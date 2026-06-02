Estados Unidos

Amazon mueve Prime Day a junio y cambia el pulso del verano de descuentos en Estados Unidos

Directivos señalaron que el calendario de 2026 combina grandes hitos y celebraciones, por lo que eligieron la semana que inicia el 22 de junio para desplegar rebajas para miembros, con alcance en más de dos docenas de países

Guardar
Amazon adelanta Prime Day 2026 al 23 de junio para competir con eventos como el Mundial de la FIFA y el 250 aniversario de Estados Unidos (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)
Amazon adelanta Prime Day 2026 al 23 de junio para competir con eventos como el Mundial de la FIFA y el 250 aniversario de Estados Unidos (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Amazon adelantará Prime Day a junio y lo celebrará del 23 al 26 de ese mes, según informó Fox Business, un movimiento con el que busca capturar consumo en una ventana marcada por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Día de la Independencia de Estados Unidos y los actos por el 250 aniversario de la independencia del país.

La decisión cambia el pulso del verano de descuentos en Estados Unidos: Prime Day generó USD 24.100 millones en gasto online en el año 2025, de acuerdo con Adobe Analytics, después de que Amazon ampliara la promoción de dos a cuatro días.

PUBLICIDAD

La compañía ubicó así una de sus mayores campañas de ventas fuera de su ventana habitual de julio. Según Fox Business, Amazon informó que la edición de este año se desarrollará entre el 23 y el 26 de junio.

Jamil Ghani, vicepresidente internacional de Amazon Prime, explicó la lógica del cambio en declaraciones a Reuters: “Este año tenemos el Mundial de la FIFA. También tenemos el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, así que pensamos que esa semana, la que comienza el 22 de junio, era la mejor para celebrar Prime Day”.

PUBLICIDAD

La nueva fecha de Prime Day busca captar el consumo previo al Mundial y el Día de la Independencia de Estados Unidos (REUTERS/Soren Larson)
La nueva fecha de Prime Day busca captar el consumo previo al Mundial y el Día de la Independencia de Estados Unidos (REUTERS/Soren Larson)

El nuevo calendario: Mundial, 4 de julio y el 250 aniversario de Estados Unidos

El Mundial de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio, según reportó Fox Business, mientras que el Día de la Independencia en Estados Unidos cae el 4 de julio.

La empresa indicó que cada año considera grandes eventos globales, festividades religiosas y feriados bancarios al elegir las fechas de Prime Day, según la fuente citada.

Ese calendario comercial también apuntó a compras concretas. Según Fox Business, Amazon espera que los clientes aprovechen el evento para abastecerse de comestibles y productos domésticos de uso diario antes de reuniones para ver partidos del Mundial y celebraciones del 4 de julio.

En abril de este año, Amazon informó que Prime Day 2026 ofrecería descuentos para miembros Prime en categorías como electrónica, ropa, productos de belleza, artículos de cocina y comestibles, según Fox Business.

El evento se celebrará en más de dos docenas de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania, según el medio.

En 2025, Prime Day generó un récord de 24.100 millones de dólares en ventas online, según Adobe Analytics (Crédito: Amazon)
En 2025, Prime Day generó un récord de 24.100 millones de dólares en ventas online, según Adobe Analytics (Crédito: Amazon)

La apuesta por comestibles y entregas rápidas en la competencia con Walmart

El adelanto de Prime Day coincidió con una expansión más amplia del negocio de alimentos y artículos para el hogar.

Según Fox Business, Amazon profundizó su apuesta por comestibles y bienes esenciales mientras amplió entregas en el mismo día y al día siguiente, un eje de su competencia más agresiva con Walmart.

La empresa invirtió en servicios de entrega más rápidos, incluidas opciones ampliadas de reparto en el mismo día para alimentos perecederos, según Fox Business. La expectativa es que esa capacidad refuerce las compras frecuentes, no solo las adquisiciones discrecionales.

Ghani dijo a Reuters que los comestibles representarán una porción mayor de los envíos de Amazon a medida que los consumidores compren alimentos y productos domésticos esenciales con más frecuencia que artículos discrecionales como electrónica, ropa y belleza.

Amazon refuerza su competencia con Walmart al apostar por la entrega rápida de alimentos y productos esenciales durante Prime Day (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Amazon refuerza su competencia con Walmart al apostar por la entrega rápida de alimentos y productos esenciales durante Prime Day (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

“A medida que los comestibles y los artículos esenciales para el hogar crezcan como parte de nuestro negocio total, crecerán como porcentaje del total de unidades que enviamos”, afirmó al medio.

El antecedente más reciente reforzó esa apuesta. El Prime Day del año pasado fue el mayor de la historia de Amazon, según la propia empresa citada por Fox Business, con compras en más de 35 categorías y con vendedores independientes que alcanzaron niveles récord de ventas.

Temas Relacionados

AmazonEstados UnidosComercio ElectrónicoEstados Unidos NoticiasPrime DayMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio exigió un nuevo liderazgo en Cuba y advirtió que el bloqueo petrolero llegó para quedarse

El jefe de la diplomacia de Trump culpó a GAESA y al Gobierno cubano de impedir cualquier transformación real, mientras la isla acumula meses sin petróleo extranjero y con apagones de hasta 18 horas diarias

Marco Rubio exigió un nuevo liderazgo en Cuba y advirtió que el bloqueo petrolero llegó para quedarse

Wall Street cerró con alzas moderadas y nuevos máximos históricos

El S&P 500 ganó un 0,13% y el Dow Jones un 0,46%, mientras el Nasdaq avanzó apenas un 0,03%, en una sesión impulsada por el interés en la IA pese a tensiones en Oriente Medio

Wall Street cerró con alzas moderadas y nuevos máximos históricos

Hombres en las alcantarillas de Nueva York: las autoridades advirtieron sobre el peligro de explorar el sistema de drenaje subterráneo

Los hombres descendieron en Astoria y Brooklyn desde el 5 de mayo y podrían enfrentar cargos por ingreso no autorizado a zonas peligrosas

Hombres en las alcantarillas de Nueva York: las autoridades advirtieron sobre el peligro de explorar el sistema de drenaje subterráneo

Primarias clave en California: Xavier Becerra gana impulso tras la retirada de Eric Swalwell

El ex secretario de Salud de Joe Biden suma fondos y respaldos sindicales y latinos, y pasa a ser blanco de críticas por su gestión federal, en una contienda donde la dispersión del voto puede reordenar la final de noviembre

Primarias clave en California: Xavier Becerra gana impulso tras la retirada de Eric Swalwell

Las nuevas normas laborales del programa SNAP entran en vigor: qué cambia para los residentes de Washington D.C.

La ciudad comenzó a aplicar un requisito federal que exige acreditar 20 horas semanales de empleo o cumplir horas mensuales de capacitación o voluntariado, con impacto gradual al momento de la recertificación y temor a bajas por confusión

Las nuevas normas laborales del programa SNAP entran en vigor: qué cambia para los residentes de Washington D.C.

TECNO

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

Cómo lograron que un chip con neuronas humanas aprenda a jugar videojuegos

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown comparte cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre

Millie Bobby Brown comparte cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre

De Harry Potter a Broadway: Daniel Radcliffe es nominado al Tony por su unipersonal “Every Brilliant Thing”

El final explicado de “Backrooms”: qué ocurre con Mary y por qué Kane Parsons se niega a revelar su verdadero significado

Robert Pattinson responde a las críticas por su físico tras el rodaje de ‘The Batman: Part II’: “Entrené todos los malditos días”

¿Clint Eastwood se despide del cine? Su hijo Kyle aseguró que la leyenda puso fin a su carrera

MUNDO

Israel y Líbano retomaron negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

Israel y Líbano retomaron negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

Rafael Grossi se reunió con el canciller de Emiratos Árabes Unidos y recorrió la central nuclear de Barakah tras el ataque con drones

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Francia y Ruanda inauguraron en París un monumento a las víctimas del genocidio de 1994

Los precios del petróleo subieron nuevamente en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente