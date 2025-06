Qué es la ‘heroína de gasolinera’, sustancia usada en suplementos alimenticios cuyo consumo puede ser mortal

Las autoridades de la FDA emitieron advertencias sobre los riesgos de la tianeptina. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia a la población sobre los graves peligros asociados al consumo de productos que contienen tianeptina, una sustancia conocida popularmente como “heroína de gasolinera”, según informó la agencia. La FDA señaló que la tianeptina no está aprobada en Estados Unidos para ningún uso médico, no se reconoce generalmente como segura para su uso en alimentos, y tampoco cumple con la definición legal de ingrediente dietético. A pesar de esto, el compuesto sigue comercializándose en puntos de venta como gasolineras, tiendas de conveniencia, y comercios en línea bajo marcas como Tianaa, Zaza, Neptune’s Fix, Pegasus y TD Red, de acuerdo con la información proporcionada por la FDA.

El organismo de salud alerta que ha recibido reportes de eventos adversos severos tras la ingesta de productos como Neptune’s Fix, entre los que se incluyen convulsiones, pérdida de conciencia y muertes. Además, la FDA detalló que las dosis consumidas en estos casos han superado entre 1,3 y 250 veces la cantidad diaria recomendada de tianeptina en productos farmacéuticos legales en otros países. Según cifras oficiales, los casos reportados por los centros de control de envenenamientos en Estados Unidos aumentaron de 4 en 2013 a un aproximado de 350 en 2024, reflejando un incremento de la exposición y los riesgos asociados al consumo de esta sustancia.

Diversos distribuidores como Super Chill Products han estado retirando productos de Neptune’s Fix, aunque algunos no han emitido notificaciones públicas de retiro, lo que incrementa el riesgo para los consumidores. Sobre esta situación, la FDA recomendó explícitamente evitar la compra y el uso de cualquier producto que contenga tianeptina, subrayando que la disponibilidad de estos artículos no garantiza su seguridad ni su efectividad para tratar ninguna afección de salud.

¿Dónde se vende la tianeptina en Estados Unidos?

La tianeptina se consigue fácilmente en tiendas de conveniencia, gasolineras y vape shops, por lo que su fácil acceso es considerado peligroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tianeptina se encuentra disponible en diferentes formatos, incluidos elixires y cápsulas, que suelen ofrecerse en gasolineras, tiendas de conveniencia, vape shops y comercios en línea. Según la Associated Press (AP), estos productos se venden a menudo como “mejoradores cognitivos”, suplementos dietéticos o incluso como bebidas energéticas, aunque contienen una sustancia que, según la FDA, es ilegal agregarla a alimentos o suplementos. Las marcas identificadas incluyen las variantes mencionadas por la agencia reguladora, y en ocasiones estas presentan envases y sabores distintos, como cereza, limón o chocolate o vainilla, en el caso de ciertos productos de Super Chill.

A pesar de estar prohibida, la sustancia se sigue ofertando en el mercado, frecuentemente bajo la etiqueta de “químico de investigación” o suplemento, aprovechando vacíos regulatorios. La FDA aclara que no evalúa ni aprueba previamente los ingredientes que compañías independientes añaden a suplementos y bebidas, lo que contribuye a que estos productos lleguen a los consumidores sin controles estrictos.

¿Por qué las personas consumen tianeptina?

Muchos de los productos que contienen tianeptina afirman falsamente, sin respaldo de la FDA, ser útiles para tratar diferentes condiciones médicas como dolor, depresión, ansiedad, adicción a opioides y otros trastornos. Incluso se han documentado campañas de mercadotecnia que prometen “una solución sin igual a los antojos de opiáceos”, a pesar de la falta de pruebas clínicas confiables, reportó AP.

La FDA subraya que no existen efectos terapéuticos comprobados de la tianeptina, sino que solo se conocen efectos adversos mortales. (FDA)

La tianeptina, aunque no es un opioide, se une a los mismos receptores cerebrales, lo que produce efectos similares en el organismo, como los que experimentan quienes consumen oxicodona u otros opioides. La doctora Diane Calello, del New Jersey Poison Information and Education System, explicó a AP que los usuarios buscan el producto por sus efectos semejantes a los opioides o para intentar autotratarse el síndrome de abstinencia, pero esto puede resultar en respiración lenta y otros problemas graves.

La FDA destacó que la gente puede caer en el error de considerar seguros estos productos solo por su fácil acceso, lo que acentúa el peligro, sobre todo porque su composición puede variar, y en algunos casos se ha detectado la presencia de cannabis sintético y otras sustancias en los análisis de laboratorio realizados.

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios de la tianeptina?

Los riesgos vinculados al consumo de tianeptina incluyen desde efectos relativamente leves, como agitación y somnolencia, hasta crisis graves como confusión, sudoración, taquicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, depresión respiratoria, coma y muerte, según la FDA. Casos reportados a los centros de control toxicológico y en literatura médica reseñan que quienes abusan de la sustancia, especialmente personas con historial de trastorno por uso de opioides, pueden experimentar toxicidad similar a la de los opioides y fuertes síntomas de abstinencia al intentar suspender el consumo.

La tianeptina es conocida coloquialmente como la "heroína de gasolinera". (FDA)

El aumento de la potencia y la alteración de ingredientes en algunos lotes de tianeptina han resultado en emergencias médicas más frecuentes y graves, subrayó AP. En un estudio reciente liderado por Calello, se documentó que una decena de pacientes intoxicados con Neptune’s Fix requirieron ingreso en unidades de cuidados intensivos. En aproximadamente el 40% de los casos reportados a centros toxicológicos entre 2018 y 2023 la persona requirió atención médica, y más de la mitad precisó cuidados críticos, de acuerdo con la misma fuente.

¿La tianeptina es legal en Estados Unidos?

La tianeptina no figura en el Acta federal de Sustancias Controladas de Estados Unidos, por lo que a nivel nacional no es un fármaco restringido o prohibido como la heroína, el LSD o la fenciclidina (PCP). Sin embargo, cerca de una docena de estados (como Alabama, Georgia, Michigan, Minnesota, Ohio y Tennessee) han instaurado leyes que prohíben o regulan su venta. El caso de Alabama destaca por una disminución de llamadas a centros de intoxicación tras la adopción de estas restricciones, luego de registrarse un incremento de más de 1.400% en los reportes relacionados entre 2018 y 2021, reportó AP.

La FDA ha tomado medidas regulatorias, incluyendo la emisión de cartas de advertencia a empresas que comercializaban tianeptina como suplemento o medicamento no autorizado, y la implementación de alertas de importación para frenar el ingreso del producto al país. La agencia reiteró que continuará adoptando acciones frente a la distribución y venta ilícita de estos artículos, y recomendó a los consumidores reportar cualquier efecto adverso mediante su programa de reporte de eventos de seguridad.

La FDA aconsejó a quienes consideren consumir estos productos consultar con un profesional de la salud acreditado y evitar cualquier sustancia que contenga tianeptina, sin importar los reclamos de supuesta utilidad terapéutica. Para quienes requieran apoyo ante el consumo de opioides u otras sustancias o para tratamiento de trastornos como depresión y ansiedad, la entidad sugirió buscar profesionales certificados a través de recursos oficiales como www.findtreatment.gov o llamando al 1-800-662-HELP (4357).