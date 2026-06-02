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Los precios del petróleo subieron nuevamente en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

La cotización del WTI avanzó hasta 93,76 dólares y ambos marcadores tocaron máximos desde el 26 de mayo, en una jornada volátil marcada por señales mixtas sobre conversaciones de paz entre Washington y Teherán

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Imagen de una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Imagen de una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Los precios del petróleo cerraron al alza el martes por segunda jornada consecutiva, con el Brent ganando un 1,07% hasta los 96 dólares por barril y el West Texas Intermediate (WTI) avanzando un 1,74% hasta los 93,76 dólares, en medio de señales contradictorias sobre el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a un conflicto que mantiene paralizado el estrecho de Ormuz desde hace más de tres meses.

Ambos referenciales registraron sus cierres más altos desde el 26 de mayo. La sesión fue marcadamente volátil: durante la jornada, los contratos llegaron a ceder más de dos dólares el barril antes de recuperarse y superar el dólar de ganancia.

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Irán está revisando un acuerdo propuesto con Estados Unidos para detener la guerra, pero no se ha comunicado con Washington en los últimos días, según informaron medios iraníes el martes. Esto ocurrió horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que las negociaciones continuaban “sin interrupción”.

Trump llegó a afirmar que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz. No obstante, el analista David Morrison, de Trade Nation, señaló que la esperanza de los operadores de que ambas partes sellaran un alto el fuego duradero a finales de la semana pasada “lamentablemente no ocurrió”, lo que “provocó un repunte de los precios del petróleo”.

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“El sector petrolero sigue sumido en una gran inestabilidad debido a las declaraciones contradictorias de la Casa Blanca e Irán, así como entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu“, señalaron analistas de la consultora energética Ritterbusch and Associates en una nota.

Los buques en el Estrecho de Ormuz son visibles cerca de la costa de Bandar Abbas, Irán, el 1 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Los buques en el Estrecho de Ormuz son visibles cerca de la costa de Bandar Abbas, Irán, el 1 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Un factor que complica el cierre de cualquier acuerdo es la exigencia de Teherán de que este incluya el fin de las hostilidades en el frente libanés, donde Israel prosigue sus bombardeos. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, había informado a comienzos de la semana de que Teherán detuvo las negociaciones indirectas con Washington como respuesta a esos ataques en el Líbano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó el martes a los legisladores que Irán había accedido a negociar aspectos de su programa nuclear que antes se negaba a abordar, aunque aclaró que esto no garantizaba un acuerdo. Rubio también declaró que Washington estaba dispuesto a levantar su bloqueo de los puertos iraníes si Teherán permite la libre navegación en el estrecho.

Antes del inicio del conflicto, por el estrecho de Ormuz transitaba el 20% del petróleo y el gas consumidos en el mundo. Hoy la navegación en esa vía marítima es prácticamente imposible debido al doble bloqueo impuesto por Estados Unidos e Irán, y el precio del Brent acumula una revalorización superior al 30% en los más de tres meses que lleva el enfrentamiento.

El jefe de la división de industria y mercados petroleros de la Agencia Internacional de la Energía advirtió el martes que las reservas mundiales podrían alcanzar niveles críticos o históricamente bajos justo antes del pico de demanda del verano boreal, si la reducción continúa al ritmo actual. La firma de análisis XTB señaló que, pese a que el mercado se inclina por la posibilidad de que ambas partes estén próximas a un acuerdo, “persisten los riesgos al alza en caso de que fracasen las negociaciones de paz”.

El precio del gas natural TTF cerró el martes con una caída del 1,58%, con el megavatio/hora a 47,57 euros.

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