Los perturbadores mensajes que Vance Boelter, el tirador de Minnesota, envió a su compañero de cuarto tras el ataque

Vance Boelter se comunicó con sus compañeros de cuarto tras cometer los ataques en Minnesota. (FBI)

Vance Boelter, identificado como el principal sospechoso de los tiroteos mortales que sacudieron Minnesota este 14 de junio, envió mensajes de texto alarmantes a su compañero de cuarto antes de que ocurrieran los ataques, según informaron diversas fuentes como People y Fox News. Los mensajes sugieren una premeditación en sus acciones y revelan un estado mental perturbador antes de que los incidentes se desarrollaran.

En declaraciones a la prensa, David Carlson, compañero de cuarto y amigo de Boelter, comunicó que el sospechoso había enviado textos la madrugada del 14 de junio, en los cuales afirmaba: “Los quiero mucho, chicos. He tomado algunas decisiones, y ustedes no saben nada sobre esto, pero me iré por un tiempo. Puedo estar muerto pronto”.

Boelter es señalado por la policía de haber asesinado a la representante estatal Melissa Hortman y a su esposo Mark Hortman, e hirió gravemente al senador John Hoffman y a su esposa Yvette Hoffman en hechos separados. Las autoridades describen las acciones de Boelter como “violencia política dirigida”. La policía, además, ha iniciado una búsqueda intensiva para capturarlo, ofreciendo una recompensa de 50.000 dólares a quien proporcione información que conduzca a su arresto.

Los perturbadores mensajes de Boelter

La senadora Melissa Hortman y su esposo Mark murieron tras ser atacados por Boelter. (REUTERS/Tim Evans)

Los mensajes no solo contenían despedidas, sino también instrucciones para evitar involucrar a sus amigos en sus acciones. Boelter escribió a Carlson: “No quiero decir nada más y comprometerlos de alguna manera, porque ustedes no saben nada sobre esto. Pero los quiero, y lamento todos los problemas que esto ha causado”. Carlson expresó a medios como Fox News que estos mensajes eran fuera de lo común para Boelter, quien parecía haber perdido interés en actividades cotidianas y mostraba signos de estrés financiero.

David Carlson, que ahora enfrenta la atención pública y la presión de las investigaciones, describió a Boelter como una persona que había “renunciado a la vida” por razones desconocidas. La relación entre Boelter y las víctimas no era conocida por Carlson, quien afirmó no tener información sobre interacciones previas o motivos específicos para los ataques.

¿Quién es Vance Boelter?

De acuerdo con las autoridades, Boelter también había tenido cargos en el gobierno. (FBI)

Vance Boelter, de 57 años, ha trabajado en varias empresas reconocidas como Nestlé y Del Monte, y además tenía un historial de participación en el ámbito gubernamental. Fue nombrado por el gobernador Tim Walz para formar parte de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Gobernador, un cargo que ocupó de 2019 a 2023. En el lugar de los hechos, se halló un manifiesto en un vehículo, el cual contenía una lista de alrededor de 70 nombres relacionados con servicios de aborto y derechos al aborto, lo que podría indicar posibles motivos para los ataques.

El jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, indicó que Boelter simuló ser un oficial de policía antes de cometer los ataques, un detalle que añade gravedad a las acciones realizadas esa noche. Las autoridades aseguran que Boelter huyó a pie después de los incidentes, aunque han publicado descripciones detalladas de su vestimenta en su última aparición, intentando facilitar su captura.

Las autoridades aseguran que se están utilizando todos los recursos disponibles para localizar a Boelter. El gobernador Walz ha enfatizado que Minnesota no tolerará actos de violencia política y llamó a la unidad y la paz entre los ciudadanos del estado. El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota y el FBI siguen coordinando la búsqueda intensiva del sospechoso, instando a la población a evitar enfrentamientos directos y a reportar cualquier avistamiento a través de las líneas de comunicación establecidas.