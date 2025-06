Trump afirmó que el alto el fuego entre Israel e Irán ya está en vigor: “Por favor, no lo violen”

Trump aseguró que el alto el fuego entre Israel e Irán ya está en vigor: “Por favor, no lo violen” (Carlos Barria/Pool via AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante la madrugada de este martes que el alto el fuego entre Israel e Irán ya se encuentra en vigor e instó a ambas partes a respetarlo.

A través de una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano afirmó: “¡EL ALTO EL FUEGO YA ESTÁ EN VIGOR! ¡POR FAVOR, NO LO VIOLEN!”.

Horas antes, Trump ya había anunciado un entendimiento entre ambos gobiernos para suspender las hostilidades por un periodo de doce horas. Según sus declaraciones, ese tiempo permitiría a ambos países completar operaciones pendientes y marcaría el fin de la guerra. “¡ENHORABUENA A TODOS! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un ALTO EL FUEGO total (en aproximadamente seis horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante doce horas, momento en el cual se considerará que la guerra habrá TERMINADO”, escribió.

El presidente de Estados Unidos atribuyó el acuerdo a un bombardeo previo contra instalaciones nucleares iraníes. Teherán niega que exista una tregua formal (Carlos Barria/AP)

Trump también vinculó el cese de hostilidades con el bombardeo ordenado por Estados Unidos el fin de semana contra tres instalaciones del programa nuclear iraní. En una publicación posterior, Trump destacó el papel del operativo militar como elemento decisivo para alcanzar el acuerdo.

“No habríamos podido cerrar el trato de hoy sin el talento y la valentía de nuestros magníficos pilotos de B-2 y de todos los involucrados en esa operación. De una manera irónica, ese golpe perfecto, a última hora de la noche, unió a todos, ¡y se cerró el trato!”, escribió.

No obstante, desde Teherán, el gobierno iraní rechazó la existencia de un acuerdo formal. El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, declaró que no se había pactado ningún alto el fuego y que Irán solo detendría sus ataques si Israel suspendía primero su ofensiva. “Por el momento, no hay un acuerdo sobre un alto el fuego o un cese de las operaciones”, expresó Araqchí en un mensaje difundido en la red social X.

El mensaje de Donald Trump en sus redes sociales

En la misma declaración, el canciller iraní agregó que Irán estaba dispuesto a considerar una pausa si Israel ponía fin a lo que calificó como “agresión ilegal” antes de las 4:00 a.m. hora local de Teherán. Sin embargo, pasada esa hora, se reportaron ataques sobre varios puntos de Israel y también en Teherán, lo que indica que las hostilidades continuaron en las primeras horas del martes.

El conflicto se intensificó el pasado 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra Irán, con el objetivo de dañar su infraestructura defensiva y su programa nuclear. Desde entonces, ambos países han intercambiado ataques diarios con drones y misiles, provocando altas cifras de víctimas.

Según cifras recopiladas por medios oficiales y agencias de rescate, alrededor de 450 personas han muerto en Irán como consecuencia de los ataques, mientras que en Israel se registran 27 fallecidos. La escalada también ha involucrado a Estados Unidos, que intervino militarmente con un ataque aéreo a instalaciones iraníes el pasado fin de semana, y provocó la represalia de Irán contra bases militares estadounidenses en Qatar e Irak.

Trump vinculó el cese de hostilidades con el bombardeo ordenado por Estados Unidos el fin de semana contra tres instalaciones del programa nuclear iraní.

Pese a los anuncios realizados por Trump, los hechos en el terreno muestran que las hostilidades continúan. Las fuerzas armadas israelíes informaron este martes sobre múltiples lanzamientos de misiles balísticos desde Irán, y la activación de sirenas de alerta aérea en diversas regiones del país. En Teherán, medios locales reportaron explosiones atribuidas a ataques israelíes.

Hasta el momento, no se ha confirmado un cese efectivo de las operaciones militares entre ambos países, y ninguna de las partes ha publicado un acuerdo formal con términos verificables. Washington, por su parte, no ha detallado los mecanismos de implementación del alto el fuego, ni ha informado sobre la existencia de mediadores o compromisos bilaterales firmados.

El escenario sigue siendo altamente inestable, con declaraciones cruzadas, ofensivas en curso y una creciente presión internacional para contener una escalada que amenaza con extenderse más allá de las fronteras regionales.

(Con información de EFE)