próximos cuatro años, según la Alcaldía de Nueva York.

La inscripción estará abierta hasta el 26 de junio para familias de los distritos escolares 6, 10, 18, 23 y 27. El programa iniciará este otoño y la mayoría de las plazas se ofrecerá en jornadas completas de 08:00 a 18:00, durante 260 días al año.

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La primera etapa se concentra en cinco distritos escolares

La ciudad de Nueva York ofrece dos modalidades del programa 2-K: una de jornada escolar y otra de jornada extendida durante todo el año. Ambas brindan cuidado infantil gratuito para niños de 2 años. La primera ronda de vacantes se asignará en los siguientes distritos:

Distrito 6 que incluye Washington Heights, Inwood y Hamilton Heights, además de partes de Manhattanville.

Distrito 10 con cobertura en Fordham, Belmont, Norwood, Marble Hill, Morris Heights, Riverdale, Spuyten Duyvil y Van Cortlandt Village, además de partes de Kingsbridge, Kingsbridge Heights, Bedford Park, Mount Hope, Claremont-Bathgate y East Tremont.

Distritos 18 y 23 con lugares en Canarsie, Rugby-Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill, además de partes de East Flatbush-Farragut y Prospect Lefferts Garden-Wingate.

Distrito 27 incluirá Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven, Howard Beach y Rockaways, además de partes de Lindenwood y Springfield Gardens North.

Los distritos escolares 6, 10, 18, 23 y 27 están incluidos en la primera etapa del plan de universalización del cuidado infantil en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae/Alcaldía de Nueva York).

El plan oficial apunta a 12.000 familias el próximo año

El alcalde Zohran Kwame Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul informaron la apertura de las inscripciones en el Centro de Cuidado Infantil Sheldon R. Weaver, en el paseo marítimo de Rockaway Beach, una de las comunidades que recibirán las primeras 2.000 vacantes este otoño.

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La gobernadora afirmó: “Hoy, por primera vez, las familias de toda la ciudad de Nueva York pueden comenzar a solicitar cuidado infantil gratuito para sus hijos de 2 años y hacer realidad el sueño del programa preescolar para niños de 2 años en la ciudad”. También sostuvo que “ningún padre debería tener que elegir entre un trabajo que ama y un hijo al que no puede mantener”.

Mamdani exclamó: “Encontrar cuidado infantil ha sido demasiado difícil y costoso durante demasiado tiempo. Por eso, desde el inicio de mi administración, hicimos del cuidado infantil universal una prioridad absoluta”. Añadió que prevé que el próximo año las 2.000 plazas se amplíen a 12.000 familias en cada distrito.

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Por su parte, el canciller escolar Kamar Samuels señaló: “Así es como se ve una ciudad que realmente invierte en sus niños y comunidades. La atención y la educación temprana son la base más importante que podemos brindar a los niños de 2 años de la ciudad de Nueva York”.

El alcalde Mamdani y la gobernadora Hochul anunciaron la meta de ampliar el programa a 12.000 familias para el próximo año escolar (Captura de video: NYC Mayor's Office).

Quiénes pueden aplicar al programa 2-K

Todos los niños nacidos en 2024 y residentes en la ciudad de Nueva York tienen la posibilidad de acceder a los programas 2-K. Esto incluye menores que presenten alguna discapacidad, requieran medidas de accesibilidad, estén en proceso de aprendizaje del idioma inglés, residan en alojamientos temporales o que aún no utilicen el baño de manera independiente.

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Existen dos opciones de programa para preescolar: Centros de Educación Infantil de la Ciudad de Nueva York (NYCEEC) y Cuidado Infantil Familiar (FCC). En el primer caso, son guarderías, cuyo requisito es que los niños hayan cumplido 2 años al inicio del ciclo lectivo. Aquellos que celebren su segundo cumpleaños después de esa fecha podrán incorporarse el mismo día en que alcancen la edad requerida.

La modalidad de cuidado infantil en el hogar permite que cualquier niño nacido en 2024 se incorpore al programa 2-K desde el primer día de clases, previsto para el 10 de septiembre de 2026.

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Cómo aplicar a las primeras vacantes

Las familias interesadas en los programas 2-K pueden presentar la solicitud a través de la plataforma MySchools, por teléfono al 718-935-2009 o en los Family Welcome Centers distribuidos en la ciudad. El período de inscripción comienza el martes 2 de junio de 2026 y se extiende hasta el viernes 26 de junio de 2026.

Para realizar la solicitud de manera online, se recomienda seguir estos pasos:

Visitar MySchools Crear una cuenta o iniciar sesión. En el “Panel de control”, hacer clic en “Comenzar” junto a “2-K”. En la página “Bienvenido a la admisión para niños de 2 años”, revisas la información del niño a inscribir y hacer clic en “Comenzar”. Buscar programas y presentar la solicitud.

Después de enviar la solicitud, la familia recibirá un correo electrónico con el acuse de recibo y la información asociada al trámite. El comprobante de la solicitud también estará disponible en el panel de control de MySchools.

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Para realizar modificaciones en las opciones seleccionadas, es necesario ingresar nuevamente a MySchools y efectuar los cambios antes de la fecha de cierre del proceso. Los resultados de la solicitud se publicarán durante la primavera.