Amazon mueve Prime Day a junio y cambia el pulso del verano de descuentos en Estados Unidos

Amazon adelanta Prime Day 2026 al 23 de junio para competir con eventos como el Mundial de la FIFA y el 250 aniversario de Estados Unidos (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Amazon adelantará Prime Day a junio y lo celebrará del 23 al 26 de ese mes, según informó Fox Business, un movimiento con el que busca capturar consumo en una ventana marcada por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Día de la Independencia de Estados Unidos y los actos por el 250 aniversario de la independencia del país.

La decisión cambia el pulso del verano de descuentos en Estados Unidos: Prime Day generó USD 24.100 millones en gasto online en el año 2025, de acuerdo con Adobe Analytics, después de que Amazon ampliara la promoción de dos a cuatro días.

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La compañía ubicó así una de sus mayores campañas de ventas fuera de su ventana habitual de julio. Según Fox Business, Amazon informó que la edición de este año se desarrollará entre el 23 y el 26 de junio.

Jamil Ghani, vicepresidente internacional de Amazon Prime, explicó la lógica del cambio en declaraciones a Reuters: “Este año tenemos el Mundial de la FIFA. También tenemos el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, así que pensamos que esa semana, la que comienza el 22 de junio, era la mejor para celebrar Prime Day”.

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La nueva fecha de Prime Day busca captar el consumo previo al Mundial y el Día de la Independencia de Estados Unidos (REUTERS/Soren Larson)

El nuevo calendario: Mundial, 4 de julio y el 250 aniversario de Estados Unidos

El Mundial de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio, según reportó Fox Business, mientras que el Día de la Independencia en Estados Unidos cae el 4 de julio.

La empresa indicó que cada año considera grandes eventos globales, festividades religiosas y feriados bancarios al elegir las fechas de Prime Day, según la fuente citada.

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Ese calendario comercial también apuntó a compras concretas. Según Fox Business, Amazon espera que los clientes aprovechen el evento para abastecerse de comestibles y productos domésticos de uso diario antes de reuniones para ver partidos del Mundial y celebraciones del 4 de julio.

En abril de este año, Amazon informó que Prime Day 2026 ofrecería descuentos para miembros Prime en categorías como electrónica, ropa, productos de belleza, artículos de cocina y comestibles, según Fox Business.

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El evento se celebrará en más de dos docenas de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania, según el medio.

En 2025, Prime Day generó un récord de 24.100 millones de dólares en ventas online, según Adobe Analytics (Crédito: Amazon)

La apuesta por comestibles y entregas rápidas en la competencia con Walmart

El adelanto de Prime Day coincidió con una expansión más amplia del negocio de alimentos y artículos para el hogar.

Según Fox Business, Amazon profundizó su apuesta por comestibles y bienes esenciales mientras amplió entregas en el mismo día y al día siguiente, un eje de su competencia más agresiva con Walmart.

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La empresa invirtió en servicios de entrega más rápidos, incluidas opciones ampliadas de reparto en el mismo día para alimentos perecederos, según Fox Business. La expectativa es que esa capacidad refuerce las compras frecuentes, no solo las adquisiciones discrecionales.

Ghani dijo a Reuters que los comestibles representarán una porción mayor de los envíos de Amazon a medida que los consumidores compren alimentos y productos domésticos esenciales con más frecuencia que artículos discrecionales como electrónica, ropa y belleza.

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Amazon refuerza su competencia con Walmart al apostar por la entrega rápida de alimentos y productos esenciales durante Prime Day (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

“A medida que los comestibles y los artículos esenciales para el hogar crezcan como parte de nuestro negocio total, crecerán como porcentaje del total de unidades que enviamos”, afirmó al medio.

El antecedente más reciente reforzó esa apuesta. El Prime Day del año pasado fue el mayor de la historia de Amazon, según la propia empresa citada por Fox Business, con compras en más de 35 categorías y con vendedores independientes que alcanzaron niveles récord de ventas.

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