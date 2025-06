Revelan los mensajes que Vance Boelter, el tirador de Minnesota, envió a su familia tras el ataque

Vance Boelter se comunicó con sus familiares y amigos tras cometer el ataque. (Hennepin County Sheriff's Office/ Ramsey County Sheriff's Office vía Reuters)

El asesinato de la senadora de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo Mark, ha conmocionado a la comunidad política y causado una serie de reacciones oficiales. Según las declaraciones del Federal Bureau of Investigation (FBI), el sospechoso Vance Boelter, de 57 años, llevó a cabo estos actos en lo que las autoridades llaman un “asesinato político”. Este evento también dejó heridos al senador John Hoffman y a su esposa Yvette. Ambos se encuentran estables tras el incidente.

Los detalles del caso muestran que Boelter no actuó impulsivamente. Según las investigaciones, envió un mensaje a su familia diciendo que “fue a la guerra” tras los disparos fatales. Más tarde, el FBI reveló que Boelter realizó una exhaustiva investigación previa sobre sus víctimas y portaba una lista con 45 nombres de funcionarios públicos. Además, Boelter también se comunicó con su esposa expresando su arrepentimiento por la situación y advirtiendo sobre la llegada de personas armadas a la casa.

Boelter, arrestado el domingo tras la búsqueda más extensa en la historia de Minnesota, enfrenta cargos federales de asesinato y acoso, así como cargos estatales de asesinato en primer grado. Las autoridades hallaron armas, dinero en efectivo y pasaportes en el vehículo de su esposa, lo que sugiere una posible intención de fuga.

¿Qué decían los mensajes que Boelter envió a su familia?

Boelter se disfrazó como agente de seguridad para ingresar a las residencias de los legisladores. (FBI)

El FBI reveló los mensajes que el detenido envió a su esposa y otros familiares. Anteriormente, el compañero de habitación de Boelter había dado a conocer en diversas entrevistas que, tras los ataques, el tirador se comunicó con él y se dirigió a todos los miembros del departamento diciendo que los quería mucho y que desaparecería pronto para evitar que los involucraran “en esto”, que probablemente pronto estaría muerto.

Los mensajes de texto enviados a su familia no distan mucho del discurso que Boelter envió a sus amigos. En un comentario general escribió: “Papá fue a la guerra anoche. No quiero decir más porque no quiero implicar a nadie”. Por otro lado, también envió un texto directo a su esposa en el que expresó: “Las palabras no van a explicar lo arrepentido que estoy por esta situación. Va a haber algunas personas armadas viniendo a la casa y con facilidad para disparar y no quiero que ustedes estén cerca”. Estos mensajes fueron enviados alrededor de las 6:18 a.m. en sábado.

¿Cómo ocurrió el ataque a los senadores de Minnesota?

La senadora Hortman y su esposo fueron asesinados en el ataque mientras que el senador Hoffman y su esposa resultaron gravemente heridos. (Congreso de Minnesota vía AP)

Los oficiales confirmaron que el atacante utilizó un disfraz de agente de policía, con una máscara realista y un chaleco táctico, para acercarse a las casas de las víctimas en un vehículo equipado con luces de emergencia y una placa que decía “policía”. Después de ingresar por la fuerza en la casa de los Hoffman, disparó a ambos mientras intentaban resistir su entrada. Según se informó, antes de dirigirse a la casa de Melissa Hortman, había intentado ingresar en otras residencias de funcionarios, pero fue en la de la senadora y su esposo donde disparó fatalmente a ambos.

Tras los ataques, las autoridades lanzaron una operación masiva para capturar a Boelter, que incluyó múltiples equipos SWAT y recursos aéreos. Finalmente, fue detenido en una zona rural, en las cercanías de su granja en Green Isle, Minnesota. Durante su primera audiencia en el tribunal federal, Boelter, vestido con el uniforme de la cárcel, declaró que no puede pagar un abogado y se le asignó un defensor público. Está bajo custodia sin derecho a fianza en espera de una nueva audiencia programada para el 27 de junio.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se refirió al asesinato de Hortman como una “ejecución motivada políticamente”. La reacción fue similar por parte de Joe Thompson, el fiscal del distrito, quien enfatizó que los “asesinatos políticos desafían el núcleo de nuestra democracia”. Alvin Winston, el agente especial del FBI a cargo de la investigación, describió el ataque como “dirigido a individuos que respondieron al llamado del servicio público”. Winston declaró que no hay lugar para la violencia política en Estados Unidos, reiterando la necesidad de encontrar soluciones pacíficas a las diferencias políticas.