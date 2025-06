Estos son todos los cargos federales que enfrenta el sospechoso del asesinato de una congresista de EEUU

Donald Trump: “Irán no está ganando la guerra, debería dialogar antes de que sea demasiado tarde” Durante la cumbre del G7, el presidente estadounidense enfatizó la urgencia de que el régimen teocrático vuelva a la mesa de negociaciones y sostuvo que la falta de avances podría agravar el conflicto en Medio Oriente

Corte Suprema de Estados Unidos desestima demanda contra Ed Sheeran por derechos de autor La acusación alegaba que el famoso cantante plagió partes importantes del clásico de los 70 “Let’s Get It On” en su éxito de 2024 “Thinking Out Loud”