La Casa Blanca ratificó la posición defensiva de EEUU en Medio Oriente frente al conflicto entre Israel e Irán

Estados Unidos aseguró este lunes que sus fuerzas armadas mantienen una postura exclusivamente defensiva en Medio Oriente, pese al aumento de su despliegue militar en la región y una advertencia pública del presidente Donald Trump dirigida a los habitantes de Teherán.

La Casa Blanca respondió a crecientes especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense tras una publicación en redes sociales en la que Trump expresó: “¡Todos deben evacuar inmediatamente Teherán!”. La declaración fue emitida poco antes de que abandonara de forma anticipada la cumbre del G7 en Canadá, lo que elevó la percepción de que Washington podría estar preparando una ofensiva conjunta con Israel.

Sin embargo, funcionarios del gobierno insistieron en que no hay un cambio en la doctrina militar vigente. “Esto no es cierto. Las fuerzas estadounidenses mantienen su postura defensiva, y eso no ha cambiado”, afirmó el portavoz presidencial Alex Pfeiffer, en respuesta a publicaciones que afirmaban la implicación directa de Estados Unidos en ataques sobre territorio iraní.

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo una posición similar. En entrevista con Fox News, declaró: “Estamos posicionados de forma defensiva en la región, para estar fuertes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz, y ciertamente esperamos que eso ocurra”. A través de su cuenta en X, Hegseth confirmó el envío de refuerzos militares durante el fin de semana. “Proteger a nuestras fuerzas es la principal prioridad. Estos despliegues tienen como fin fortalecer nuestra postura defensiva”, escribió.

Entre los movimientos confirmados, destaca el envío del grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz desde el sudeste asiático hacia Medio Oriente. Un alto funcionario del Departamento de Defensa, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el propósito es “mantener nuestra postura defensiva y salvaguardar al personal estadounidense”.

Los desplazamientos militares estadounidenses coinciden con el cuarto día consecutivo de ataques entre Israel e Irán. Según fuentes militares, Israel ha alcanzado instalaciones nucleares y bases estratégicas iraníes, causando la muerte de altos mandos y científicos. Teherán ha respondido con drones y misiles dirigidos a territorio israelí.

En declaraciones previas a su salida del G7, Trump indicó: “Apenas me vaya de aquí, vamos a hacer algo”, sin especificar la naturaleza de esa acción. También afirmó que Irán debería aceptar una negociación antes de que la situación se agrave: “Es doloroso para ambas partes, pero diría que Irán no está ganando esta guerra, y deberían hablar de inmediato, antes de que sea demasiado tarde”.

El conflicto ha eclipsado la agenda diplomática del G7, celebrado en la localidad canadiense de Kananaskis. El presidente francés Emmanuel Macron solicitó públicamente a Israel que evite causar víctimas civiles en Irán. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz declaró: “Destacaremos el derecho legítimo del Estado de Israel a defenderse y también discutiremos medidas adicionales para lograr una solución diplomática”. El primer ministro británico, Keir Starmer, añadió que existe un consenso entre los líderes del G7 para favorecer la desescalada.

Pese a los esfuerzos europeos por emitir una declaración conjunta sobre la crisis, funcionarios indicaron que Trump no se comprometió a incluir a Estados Unidos en el texto. La administración estadounidense ha optado por mantener su margen de maniobra mientras evalúa los próximos pasos.

En paralelo al conflicto, Trump ha mantenido reuniones bilaterales en el marco del G7. Firmó acuerdos con el Reino Unido y expresó optimismo sobre negociaciones arancelarias con Canadá. Aunque ha sido crítico con el país anfitrión en el pasado, mostró una postura más conciliadora hacia el nuevo primer ministro, Mark Carney. “Ojalá pudiera quedarme hasta mañana, pero ellos entienden; esto es algo grande”, dijo Trump antes de abordar el avión de regreso a Washington.

El mandatario también se refirió a la situación de Ucrania y Rusia, y sugirió que si Moscú no hubiera sido expulsado del G8 en 2014, el conflicto actual con Kiev podría haberse evitado. “Putin está muy insultado por eso. Si Rusia siguiera en el G8, no tendrías una guerra ahora”, expresó.

Por ahora, el gobierno de Estados Unidos sostiene que su objetivo sigue siendo la contención del conflicto y la protección de su personal desplegado en la región. Mientras las tensiones continúan escalando, la comunidad internacional observa con atención los próximos pasos de Washington.

(Con información de AFP)